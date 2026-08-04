Kryptolov CLARITY Act i fare: Senatet går på sommerferie uden Trumps opbakning

Trump har endnu ikke bakket op om CLARITY Act, og med Senatets sommerpause fra 7. august svinder chancen for en vedtagelse i 2026.

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Den amerikanske kryptolov CLARITY Act risikerer at blive udskudt yderligere, efter at Senatet ventes at gå på sommerferie i mere end en måned fra og med denne uge. Præsident Donald Trump har endnu ikke officielt bakket op om et tværpolitisk etik-forslag, der er blevet en del af forhandlingerne om loven, og det svækker udsigterne til en vedtagelse i indeværende år, skriver CoinGape.

CLARITY Act skal fastlægge klare regler for, hvordan digitale aktiver skal klassificeres og reguleres i USA — herunder afgrænsningen mellem opgaverne for finanstilsynet SEC og råvaretilsynet CFTC. Loven har længe været fremhævet af kryptoindustrien som en afgørende forudsætning for øget institutionel investering, fordi den skulle skabe juridisk forudsigelighed for udstedere og børser af digitale aktiver.

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Tidspres før sommerpausen

Ifølge Bitcoin Magazine går lovgiverne i Kongressen på pause i over en måned fra denne uge, hvilket betyder, at CLARITY Act sandsynligvis ikke når at komme til afstemning inden da. Det lægger et betydeligt tidspres på forhandlingerne, som allerede har trukket ud gennem flere måneder på Capitol Hill.

Loven har tidligere passeret Repræsentanternes Hus med bred, tværpolitisk opbakning, men er siden strandet i Senatet, hvor den nu er blevet koblet sammen med et separat etik-forslag. Det tværpolitiske etik-element skal ifølge kilderne adressere bekymringer om interessekonflikter og gennemsigtighed i forbindelse med politikeres og embedsmænds engagement i digitale aktiver — men Trump har endnu ikke offentligt tilsluttet sig forslaget.

Faldende optimisme i kryptobranchen

CoinGape beskriver, hvordan optimismen omkring en snarlig vedtagelse af CLARITY Act er aftaget markant. Uden præsidentens klare opbakning til etik-tilføjelsen vurderer flere iagttagere, at sandsynligheden for, at loven bliver underskrevet i år, er faldet betydeligt.

Situationen skaber usikkerhed for en branche, der i flere år har efterspurgt netop den type klar lovgivning, som CLARITY Act skulle levere. Uden en vedtaget ramme er amerikanske kryptovirksomheder og investorer fortsat overladt til en mere fragmenteret og til dels uklar regulatorisk virkelighed, hvor tilsynsmyndigheder som SEC og CFTC løbende har strides om jurisdiktion over forskellige typer digitale aktiver.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod krypto — direkte eller via amerikanske børsnoterede selskaber med aktiviteter inden for digitale aktiver — er udviklingen relevant, fordi amerikansk regulatorisk klarhed historisk har haft stor betydning for prisdannelsen på både bitcoin og andre kryptoaktiver. En yderligere udskydelse af CLARITY Act kan forlænge perioden med regulatorisk usikkerhed, hvilket typisk øger volatiliteten i kryptomarkedet og kan påvirke sentimentet hos institutionelle investorer, der afventer klarere spilleregler, før de øger deres allokering til sektoren.

Sagen føjer sig til en række politiske stridspunkter i Washington, hvor kryptoregulering fortsat kæmper om plads på den lovgivningsmæssige dagsorden, samtidig med at valgåret og andre prioriteter lægger beslag på Kongressens tid.

Kilder: Coingape, Bitcoin Magazine