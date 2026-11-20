Ondo, Securitize og xStocks tilbød tokeniserede Anthropic-aktier fra dag ét, mens en Hyperliquid-kontrakt omsatte for 1,7 mia. dollar på 24 timer.

Flere kryptoselskaber, blandt dem Ondo Finance, Securitize, Backpack og xStocks, havde tokeniserede udgaver af Anthropics aktie klar samme dag, som AI-selskabet debuterede på børsen torsdag 19. november. Det oplyser kryptomediet CoinGape. En kontrakt på Anthropic-aktien hos kryptobørsen Hyperliquid omsatte for omkring 1,7 mia. dollar på 24 timer, skriver CoinDesk.

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Anthropic-noteringen er dermed blevet handlet på to spor fra første handelsdag: på den almindelige aktiebørs og i en parallel kryptoverden, der kopierer kursen.

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Tokens på aktien inden første døgn var omme

En tokeniseret aktie er et digitalt bevis på en blockchain, som skal følge kursen på den underliggende aktie. CoinGape nævner også Robinhood blandt de aktører, der kastede sig ind i kapløbet om at tilbyde Anthropic i tokenform.

Kilderne oplyser ikke, hvor meget der er handlet gennem de enkelte udbydere. De beskriver heller ikke, hvilke rettigheder køberne af disse tokens reelt får i forhold til almindelige aktionærer.

Short på 30 mio. dollar forud for fredagens åbning

Ifølge CoinDesk var den største enkeltposition i Hyperliquid-kontrakten op til fredagens åbning på Nasdaq et short på 30 mio. dollar. Prisen i kontrakten pegede ifølge mediet på, at Anthropic-aktien kunne åbne omkring 5 procent lavere fredag.

Stemningen på Wall Street var også afdæmpet. Investing.com rapporterer, at amerikanske aktiefutures faldt, samtidig med at debuten ikke formåede at puste nyt liv i handlen med AI-aktier.

Private investorer handlede for 772 mio. dollar

Cointelegraph henviser til analysehuset Vanda Research, der opgør private investorers handel i Anthropic-aktier til 772 mio. dollar torsdag. Det er det højeste, Vanda har registreret for en børsdebut siden 2012.

Nettokøbet var dog mindre imponerende. Ifølge Cointelegraph nåede de privates nettokøb kun op på halvdelen af niveauet ved SpaceX' notering.

Securitize-aktien faldt på Anthropics debutdag

Securitize, en af de udbydere CoinGape nævner, er selv børsnoteret. Ifølge NPinvestors kursdata pr. 19. november kl. 22.00 dansk tid stod aktien i 6,59 USD, et fald på 2,23 % fra forrige lukkekurs på 6,74 USD. Markedsværdien er ca. 1,1 mia. USD, hvilket er ca. 24 mio. USD mindre end dagen før.

Aktien ligger 61,3 % under 52-ugers toppen på 17,01 USD. Har man investeret 10.000 kr. ved forrige lukkekurs, svarer det nu til 9.777 kr. før valutaudsving. Opmærksomheden om tokenisering har altså ikke sat sig i kursen på selskabets egen aktie. Læs mere om kryptoaktier.

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Anthropic-debuten viser, at kryptoplatforme nu kan tilbyde eksponering mod en ny notering fra første handelsdag, og at derivater på Hyperliquid allerede bruges til at positionere sig før den regulære børs åbner. Uvist er stadig, hvor stor handlen i de tokeniserede produkter har været, og hvilke rettigheder købere har. Første prøve er fredagens åbning på Nasdaq, hvor Hyperliquid-kontrakten har prissat et fald på omkring 5 procent.