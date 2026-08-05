Kryptolov i knibe: Republikanere og demokrater strides om CLARITY Act i Senatet

Senatets afstemning om den ventede kryptolov CLARITY Act risikerer at falde, da demokrater kræver flere ændringer, før de vil stemme for.

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Den længe ventede amerikanske kryptolov CLARITY Act er igen kørt fast i Senatet, hvor republikanere og demokrater nu offentligt skyder skylden på hinanden for forsinkelsen. Med kun få dage tilbage, før senatorerne går på sommerpause, presser republikanske lovgivere på for at få lovforslaget om markedsstruktur for digitale aktiver stemt igennem, mens demokraterne fastholder, at de ikke vil bakke op om en procedural afstemning, før flere udestående spørgsmål er løst.

Ifølge Bitcoin Magazine fortsætter republikanske senatorer med at lægge ansvaret for det manglende fremskridt over på demokraterne, som de mener bevidst forhaler processen. Samtidig beskriver CoinGape situationen som usikker, idet demokratiske senatorer signalerer, at de ikke vil stemme for at afslutte debatten om lovforslaget, medmindre der sker konkrete fremskridt på en række uafklarede punkter.

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Hvad står der på spil i CLARITY Act

CLARITY Act har til formål at give den amerikanske kryptobranche en klar juridisk ramme for, hvornår digitale aktiver skal reguleres som værdipapirer, og hvornår de falder under råvarelovgivningen. Netop denne afgrænsning har længe været et centralt stridspunkt mellem den amerikanske børstilsynsmyndighed SEC og råvaretilsynet CFTC, og branchen har efterspurgt større regulatorisk klarhed i flere år.

En vedtagelse af loven ville ifølge flere markedsaktører kunne bane vejen for øget institutionel investering i kryptomarkedet, fordi virksomheder og investorer i dag ofte holder sig tilbage på grund af den regulatoriske usikkerhed. Omvendt betyder den fortsatte fastlåste situation i Senatet, at branchen fortsat må operere i et juridisk gråzoneland, hvor det er uklart, hvilke regler der gælder for en lang række tokens og handelsplatforme.

Tidspres før sommerpausen

Ifølge Bitcoin Magazine er der nu kun få dage tilbage, før senatorerne går til pause, hvilket lægger et betydeligt tidspres på forhandlingerne. Republikanerne opfordrer indtrængende deres kolleger til at få lovforslaget bragt til afstemning, inden Senatet lukker ned for sommeren, mens demokraterne fastholder deres krav om, at flere elementer i lovforslaget skal justeres, før de vil give deres støtte til en procedural afstemning, der skal afslutte debatten og bane vejen for en egentlig endelig afstemning.

CoinGape beskriver, at der ifølge de seneste meldinger fra Senatet ikke er tegn på et gennembrud i forhandlingerne, hvilket øger risikoen for, at den ventede afstemning i denne uge kan mislykkes eller udskydes yderligere. Det ville i så fald forlænge den usikkerhed, som kryptobranchen har levet med i lang tid, og udskyde udsigten til en samlet føderal ramme for digitale aktiver til efter sommeren.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod krypto er sagen relevant, fordi amerikansk regulering ofte fungerer som en global rettesnor for, hvordan digitale aktiver behandles på tværs af markeder. En afklaring i USA kan påvirke likviditeten og prisdannelsen på store kryptovalutaer som bitcoin og ether, ligesom det kan have betydning for danske og europæiske selskaber, der handler eller opbevarer digitale aktiver som en del af deres forretning.

Så længe lovforslaget forbliver fastlåst i Senatet, må markedet fortsat forholde sig til en situation, hvor amerikansk kryptoregulering afgøres fra sag til sag snarere end gennem en samlet lovgivningsmæssig ramme. Det efterlader både amerikanske og internationale investorer i en fortsat ventetid på, hvornår og om CLARITY Act ender med at blive vedtaget.

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Kilder: Bitcoin Magazine, Coingape