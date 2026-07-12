Låneprotokol på Hedera tømt for 9 mio. dollar i oracle-udnyttelse

Bonzo Lend på Hedera-netværket mistede omkring 9 millioner dollar, efter en angriber udnyttede en svaghed i en tredjeparts-oracle fra Supra.

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Låneprotokollen Bonzo Lend på Hedera-netværket har mistet omkring 9 millioner dollar i et angreb, der udnyttede en svaghed i en tredjeparts-oracle. Det skriver Coindesk og Cointelegraph, som begge har dækket sagen. Angrebet betød, at protokollens samlede låste værdi (TVL) styrtdykkede med cirka 77 procent.

Ifølge de to medier lykkedes det en angriber at manipulere prisen på tokenet SAUCE, som blev brugt som collateral (sikkerhedsstillelse) i protokollen. Ved at udnytte en fejl i verifikationsmekanismen i en onchain-oracle fra selskabet Supra kunne angriberen få den kunstigt opskrevne collateral-værdi til at fremstå gyldig og derefter låne op mod 9 millioner dollar fra Bonzo Lend uden reel dækning.

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Sådan fungerede udnyttelsen

Oracles er en central, men ofte overset, del af infrastrukturen i decentraliseret finans (DeFi). De fungerer som brobygning mellem blockchain og virkelige prisdata og bruges af låneprotokoller til at afgøre, hvor meget en bruger kan låne mod sin sikkerhedsstillelse.

Når en oracle kan manipuleres eller fejlagtigt verificerer en pris, kan angribere som i dette tilfælde skabe et kunstigt højt værdigrundlag for deres collateral og derefter tømme protokollen for reelle midler. Det er ifølge Cointelegraph netop den svaghed i Supras verifikationslag, som angriberen udnyttede mod Bonzo Lend.

Hedera-netværket, som Bonzo Lend er bygget på, er i sig selv ikke direkte kompromitteret. Problemet lå specifikt i den tredjeparts-oracle-integration, protokollen anvendte til prisfastsættelse af collateral.

Konsekvenser for brugere og protokol

Angrebet har haft umiddelbar og markant effekt på Bonzo Lends økosystem. Coindesk oplyser, at protokollens samlede låste værdi faldt med omtrent 77 procent i kølvandet på hændelsen – et fald der illustrerer, hvor hurtigt tillid og kapital kan forsvinde fra en DeFi-protokol efter et sikkerhedsbrud.

Det er endnu uklart, hvordan Bonzo Lend og eventuelt Supra vil håndtere de brugere, der har midler tilbage i protokollen, samt om der er udsigt til erstatning eller genopretning af de mistede beløb. Ingen af de foreløbige meldinger nævner konkrete planer om kompensation.

Endnu et eksempel på DeFi’s sårbarheder

Sagen føjer sig til en lang række hændelser, hvor svagheder i oracle-infrastruktur har kostet DeFi-brugere store summer. For danske investorer, der overvejer eksponering mod decentraliserede finansprotokoller, er episoden en påmindelse om, at risikoen ikke kun ligger i selve blockchain-netværket, men også i de tredjepartskomponenter og integrationer, som protokollerne bygger på.

Hedera-netværkets eget token, HBAR, har ikke umiddelbart vist voldsomme kursudsving som følge af hændelsen, men sagen kan alligevel svække tilliden til det bredere DeFi-økosystem på netværket i den kommende periode. Investorer bør holde øje med, om flere protokoller på Hedera bliver ramt af lignende sårbarheder, samt om der kommer opdateringer fra Supra om, hvordan fejlen i verifikationslaget vil blive rettet.

Kilder: CoinDesk, Cointelegraph