Lars Fruergaard Jørgensen bliver ny formand for Lundbeck

Den tidligere Novo-topchef skal være formand for Lundbeck. Desuden fastholder RTX sine 2030-mål, og FLSmidth får ny direktør i koncernledelsen.

Lundbeck får ny bestyrelsesformand. I en selskabsmeddelelse søndag 18. oktober kl. 17.54 oplyser Lundbeck, at Lars Fruergaard Jørgensen skal være formand for bestyrelsen. Han er tidligere topchef i Novo.

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Den nuværende bestyrelsesformand, Dorothea Wenzel, træder tilbage i forbindelse med generalforsamlingen i 2027.

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RTX holder fast i 2030-ambitionerne

RTX holdt Investor Day mandag 19. oktober og meddelte kl. 10.00, at selskabet fastholder de finansielle ambitioner frem mod 2030. Målene er tocifret vækst og en EBITDA-margin på over 15 %.

GreenMobility offentliggjorde mandag 19. oktober kl. 08.40 en aftale med OBI Media. Den giver OBI Media ret til at sælge reklameplads på GreenMobilitys flåde af ca. 1.600 elektriske personbiler og varebiler.

Ny direktør i FLSmidths koncernledelse

Hos FLSmidth bliver Gonzalo Del Carpio ny Chief Operational Excellence Officer og indtræder i koncernledelsen. Det oplyste selskabet mandag 19. oktober kl. 10.00. Han kommer fra stillingen som Head of Global Business Services og tiltræder 1. november 2026.

Offentliggjort Selskab Type Kort fortalt 18/10 17.54 Lundbeck Selskabsmeddelelse Tidligere Novo-topchef Lars Fruergaard Jørgensen skal være formand for Lundbeck 19/10 08.00 Svenska Handelsbanken Selskabsmeddelelse Handelsbanken offentliggør regnskab for januar-september 21. oktober 19/10 08.40 GreenMobility Selskabsmeddelelse GreenMobility sælger reklameplads på 1.600 elbiler via OBI Media 19/10 10.00 RTX Selskabsmeddelelse RTX fastholder 2030-mål på Investor Day: Tocifret vækst og over 15 % EBITDA-margin 19/10 10.00 FLSmidth Selskabsmeddelelse FLSmidth udnævner Gonzalo Del Carpio til ny Chief Operational Excellence Officer Meddelelser fra danske børsnoterede selskaber, offentliggjort søndag 18. oktober til mandag 19. oktober

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