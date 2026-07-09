LAB-token styrtdykker 82 pct. efter beskyldninger om insiderkontrol

Krypto-tokenet LAB tabte over 80 pct. på få dage efter vild kurspumpe. Onchain-analytikere peger på insidere med kontrol over op mod 95 pct. af udbuddet.

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Tokenet LAB, der er knyttet til en multi-chain handelsterminal og tilhørende infrastruktur, har oplevet en af de vildeste kursrutsjebaner i kryptomarkedet på det seneste. Ifølge AMBCrypto styrtdykkede tokenet med op mod 82 pct. i løbet af blot 24 timer, efter at en kortvarig kurseksplosion i starten af juli hurtigt vendte til massivt salg.

Bevægelserne kommer samtidig med, at onchain-analytikere har rejst alvorlig tvivl om, hvorvidt LAB-tokenets prisudvikling overhovedet afspejler almindelig markedshandel, eller om den snarere er drevet af insidere med kontrol over størstedelen af udbuddet.

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Fra 205 pct. gevinst til total kollaps på få dage

Ifølge AMBCrypto handlede LAB-tokenet mandag den 6. juli over 15 dollar og nåede et lokalt højdepunkt på 17,68 dollar. Målt fra lørdag den 4. juli svarede det til en gevinst på hele 205 pct. på lidt over to døgn – en bevægelse, der typisk kun ses i de mest spekulative hjørner af kryptomarkedet.

Festen varede dog kort. I de efterfølgende 48 timer blev mere end 85 pct. af værdien udraderet igen, og tokenet handlede ifølge mediet efterfølgende under 2 dollar – et fald på over 80 pct. inden for et enkelt døgn. Det store salgspres tilskrives ifølge AMBCrypto aggressiv profithjemtagning forud for den første token-oplåsning, der er planlagt til den 14. juli, hvor flere tokens frigives til handel og dermed potentielt øger udbuddet markant.

Analyseplatformen Bubblemaps bemærkede på X, at tidlige investorer i LAB stadig sad på et papirgevinst på omkring 500 millioner dollar, selv efter det kraftige fald. Samtidig påpegede onchain-efterforskeren Zetoshi en tilstrømning af LAB-tokens til centraliserede børser, hvilket typisk er et tegn på, at store investorer forbereder yderligere salg. Zetoshi henviste desuden til uverificerede rygter om intern splid hos de aktører, der står bag tokenet.

ZachXBT advarede allerede i maj

De seneste kursudsving bekræfter ifølge AMBCrypto en advarsel, som den anerkendte onchain-efterforsker ZachXBT offentliggjorde på X allerede den 14. maj. I sin gennemgang beskrev han LAB-projektet som kendetegnet ved “uigennemsigtige private lån/OTC-aftaler, ensidige ændringer i vesting, koordinering mellem market makers, ukendt cirkulerende udbud og over 95 pct. kontrol over den samlede beholdning”.

Ifølge ZachXBTs undersøgelse findes der ingen klar offentlig dokumentation for, hvordan LAB-tokens reelt er fordelt. Han pegede desuden på, at midler direkte forbundet til LAB – herunder lånekontrakter – angiveligt er flydt til personlige børskonti tilhørende stifteren Vladimir Sadkov, hvilket ifølge efterforskeren er usædvanligt.

Siden januar 2026 skal der ifølge undersøgelsen være indgået flere OTC- og lånaftaler, hvoraf nogle af de seneste angiveligt har tilbudt betydelige rabatter til kendte kryptoinfluencere (KOL’er) mod, at de hyppigt omtaler LAB positivt over for deres følgere. ZachXBT vurderede, at op mod 95 pct. af det samlede udbud er kontrolleret af insidere, og han pegede på en overførsel af 226 millioner LAB-tokens til depotadresser hos børsen Bitget i marts-april 2026 som yderligere bevis for koncentreret kontrol. Efterforskeren sammenlignede desuden den market maker-strategi, der angiveligt bruges på LAB, med et mønster, han tidligere har set hos tokenerne RAVE, SIREN og RIVER – projekter, der ligeledes har været mistænkt for kunstig prispåvirkning.

Farlig cocktail for investorer

AMBCrypto påpeger, at der findes eksempler på altcoins, der har rejst sig efter korrektioner på over 80 pct., men at den slags genopretning typisk tager måneder eller år at gennemføre. De pludselige og ekstreme udsving i LAB-tokenet peger ifølge mediet snarere i retning af manipulation end organisk efterspørgsel, selvom det endnu ikke er bevist uden for enhver tvivl.

Kombinationen af manglende gennemsigtighed om tokenfordeling, tætte bånd mellem lånemidler og stifterens private konti samt en forestående token-oplåsning gør ifølge AMBCrypto handel med LAB til et særligt risikofyldt bekendtskab for både kortsigtede swing-tradere og længerevarende investorer.

For danske investorer, der følger altcoin-markedet, er sagen endnu et eksempel på, hvor stor forskel der kan være på likviditet og gennemsigtighed mellem etablerede kryptoaktiver som bitcoin og mindre, nyere tokens med lav omsætning og uklar ejerstruktur. Netop mangel på gennemsigtig tokenfordeling og koncentreret insiderejerskab er gentagne gange blevet fremhævet som en af de største risikofaktorer ved investering i mindre altcoins, hvor kursudsving kan forstærkes kraftigt af få aktørers handlinger.

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