Krypto dykker efter amerikanske soldaterdrab i Jordan – Iran-konflikt eskalerer

Bitcoin faldt til 62.000 dollar, og krypto-markedet så massive likvidationer, efter to amerikanske soldater blev dræbt i iranske angreb i Jordan.

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Kryptomarkedet blev ramt af et kraftigt udsalg, efter det blev bekræftet, at to amerikanske soldater er blevet dræbt og en tredje meldt savnet i et iransk angreb i Jordan. Bitcoin styrtdykkede til omkring 62.000 dollar, mens der ifølge Crypto Briefing blev udløst likvidationer for op mod 350 millioner dollar på tværs af kryptobørserne.

Angrebet markerer en markant optrapning af konflikten mellem USA og Iran, som ifølge CNBC og BBC har udviklet sig til gensidige militære angreb i Golf-regionen gennem den seneste uge. Iran har erklæret, at landet ikke længere anser sig bundet af en tidligere indgået fredsaftale, og har ifølge CNBC truet med “unforgettable lessons” over for USA.

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USA svarer igen efter dødsfald

Ifølge Financial Times og Investing.com har USA reageret på drabene med fornyede militærstrejker mod Iran. Det sker, efter Teheran forud har rettet angreb mod flere amerikanske militærfaciliteter i Golf-regionen, og situationen beskrives som en optrapning af kampen om kontrollen over Strædet Hormuz — en af verdens mest kritiske olie-transportveje.

Da den amerikanske præsident, Donald Trump, ifølge CNBC blev spurgt om Irans opsigelse af fredsaftalen, lød svaret kort: “I couldn’t care less.” Udtalelsen understreger, hvor spændt situationen mellem de to lande nu er, og markedernes reaktion har da også været umiddelbar og kraftig.

Bitcoin og krypto rammes hårdt

Nyheden om de amerikanske soldaters død udløste et markant salgspres i kryptomarkedet. Bitcoin faldt til omkring 62.000 dollar, og de samlede likvidationer på tværs af krypto-derivater nåede op mod 350 millioner dollar, ifølge Crypto Briefing.

Bevægelsen føjer sig til en række tidligere kursfald i kryptomarkedet, som er blevet drevet af den eskalerende Iran-konflikt gennem de seneste uger. Investorer har generelt trukket sig fra risikofyldte aktiver, mens usikkerheden om konfliktens videre forløb har holdt markedet i et fastlåst, nervøst greb.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod kryptovaluta betyder den seneste udvikling fornyet volatilitet i en periode, der i forvejen har været præget af geopolitisk usikkerhed. Eskaleringen mellem USA og Iran rammer ikke kun kryptomarkedet, men risikerer også at presse oliepriserne højere via truslen mod Strædet Hormuz, hvilket kan påvirke både inflation og renteforventninger globalt.

Situationen kan derfor få afsmittende effekt på både aktie- og obligationsmarkeder i Europa, herunder danske C25-selskaber med eksponering mod energi og forsyningskæder. Investorer bør holde øje med, om konflikten trapper yderligere op, da det kan udløse endnu et volatilitetsudbrud på tværs af aktivklasser.

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Kilder: Cryptobriefing, CNBC, Financial Times, Investing.com, BBC