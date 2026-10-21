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NYHEDERSelskabsmeddelelser · FLSmidth

Lars Fruergaard Jørgensen bliver ny formand for Lundbeck

Den tidligere Novo-topchef skal være formand for Lundbeck. Desuden fastholder RTX sine 2030-mål, og FLSmidth får ny direktør i koncernledelsen.

Henrik Solgaard
Henrik Solgaard · Journalist 21. okt 2026 · kl. 10.10 · 1 min. læsetid
✓ Gennemgået af Mads Kjeldsen
Lars Fruergaard Jørgensen bliver ny formand for Lundbeck
KORT FORTALT
Tidligere Novo-topchef Lars Fruergaard Jørgensen skal være ny bestyrelsesformand for Lundbeck
RTX fastholder ambitionerne mod 2030: tocifret vækst og EBITDA-margin over 15 %
Gonzalo Del Carpio bliver ny Chief Operational Excellence Officer i FLSmidths koncernledelse

Lundbeck får ny bestyrelsesformand. I en selskabsmeddelelse søndag 18. oktober kl. 17.54 oplyser Lundbeck, at Lars Fruergaard Jørgensen skal være formand for bestyrelsen. Han er tidligere topchef i Novo.

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Den nuværende bestyrelsesformand, Dorothea Wenzel, træder tilbage i forbindelse med generalforsamlingen i 2027.

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RTX holder fast i 2030-ambitionerne

RTX holdt Investor Day mandag 19. oktober og meddelte kl. 10.00, at selskabet fastholder de finansielle ambitioner frem mod 2030. Målene er tocifret vækst og en EBITDA-margin på over 15 %.

GreenMobility offentliggjorde mandag 19. oktober kl. 08.40 en aftale med OBI Media. Den giver OBI Media ret til at sælge reklameplads på GreenMobilitys flåde af ca. 1.600 elektriske personbiler og varebiler.

Ny direktør i FLSmidths koncernledelse

Hos FLSmidth bliver Gonzalo Del Carpio ny Chief Operational Excellence Officer og indtræder i koncernledelsen. Det oplyste selskabet mandag 19. oktober kl. 10.00. Han kommer fra stillingen som Head of Global Business Services og tiltræder 1. november 2026.

Offentliggjort Selskab Type Kort fortalt
18/10 17.54 Lundbeck Selskabsmeddelelse Tidligere Novo-topchef Lars Fruergaard Jørgensen skal være formand for Lundbeck
19/10 08.00 Svenska Handelsbanken Selskabsmeddelelse Handelsbanken offentliggør regnskab for januar-september 21. oktober
19/10 08.40 GreenMobility Selskabsmeddelelse GreenMobility sælger reklameplads på 1.600 elbiler via OBI Media
19/10 10.00 RTX Selskabsmeddelelse RTX fastholder 2030-mål på Investor Day: Tocifret vækst og over 15 % EBITDA-margin
19/10 10.00 FLSmidth Selskabsmeddelelse FLSmidth udnævner Gonzalo Del Carpio til ny Chief Operational Excellence Officer
Meddelelser fra danske børsnoterede selskaber, offentliggjort søndag 18. oktober til mandag 19. oktober

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Kilder: Npinvestor
Nævnte emnerbestyrelseFLSmidthGreenMobilityLundbeckRTXselskabsmeddelelser
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