Landsdækkende protester mod AI-datacentre rammer 42 amerikanske stater

Konservativ organisation stod bag koordinerede protester mod AI-datacentre i USA lørdag – modstanden kan få betydning for fremtidige investeringer i sektoren.

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Lørdag samledes demonstranter mange steder i USA for at protestere mod udbygningen af AI-datacentre. Ifølge Business Insider stod den konservativt ledede nonprofitorganisation Humans First bag de landsdækkende aktioner, mens Investing.com opgør, at der i alt blev afholdt 142 separate protester fordelt på 42 amerikanske delstater.

Omfanget af protesterne understreger, at modstanden mod den hastige udbygning af datacenterkapacitet til kunstig intelligens ikke længere er isoleret til enkelte lokalsamfund, men har bredt sig til et landsdækkende fænomen med koordineret organisering.

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Hvem står bag protesterne

Humans First beskrives som en konservativt orienteret nonprofitorganisation, der har taget initiativ til aktionerne. At en gruppe med denne politiske profil går forrest i modstanden mod AI-infrastruktur er bemærkelsesværdigt, fordi kritik af datacentre traditionelt ofte er blevet forbundet med miljøorganisationer og progressive lokalgrupper snarere end konservative kredse.

Det tyder på, at bekymringerne om datacentrenes udbredelse rækker på tværs af det politiske spektrum – og at modstanden i stigende grad handler om konkrete, lokale forhold som elpriser, vandforbrug og pladsmangel snarere end en snæver ideologisk dagsorden.

142 protester i 42 stater

Ifølge Investing.com blev der registreret 142 selvstændige protestaktioner i 42 af USA’s delstater samme dag. Den geografiske spredning viser, at modstanden ikke er koncentreret om enkelte kendte sager, men findes bredt der, hvor teknologiselskaber og investorer har planlagt eller allerede opført nye anlæg.

De senere år har techgiganter og investeringsfonde investeret massivt i datacenterkapacitet for at følge med efterspørgslen på beregningskraft til AI-modeller. Den udvikling har samtidig skabt stigende lokal bekymring for konsekvenserne for elnettet, vandressourcer og ejendomspriser i de områder, hvor anlæggene bygges.

Betydning for investorer

For investorer med eksponering mod AI- og teknologisektoren er søndagens protester et signal om, at den fysiske udbygning af AI-infrastruktur ikke kun er et spørgsmål om kapital og teknologi, men også om lokal accept. Voksende folkelig modstand kan i yderste konsekvens forsinke godkendelser, fordyre projekter eller føre til strammere regulering af nye datacentre.

Datacentre indgår som en central brik i forretningsmodellen for flere af de store amerikanske teknologiselskaber, der er tungt vægtet i globale indeks og dermed også i mange danske investorers porteføljer via ETF’er og investeringsforeninger. Politisk og folkelig modstand mod udbygningen er derfor en risikofaktor, som markedet i stigende grad må forholde sig til, samtidig med at efterspørgslen på AI-beregningskraft fortsat vokser globalt.

Det er endnu uklart, om lørdagens protester vil få direkte politisk eller regulatorisk effekt, men det brede geografiske omfang taler for, at emnet fremover vil fylde mere i den amerikanske debat om, hvor og hvordan AI-infrastrukturen skal bygges ud.

Kilder: Business Insider, Investing.com