Krypto-lovgivning CLARITY Act udskydes: Senatet når det ikke før sommerpausen

Senatets flertalsleder Thune melder, at den ventede krypto-markedsstrukturlov CLARITY Act ikke bliver færdigbehandlet før augustpausen, selvom arbejdet kan gå i gang inden.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Den længe ventede amerikanske krypto-lovgivning CLARITY Act når efter alt at dømme ikke i mål i Senatet, før kongresmedlemmerne tager hul på deres sommerpause i august. Det oplyser Senatets flertalsleder John Thune ifølge Coindesk, som citerer republikaneren for, at tidsfristen sandsynligvis bliver overskredet.

Meldingen bekræftes af flere medier, herunder Coingape, der ligeledes citerer Thune for, at en endelig vedtagelse i Senatet ikke ventes at ske, før lovgiverne forlader Washington. Ifølge Thune kan behandlingen af lovforslaget dog nå at blive skudt i gang, inden pausen indtræffer – selve afstemningen og en eventuel vedtagelse rykker derimod til efter sommeren.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Hvad er CLARITY Act, og hvorfor betyder det noget

CLARITY Act er det brede forsøg fra amerikanske lovgivere på at skabe en samlet reguleringsramme for kryptomarkedet – herunder klare regler for, hvornår et digitalt aktiv skal betragtes som et værdipapir under SEC’s tilsyn, og hvornår det i stedet hører under råvaretilsynet CFTC. For krypto-industrien har den slags klarhed været et ønske i mange år, fordi uklare regler har gjort det svært for både børser, udstedere og investorer at navigere i det amerikanske marked.

Lovforslaget har allerede tidligere i processen skabt splittelse. Blandt andet har det udløst uenighed mellem republikanere og demokrater om etikbestemmelser i teksten, ligesom det har delt vandene på Wall Street: Goldman Sachs’ topchef har offentligt bakket op om forslaget, mens andre store banker og deres brancheorganisationer har advaret om, at bestemmelser om forrentning af stablecoins kan trække indlån væk fra det traditionelle banksystem.

Udskydelsen er et tilbageslag for kryptobranchen

At den fastsatte tidsfrist nu ser ud til at glide, er et konkret tilbageslag for det pres, som krypto-industrien har lagt på Washington for at få vedtaget klare markedsstruktur-regler, inden året går videre. Jo længere behandlingen trækker ud, desto større er risikoen for, at politisk uenighed – blandt andet om de omdiskuterede etikbestemmelser – vokser sig større, i takt med at valgåret 2026 rykker nærmere, og lovgiverne får mindre tid og mindre politisk vilje til at prioritere komplekse tekniske reguleringsspørgsmål.

For investorer, der følger krypto-sektoren, er sagen relevant, fordi manglende regulatorisk klarhed historisk har bidraget til usikkerhed omkring amerikanske krypto-børser og -udstedere. En forsinket lov betyder, at den nuværende gråzone mellem SEC’s og CFTC’s kompetenceområder fortsætter uændret et stykke tid endnu, hvilket kan påvirke både prisdannelse og institutionel interesse for aktivklassen.

Hvad sker der nu

Ifølge Thune er døren dog ikke lukket for, at Senatet kan begynde det formelle lovgivningsarbejde, inden pausen går ind – blot ikke nå at afslutte det. Det betyder, at en egentlig afstemning om CLARITY Act tidligst kan ventes, når Kongressen vender tilbage fra sommerpausen. Indtil da vil branchen og markedsdeltagere skulle følge situationen tæt, ikke mindst fordi uenighederne om lovens etikbestemmelser og stablecoin-regler endnu ikke er løst mellem partierne.

Læs også: Goldman Sachs-topchef bakker op om CLARITY Act trods bankernes modstand

Kilder: CoinDesk, Coingape