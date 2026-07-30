Kraken lancerer CFTC-godkendte perpetual futures til amerikanske investorer

Kraken får grønt lys fra den amerikanske tilsynsmyndighed CFTC og introducerer nu regulerede perpetual futures til investorer i USA.

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Den amerikanske kryptobørs Kraken gør nu et regulatorisk gennembrud, der kan få stor betydning for amerikanske investorers adgang til et af kryptomarkedets mest omdiskuterede produkter. Børsen kan lancere CFTC-regulerede perpetual futures til traders i USA, efter at den amerikanske råvare- og finanstilsynsmyndighed CFTC har givet grønt lys til handelsplatformen.

Ifølge CryptoNewsz meddelte CFTC den 24. juli, at man giver Kraken en såkaldt “no-action relief” for selskabets derivathandelsplatform. Den regulatoriske afklaring baner vejen for, at Kraken kan tilbyde perpetual futures-kontrakter under amerikansk tilsyn – noget der hidtil har været en juridisk gråzone i USA.

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Hvad er perpetual futures, og hvorfor er det vigtigt

Perpetual futures er derivatkontrakter, der giver investorer mulighed for at spekulere i prisudviklingen på et underliggende aktiv – ofte kryptovaluta – uden nogen udløbsdato. I modsætning til traditionelle futures-kontrakter, der afvikles på et bestemt tidspunkt, kan positioner i perpetual futures i princippet holdes åbne på ubestemt tid, så længe investoren opretholder den nødvendige margin.

Produktet har været udbredt globalt på kryptobørser i årevis, men har historisk været utilgængeligt for amerikanske investorer på regulerede platforme på grund af den komplekse regulatoriske ramme omkring derivater i USA. Med CFTC’s no-action relief til Kraken flytter produktet sig nu ind under officielt tilsyn på det amerikanske marked, hvilket ifølge newsbtc.com markerer et vigtigt skridt for adgangen til denne type kontrakter for amerikanske traders.

CFTC’s rolle som gatekeeper

At CFTC vælger at give Kraken denne form for regulatorisk lettelse, understreger, at myndigheden anerkender perpetual futures som et produkt, der kan tilbydes inden for de eksisterende amerikanske rammer for derivathandel – forudsat at det sker gennem en godkendt og reguleret platform. En no-action relief betyder i praksis, at tilsynsmyndigheden ikke vil forfølge håndhævelsesskridt mod selskabet for den specifikke aktivitet, så længe betingelserne for lettelsen overholdes.

For Kraken, der er en af verdens største kryptobørser, betyder godkendelsen en mulighed for at udvide sit produktudbud til det amerikanske marked, hvor konkurrenter uden for USA i årevis har kunnet tilbyde tilsvarende kontrakter til globale kunder.

Betydning for danske og internationale investorer

Selvom lanceringen retter sig mod det amerikanske marked, følges udviklingen tæt af investorer og observatører globalt. Perpetual futures er i disse måneder på vej ind i mainstream finans efter årevis primært at have levet i kryptoverdenen, og debatten om produkternes risiko – herunder brugen af høj gearing og komplekse margin- og indeksmekanismer – har taget til i takt med, at flere regulerede aktører byder ind på markedet.

For danske investorer, der handler via internationale platforme eller følger udviklingen i kryptomarkedets regulatoriske rammer, er sagen endnu et tegn på, at amerikanske myndigheder gradvist åbner op for produkter, der tidligere har været forbeholdt uregulerede eller udenlandske børser. Det kan på sigt påvirke, hvordan lignende produkter reguleres og tilbydes i andre jurisdiktioner, herunder i EU.

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Kilder: Newsbtc, Cryptonewsz