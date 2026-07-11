Kraken renoverer app med AI-drevet investeringsassistent

Kryptobørsen Kraken lancerer en AI-funktion, der anbefaler handler ud fra brugerens finansielle mål – men kræver stadig godkendelse før hver handel.

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Kryptobørsen Kraken bygger en kunstig intelligens ind i sin mobilapp, der skal anbefale handler og skræddersy investeringsværktøjer til brugernes personlige finansielle mål. Det skriver Cointelegraph med henvisning til en udmelding fra selskabet og en omtale hos CNBC.

Tiltaget markerer endnu et skridt i en bredere tendens, hvor kryptobørser og fintechselskaber kappes om at tilbyde langt mere end simpel handel med digitale aktiver. Ved at koble AI direkte til brugernes opsparingsmål forsøger Kraken at gøre platformen relevant for almindelige investorer, der ikke nødvendigvis kender til avancerede handelsværktøjer.

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Sådan skal appen fungere

Ifølge Krakens egen udmelding skal brugerne først angive deres finansielle mål og præferencer, hvorefter appens interface og anbefalinger tilpasses derefter. Det kan for eksempel handle om at spare op til en bolig, opbygge en pensionsopsparing eller sikre en buffer til uforudsete udgifter.

Selskabet kalder teknologien for sin “finansielle intelligens”, som løbende overvåger markederne, identificerer investeringsmuligheder og foreslår handler. Det fremgår dog, at systemet ikke kan udføre handler på egen hånd — hver eneste anbefaling skal godkendes af brugeren, før den udføres. Kraken positionerer dermed værktøjet som en beslutningsstøtte frem for et fuldautomatisk handelssystem.

Ifølge CNBC bruger appen desuden oplysninger om brugerens risikovillighed, finansieringspræferencer og samlede økonomiske profil til at generere et forslag til en portefølje, som investoren kan gennemgå og justere, inden pengene investeres. Når investeringen er foretaget, giver appen løbende personlige opdateringer og investeringsforslag baseret på den enkelte brugers beholdning.

Krakens chief data officer, Kamo Asatryan, forklarede over for CNBC ambitionen bag projektet. Han udtalte ifølge Cointelegraph: “der er en mulighed for, at almindelige mennesker kan blive højfrekvente handlende og gøre det på almindeligt sprog.”

AI-agenter breder sig hurtigt i kryptobranchen

Kraken er langt fra alene om at satse på kunstig intelligens som salgsargument. I juni lancerede konkurrenten OKX et betamarked, hvor AI-agenter kan handle helt selvstændigt, udføre onchain-opgaver og opbygge deres egen omdømme på blockchain, skriver Cointelegraph. Samme måned introducerede Coinbase et værktøj, der lader AI-agenter foretage betalinger og handle kryptovaluta på vegne af brugerne via selskabets betalingsprotokol x402.

Ifølge analysefirmaet Chainalysis er den agentbaserede betalingsaktivitet på Coinbases Base-netværk allerede overgået 100 millioner transaktioner. Analysen viste ifølge Cointelegraph, at selve væksten i antallet af transaktioner er stabiliseret, men at flere transaktioner med højere værdi er dukket op — hvilket tyder på, at AI-drevne betalinger bevæger sig ud over de tidlige eksperimenter med små mikrobetalinger.

Også den europæiske fintechgigant Revolut har taget skridt i samme retning. Fredag lancerede selskabet en opdatering af sin børs Revolut X, der gør det muligt for kunder at koble AI-assistenter som Claude, Gemini, Cursor og OpenClaw til platformen. Assistenterne kan analysere markeder, teste handelsstrategier historisk og placere ordrer via almindelige sprogkommandoer — men ligesom hos Kraken skal brugerne godkende hver enkelt handel, før den udføres.

Hvad betyder det for private investorer?

For danske investorer, der handler kryptovaluta gennem internationale platforme som Kraken, Coinbase eller Revolut, kan udviklingen sænke barrieren for at investere mere systematisk uden at skulle sætte sig ind i tekniske analyseværktøjer. Samtidig rejser tendensen spørgsmål om, hvor meget ansvar man reelt overlader til en algoritme, selv når den formelt kræver et klik for at godkende hver handel.

Konkurrencen om at gøre AI-drevet investeringsrådgivning til et standardprodukt understreger samtidig, at kryptobørserne i stigende grad forsøger at ligne bredere finansielle platforme snarere end rene handelssteder for digitale aktiver. Det kan på sigt betyde flere reguleringsmæssige spørgsmål, ikke mindst i EU, hvor investeringsrådgivning traditionelt er underlagt strengere krav end simpel kryptohandel.

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