Kryptobørsen BitMart lukker ned – token BMX styrtdykker over 50 pct.

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Kryptobørsen BitMart har annonceret, at den lukker sin handelsplatform ned efter ni år på markedet. Ifølge selskabets egen meddelelse indledes en “ordnet afvikling” af handelsaktiviteterne, og selve handlen stopper den 26. august, mens platformen forventes helt lukket i januar 2027. Det skriver Cointelegraph, som har set BitMarts udmelding, og det bekræftes af flere andre medier.

Nedlukningen har sendt børsens eget token, BMX, ud i et markant kursfald. Ifølge BeInCrypto faldt tokenet med op mod 46 procent, mens CoinDesk opgør faldet til hele 58 procent målt over det seneste døgn. Uanset den præcise størrelse er der tale om et af de større enkeltdags-kollaps set på et børs-token i år.

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Brugere skal handle hurtigt

BitMart opfordrer i sin meddelelse alle brugere til at lukke deres positioner og hæve deres aktiver hurtigst muligt. Ifølge CoinDesk har kunderne omkring en måned til at afvikle deres handler, mens der er givet et vindue på op til seks måneder til at trække penge og kryptoaktiver ud af platformen, før den lukker helt.

Samtidig har flere brugere ifølge Cointelegraph rapporteret om forsinkelser, når de har forsøgt at hæve deres beholdninger fra BitMart i forbindelse med nedlukningen. Det har rejst spørgsmål blandt kunderne om, hvor problemfrit afviklingsprocessen reelt kommer til at forløbe.

BitMart har ikke offentligt oplyst en konkret begrundelse for beslutningen om at lukke platformen, hvilket flere medier, herunder CoinDesk, fremhæver som bemærkelsesværdigt for en børs, der har eksisteret i ni år og på et tidspunkt var blandt de mere omtalte navne i det globale kryptomarked.

Endnu et tegn på konsolidering blandt kryptobørser

Ifølge AMBCrypto understreger BitMarts lukning en bredere tendens i branchen: Likviditeten på de centraliserede kryptobørser koncentreres i stigende grad hos et fåtal af de største aktører, mens mindre og mellemstore platforme har svært ved at holde momentum og brugertillid. BitMart har tidligere været ramt af sikkerhedshændelser, og selskabets image har i perioder været udfordret, hvilket kan have bidraget til den gradvise udhuling af platformens position.

For danske og øvrige nordeuropæiske investorer, der har haft beholdninger eller åbne positioner på BitMart, er budskabet klart: Der er nu en tidsbegrænset periode til at få lukket handler og få hævet aktiver, inden platformen ophører med at fungere. Episoden minder om, at mindre kryptobørser fortsat bærer en forhøjet modpartsrisiko sammenlignet med de største, regulerede udbydere, og at brugere bør holde sig orienteret om, hvor deres kryptoaktiver reelt er placeret.

Sagen føjer sig til en række eksempler på, at selv børser med flere års historik og en betydelig brugerbase kan lukke ned med relativt kort varsel — en dynamik, der understreger vigtigheden af risikospredning og opmærksomhed på modpartsrisiko for investorer med eksponering mod digitale aktiver.

Kilder: Cointelegraph, AMBCrypto, Beincrypto, CoinDesk