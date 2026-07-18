Kuwait rammet af iransk gengældelse: Olieanlæg og kraftværk beskadiget

Kuwait blev natten til i dag ramt af nogle af de hidtil hårdeste iranske gengældelsesangreb, hvor både et olieanlæg og et kraftværk blev beskadiget.

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Kuwait blev natten til i dag udsat for nogle af de hidtil kraftigste iranske gengældelsesangreb siden konflikten i Mellemøsten eskalerede. Både et centralt olieanlæg og et kraftværk blev ramt, hvilket ifølge Financial Post og BBC gør natten til en af de mest alvorlige for landet i den igangværende konflikt.

Angrebene er en del af en bredere optrapning, hvor Iran retter angreb mod amerikanske allierede i regionen, efter at USA har gennemført luftangreb mod Iran syv nætter i træk, viser BBC’s dækning. Kuwait har nu rapporteret, at et kraft- og vandværk blev ramt for anden dag i træk, mens et vigtigt olieanlæg også blev beskadiget natten over.

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Gulfstaterne under pres

Angrebene på Kuwait indgår i et mønster, hvor Iran retter gengældelse mod flere lande i Golfregionen i takt med, at de amerikanske angreb mod Iran fortsætter. Ifølge Investing.com er der tale om fornyede angreb på tværs af flere Gulfstater efter endnu en nat med amerikanske militæraktioner.

Kuwait er en af verdens største olieproducenter og har en central rolle i den globale energiforsyning. Et angreb på landets energiinfrastruktur øger derfor bekymringen for, at konflikten kan sprede sig til flere olieproducerende nationer i regionen og true den samlede stabilitet i olieforsyningen.

Betydning for oliemarkedet og danske investorer

Konflikten har allerede sat sine spor på de globale energimarkeder. Amerikansk råolie er steget markant i takt med optrapningen mellem USA og Iran, og frygten for lukning af vigtige transportruter som Rødehavet og Hormuzstrædet holder markedet på tæerne.

For danske investorer er situationen relevant på flere fronter. Stigende oliepriser kan påvirke inflationsforventningerne og dermed rentepolitikken, mens usikkerheden i Mellemøsten typisk øger volatiliteten på både aktie- og råvaremarkeder. Energiselskaber og shippingaktier – herunder danske interesser knyttet til søtransport gennem regionen – kan mærke effekten, hvis konflikten fortsætter med at eskalere.

Fortsat optrapning uden klar afslutning

Der er endnu ikke tegn på, at konflikten mellem USA, Iran og de allierede Gulfstater er ved at afta. Gentagne angreb på både amerikanske mål og regionale infrastrukturer som olieanlæg og kraftværker tyder på, at situationen kan udvikle sig yderligere i de kommende dage.

Markedsdeltagere følger nu tæt, om flere Gulfstater bliver mål for lignende angreb, og om det kan få yderligere konsekvenser for den globale olieforsyning og de finansielle markeder, herunder også i Danmark, hvor energipriser og shippingaktier ofte reagerer hurtigt på uro i regionen.

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Kilder: Financialpost, Investing.com, BBC