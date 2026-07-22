Kryptolov CLARITY Act fastlåst i etikstrid mellem Trump og demokrater

Bipartisan forhandlere mødes på Capitol Hill om CLARITY Act, mens etikreglerne for kryptoaktiver splitter demokrater og Det Hvide Hus før sommerpausen.

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Forhandlingerne om den amerikanske kryptolov CLARITY Act er igen på vippen, efter at en gruppe bipartisan lovgivere onsdag mødtes på Capitol Hill for at forsøge at finde en fælles løsning på lovens etikbestemmelser. Det er ifølge CoinGape den sidste store forhindring, før loven kan gå videre i Senatet.

Ifølge Coindesk har Det Hvide Hus allerede udsendt detaljer om de interessekonflikt-begrænsninger, som præsident Donald Trump har indgået aftale om med republikanske forhandlere. Men demokrater i Senatet er endnu ikke gået med til aftalen, og forhandlingerne fortsætter fortsat bag lukkede døre.

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Etikreglerne er den store knast

Bitcoin Magazine skriver, at embedsmænd fra Det Hvide Hus lægger pres på demokratiske senatorer for at få dem til at acceptere Trumps etikaftale, i takt med at forhandlingerne nu går ind i den afsluttende fase inden Kongressens sommerpause i august. Tidspresset betyder, at begge lejre har en stærk interesse i at få en aftale i hus, inden lovgiverne forlader Washington.

Ifølge The Block indeholder den nye etiklovgivning, som Trump allerede har underskrevet, blandt andet et forbud mod, at føderale embedsmænd kan udstede egne kryptovalutaer. Samtidig placerer reglerne håndhævelsen af bestemmelserne hos det amerikanske justitsministerium, DOJ, fremfor eksempelvis børstilsynet SEC eller finansmyndighederne.

Netop placeringen af håndhævelsesansvaret hos DOJ har været et af stridspunkterne, da flere demokrater ifølge kilderne har efterlyst en mere uafhængig kontrolinstans for at undgå, at fremtidige præsidenter kan udnytte reglerne til egen fordel.

DeFi og markedstilsyn spiller også ind

Ud over etikreglerne indgår spørgsmålet om regulering af decentraliseret finans, DeFi, fortsat i de igangværende drøftelser mellem lovgiverne. CLARITY Act har fra begyndelsen haft til formål at afklare, hvilke amerikanske myndigheder – primært SEC og den børs- og råvaretilsynsmyndighed CFTC – der har jurisdiktion over forskellige typer digitale aktiver.

Loven har været undervejs i lang tid og betragtes af store dele af kryptobranchen som en afgørende brik i at skabe klarere spilleregler for amerikanske krypto-selskaber, børser og investorer. Uden en vedtaget lovtekst risikerer branchen fortsat at operere i et regulatorisk gråzone, hvor det ofte har været uklart, om et aktiv skal betragtes som et værdipapir eller en råvare.

Betydning for danske investorer

For danske og øvrige europæiske investorer med eksponering mod kryptomarkedet er den amerikanske lovgivningsproces relevant, fordi klarere amerikanske regler historisk har haft en stabiliserende effekt på priserne for større kryptovalutaer som bitcoin og ether. Usikkerheden om, hvorvidt CLARITY Act når at blive vedtaget før sommerpausen, kan derfor fortsat give udsving i kryptomarkedet på kort sigt.

Skulle etikforhandlingerne bryde sammen, risikerer loven at blive skubbet yderligere, hvilket kan forlænge den regulatoriske usikkerhed, som mange amerikanske krypto-selskaber og børser har efterlyst en afklaring på i flere år.

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Kilder: Coingape, CoinDesk, Bitcoin Magazine, Theblock