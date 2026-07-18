Kritik af Strategy vokser: Mangler klar plan for bitcoin-køb og -salg

Analysehuset CryptoQuant og investor Jason Calacanis kritiserer Michael Saylors Strategy for at mangle en disciplineret strategi for bitcoin-handler.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

MSTR.US 94,85 ▲ +0,87% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Michael Saylors selskab Strategy, tidligere kendt som MicroStrategy, møder fornyet kritik for sin tilgang til bitcoin-beholdningen. Analysehuset CryptoQuant peger på, at selskabet fortsat mangler et klart og disciplineret regelsæt for, hvornår det køber og sælger bitcoin, mens den kendte tech-investor Jason Calacanis går endnu længere og taler om et decideret “Strategy-problem” for hele bitcoin-markedet.

Læs mere: Strategy Aktie (MSTR): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Strategy har i flere år været det mest markante eksempel på en børsnoteret virksomhed, der bruger sin balance til systematisk at akkumulere bitcoin. Selskabets massive beholdning gør det til en af de aktier, der oftest fremhæves som en indirekte adgang til kryptomarkedet for institutionelle og private investorer, herunder også danske investorer med eksponering mod amerikanske aktier.

CryptoQuant: Manglende rammer skaber usikkerhed

CryptoQuant: Manglende rammer skaber usikkerhed

Ifølge CryptoQuant, som er et af de mest anerkendte analysehuse inden for on-chain-data, mangler Strategy fortsat et gennemsigtigt og struktureret framework for, hvordan og hvornår selskabet handler bitcoin. Det gør det svært for markedet at forudsige selskabets adfærd og kan potentielt øge volatiliteten i både aktien og selve bitcoin-prisen, når Strategy foretager større transaktioner.

Kritikken kommer på et tidspunkt, hvor flere aktører i kryptomiljøet i stigende grad stiller spørgsmålstegn ved, om koncentrationen af bitcoin hos få store, gearede aktører udgør en systemisk risiko for markedet som helhed.

Calacanis: Et “Strategy-problem” for bitcoin

Calacanis: Et “Strategy-problem” for bitcoin

Jason Calacanis, kendt som en tidlig investor i Uber og en profileret stemme i tech- og investormiljøet, skærper kritikken yderligere. Han hævder, at Michael Saylors selskab er med til at skabe kaos på bitcoin-markedet, fordi Strategys handelsmønstre ikke følger en forudsigelig eller disciplineret logik.

Selvom Calacanis og CryptoQuant angriber problemstillingen fra hver deres vinkel – den ene fra et markedsanalytisk perspektiv, den anden fra en mere overordnet investorkritik – peger begge på det samme grundlæggende problem: usikkerhed om, hvad der reelt styrer Strategys bitcoin-strategi.

Hvorfor det har betydning for investorer

Hvorfor det har betydning for investorer

For investorer, der ejer Strategy-aktien eller overvejer eksponering mod selskabet, er kritikken relevant, fordi den rejser spørgsmål om forudsigeligheden i selskabets fremtidige kapitalallokering. Uklarhed om købs- og salgsstrategi kan gøre det sværere at vurdere, hvornår selskabet vil reagere på prisudsving i bitcoin – og dermed hvordan aktien vil bevæge sig i takt med kryptomarkedet.

Da Strategy er blandt de mest omtalte og handlede “bitcoin-proxy”-aktier globalt, kan en svækket tillid til selskabets strategiske disciplin også få afsmittende effekt på sentimentet omkring bitcoin generelt, særligt blandt investorer der bruger børsnoterede selskaber som en indirekte vej ind i kryptovaluta frem for at eje bitcoin direkte.

Hverken CryptoQuant eller Calacanis har fremlagt konkrete forslag til, hvordan et sådant disciplineret framework skulle se ud, men budskabet fra begge er klart: Uden tydeligere regler for handel risikerer Strategy at forblive en kilde til usikkerhed snarere end stabilitet i bitcoin-økosystemet.

Kilder: Theblock, U