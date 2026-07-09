Levi Strauss slår forventninger og hæver både guidance og udbytte

Levi Strauss overgik Wall Streets forventninger i andet kvartal og hæver nu både sit resultatestimat og udbytte – men aktien faldt alligevel efter regnskabet.

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Den amerikanske tøjgigant Levi Strauss overgik onsdag Wall Streets forventninger til både omsætning og indtjening i andet fiskale kvartal 2026. Selskabet bag den ikoniske denim-mærkevare hævede efterfølgende sin forventning til helårsindtjening og -omsætning, og hævede samtidig sit udbytte til aktionærerne. Det skriver CNBC.

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Trods de positive nøgletal faldt Levi Strauss-aktien mere end 5 procent i eftermarkedet, hvilket understreger, at investorerne i disse måneder kigger langt mere kritisk på retailselskabers udsigter end på selve regnskabstallene.

Solidt kvartal overgik analytikernes bud

Ifølge CNBC leverede Levi Strauss en justeret indtjening per aktie på 28 cent i kvartalet, mod ventede 24 cent ifølge et gennemsnit af analytikerskøn indsamlet af LSEG. Omsætningen landede på 1,56 milliarder dollar, hvilket ligeledes slog konsensusforventningen på 1,52 milliarder dollar.

Det rapporterede nettoresultat for de tre måneder frem til 31. maj endte på 87,3 millioner dollar, svarende til 22 cent per aktie. Det er en markant fremgang fra samme periode sidste år, hvor selskabet tjente 67 millioner dollar, eller 17 cent per aktie. Omsætningen steg samlet omkring 8 procent fra 1,45 milliarder dollar året før til de nævnte 1,56 milliarder dollar, fremgår det af tallene gengivet af CNBC.

Hæver forventningerne til hele året

På baggrund af det stærke kvartal opjusterede Levi Strauss sine forventninger til resten af regnskabsåret. Selskabet venter nu en justeret indtjening per aktie for hele året på mellem 1,46 og 1,52 dollar, mod et tidligere interval på 1,42 til 1,48 dollar. I den høje ende overgår det nye estimat dermed analytikernes forventning på 1,50 dollar per aktie ifølge LSEG.

Også omsætningsudsigterne blev skruet op. Levi Strauss venter nu en omsætningsvækst for hele året på mellem 7 og 7,5 procent, mod tidligere 5,5 til 6,5 procent. Det nye interval ligger dermed foran markedets forventning om en vækst på 6,6 procent, som ligeledes stammer fra LSEG’s opgørelse.

Ifølge finansdirektør Harmit Singh kommer omtrent halvdelen af den ventede vækst fra højere priser, mens den anden halvdel skyldes flere solgte enheder. Det tyder på, at Levi Strauss – i modsætning til flere andre forbrugsvaremærker – ikke udelukkende læner sig op ad prisstigninger for at drive toplinjen, men også oplever reel efterspørgselsvækst.

Topchef fremhæver robust forbruger

Administrerende direktør Michelle Gass fortalte i et interview med CNBC, at selskabets kernekunde viser sig at være modstandsdygtig, selv i lyset af stigende benzinpriser i USA. Ifølge Gass kom omkring to tredjedele af kvartalets salgsvækst fra flere solgte enheder frem for udelukkende prisstigninger, hvilket ifølge topchefen giver selskabet tillid til at hæve både guidance og udbytte.

“Vores efterspørgsel forbliver sund,” sagde Michelle Gass ifølge CNBC. Hun tilføjede, at selskabet ser styrke på tværs af sine centrale kundesegmenter, herunder de klassiske Levi’s-produkter, men også i “signature”-serien og det nyere premium-koncept “blue tab”.

Hvorfor faldt aktien alligevel?

At Levi Strauss-aktien faldt mere end 5 procent i eftermarkedet trods et regnskab, der overgik forventningerne på stort set alle parametre, illustrerer et mønster, der har præget flere amerikanske retail-regnskaber på det seneste: Markedet har allerede indpriset optimisme, og selv solide tal kan udløse profithjemtagning, hvis investorerne havde forventet endnu mere, eller hvis der er bekymringer om forbrugerens robusthed fremadrettet, herunder effekten af toldsatser og stigende leveomkostninger i USA.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske forbrugsaktier gennem globale fonde eller enkeltaktier, er Levi Strauss-regnskabet et interessant pejlemærke for, hvordan den amerikanske forbruger klarer sig midt i en periode med stigende energipriser og geopolitisk usikkerhed. Selskabets tal peger på, at efterspørgslen efter mellemklasse- og premiumprodukter fortsat holder sig oppe, hvilket kan give et fingerpeg om den bredere detailsektors sundhedstilstand op mod den kommende regnskabssæson.

Den opjusterede udbyttepolitik er samtidig et signal om, at ledelsen har tillid til den fremtidige pengestrøm, hvilket historisk har været et positivt tegn for langsigtede aktionærer i konsumentvaresektoren, selv når den kortsigtede aktiekursreaktion går den anden vej.

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