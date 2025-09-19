Ledende indonesisk bank sænker udsigterne trods stimulus

I et overraskende træk har Indonesiens største långiver sænket sit mål for lånevækst for året, hvilket signalerer en forsigtig udsigt til landets økonomiske genopretning. Beslutningen kommer, selvom regeringen iværksætter en række finanspolitiske og monetære stimulusforanstaltninger, der sigter mod at øge forbrugernes forbrug og erhvervsaktivitet. Dette træk fra en ledende aktør i den finansielle sektor antyder, at vejen til en fuldgyldig økonomisk genopretning forbliver usikker på trods af regeringens indsats.

En forsigtig drejning midt i økonomisk modvind

Bankens reviderede prognose afspejler en pragmatisk vurdering af de aktuelle markedsforhold. Mens regeringens stimulus er en nødvendig livline, er ledere bekymrede over vedvarende globale økonomiske modvind og deres potentielle indvirkning på den indenlandske efterspørgsel. Beslutningen om at sænke målet for lånevækst er en proaktiv foranstaltning til at styre risiko og opretholde aktivernes kvalitet i et ustabilt miljø. Det indikerer, at banken prioriterer en stabil, langsigtet balance frem for aggressiv ekspansion, hvilket kan udsætte den for en højere risiko for misligholdte lån, hvis genopretningen går i stå.

Stimuleringer vs. virkelighed

Denne forsigtige holdning fremhæver en kløft mellem regeringens politiske intentioner og den faktiske virkelighed for store finansielle institutioner. Stimuleringsprogrammer er designet til at skabe tillid, men bankerne reagerer til gengæld på grundlæggende økonomiske data og virksomhedernes præstationer. Långivers træk tyder på, at kreditefterspørgslen muligvis ikke er så robust, som beslutningstagerne havde håbet, og virksomhederne holder igen med kapitaludgifterne. Det lægger en større byrde på regeringen for at sikre, at dens stimuleringsforanstaltninger omsættes til håndgribelig økonomisk aktivitet, der kan genoprette tilliden blandt de store långivere.