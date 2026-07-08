Krig i Mellemøsten sender prisen på rejser til Dubai og Egypten ned

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Familier, der skal på sommerferie til Dubai eller Egypten i år, kan spare markant sammenlignet med sidste år. Ifølge data fra TravelSupermarket, som BBC har fået adgang til, er en gennemsnitlig syv-nætters all-inclusive-familieferie i De Forenede Arabiske Emirater 25 procent billigere i august i år end sidste sommer, mens en tilsvarende tur til Egypten er 8 procent billigere.

Årsagen er krigen i Iran, som har fået mange britiske rejsende til at fravælge destinationer tæt på konflikten eller ruter, der går gennem mellemøstlig luftrum. I stedet har efterspørgslen samlet sig om Europa, hvilket omvendt har presset priserne på klassiske sydeuropæiske rejsemål op, skriver BBC.

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Rejsebureauer skærer i priserne for at lokke kunder tilbage

For at kompensere for den lavere efterspørgsel har flere rejsearrangører sænket priserne til destinationer i Mellemøsten og Nordafrika. Ud over Dubai og Egypten er en gennemsnitlig ferie til Marokko faldet 6,5 procent, Tunesien er 2,5 procent billigere, og Tyrkiet koster 1,6 procent mindre end sidste sommer, viser tallene fra TravelSupermarket, som er baseret på online-søgninger foretaget mellem 18. april og 17. juni for all-inclusive-familieferier i august.

Mollie Hitchen, assisterende leder hos rejsebureauet Marple Travel Hyde, fortæller ifølge BBC, at kunderne i år har været mere nervøse for at rejse i nærheden af Mellemøsten eller for at blive strandet i udlandet på grund af mulig brændstofmangel. Bureauet forsøger at berolige kunderne med, at der reelt ikke er problemer med destinationerne, men usikkerheden har alligevel påvirket bookingmønsteret.

Det britiske udenrigsministerium ophævede sidste måned sit rejsevarsel mod Dubai, efter USA og Iran indgik en aftale om at stoppe krigen. Myndighederne understreger dog fortsat over for britiske borgere, at situationen i regionen forbliver uforudsigelig, hvilket fortsat kan skabe usikkerhed blandt rejsende.

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Europæiske rejsemål bliver dyrere

Mens prisen på fjernere destinationer falder, stiger prisen på traditionelle europæiske sommerdestinationer fortsat. Ifølge TravelSupermarket-tallene er en syv-nætters all-inclusive-familieferie til Spanien i august i år 4 procent dyrere end sidste år og koster i gennemsnit 155 pund per person. Portugal er 3 procent dyrere, og Grækenland har oplevet en prisstigning på 5 procent.

Afhængigt af hvilken ugedag man rejser, kan en familie på fire ifølge BBC ende med at betale op mod 160 pund mere for en ferie i Spanien i år sammenlignet med sidste år – en samlet regning på op til 4.340 pund. Stigningerne markerer en opbremsning i forhold til tidligere års kraftige prishop, men trenden peger fortsat opad for de mest populære europæiske badeferier.

Britiske familier, der har oplevet konflikten på tæt hold, har måttet omlægge deres planer. Ifølge BBC havde Tim og Natalie Harris fra Swansea booket en Dubai-ferie for sig selv og deres to teenagedøtre, men da krigen brød ud, aflyste de og mistede depositummet. Familien fandt i stedet et all-inclusive-tilbud til Mexico for 6.400 pund.

Hvad betyder det for rejsebranchen og investorer

Prisudviklingen illustrerer, hvor følsom den globale rejsebranche er over for geopolitisk uro, selv når konflikten geografisk set er begrænset. For rejseselskaber med eksponering mod Mellemøsten kan de lavere priser presse marginalerne, mens europæiske hoteloperatører og feriedestinationer omvendt kan drage fordel af den øgede efterspørgsel og prissætningsmagt, som ses i Spanien, Portugal og Grækenland.

For danske investorer med aktier i rejse- og luftfartssektoren er tendensen værd at holde øje med, da mange nordiske rejsearrangører opererer med samme prisdynamik som deres britiske modparter og typisk sælger pakkerejser til de samme sydeuropæiske og mellemøstlige destinationer. Bevægelser i oliepriser og luftfartsomkostninger som følge af Mellemøsten-konflikten kan desuden slå igennem på selskabernes indtjening i den kommende højsæson.

Richard Slater, administrerende direktør for det britiske rejsebureau Henbury Travel Limited, fortæller ifølge BBC, at bookinger er taget kraftigt til, siden USA og Iran indgik en våbenhvileaftale. Han peger på, at kunderne desuden i stigende grad skærer ned på ferielængden for at imødegå de generelle prisstigninger – hvor to ugers strandferie tidligere var normen, vælger mange nu otte til ti nætter suppleret med en kortere byferie.

Slater peger desuden på, at rejsende i stigende grad søger alternative destinationer for at få mere valuta for pengene, hvor blandt andet Montenegro, Malta og Madeira har vundet frem i popularitet. En anden lyspunkt for feriebudgettet er lejebiler, hvor priserne er faldet på tværs af de mest efterspurgte destinationer, efter at pandemiens produktionsstop på nye biler har normaliseret sig og skabt hårdere konkurrence blandt udlejningsselskaberne.