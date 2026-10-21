Lars Fruergaard Jørgensen bliver ny formand for Lundbeck

Lundbeck får ny bestyrelsesformand. I en selskabsmeddelelse søndag 18. oktober kl. 17.54 oplyser Lundbeck, at Lars Fruergaard Jørgensen skal være formand for bestyrelsen. Han er tidligere topchef i Novo.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Den nuværende bestyrelsesformand, Dorothea Wenzel, træder tilbage i forbindelse med generalforsamlingen i 2027.
RTX holder fast i 2030-ambitionerne
RTX holdt Investor Day mandag 19. oktober og meddelte kl. 10.00, at selskabet fastholder de finansielle ambitioner frem mod 2030. Målene er tocifret vækst og en EBITDA-margin på over 15 %.
GreenMobility offentliggjorde mandag 19. oktober kl. 08.40 en aftale med OBI Media. Den giver OBI Media ret til at sælge reklameplads på GreenMobilitys flåde af ca. 1.600 elektriske personbiler og varebiler.
Ny direktør i FLSmidths koncernledelse
Hos FLSmidth bliver Gonzalo Del Carpio ny Chief Operational Excellence Officer og indtræder i koncernledelsen. Det oplyste selskabet mandag 19. oktober kl. 10.00. Han kommer fra stillingen som Head of Global Business Services og tiltræder 1. november 2026.
|Offentliggjort
|Selskab
|Type
|Kort fortalt
|18/10 17.54
|Lundbeck
|Selskabsmeddelelse
|Tidligere Novo-topchef Lars Fruergaard Jørgensen skal være formand for Lundbeck
|19/10 08.00
|Svenska Handelsbanken
|Selskabsmeddelelse
|Handelsbanken offentliggør regnskab for januar-september 21. oktober
|19/10 08.40
|GreenMobility
|Selskabsmeddelelse
|GreenMobility sælger reklameplads på 1.600 elbiler via OBI Media
|19/10 10.00
|RTX
|Selskabsmeddelelse
|RTX fastholder 2030-mål på Investor Day: Tocifret vækst og over 15 % EBITDA-margin
|19/10 10.00
|FLSmidth
|Selskabsmeddelelse
|FLSmidth udnævner Gonzalo Del Carpio til ny Chief Operational Excellence Officer
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