LibertyStream vil rejse kapital via privat placering af op til 25 mio. units

Det Dallas-baserede infrastrukturselskab LibertyStream, noteret på TSXV, planlægger en non-brokered privat placering af op til 25 millioner units.

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Det Dallas-baserede selskab LibertyStream Infrastructure Partners Inc. har meddelt, at det agter at gennemføre en non-brokered privat placering af op til 25 millioner units. Det oplyser selskabet selv i en pressemeddelelse, som blandt andet er gengivet af Financial Post.

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LibertyStream er noteret på flere markedspladser samtidig: som TSXV under tickeren LIB på den canadiske vækstbørs TSX Venture Exchange, som VLTLF på det amerikanske OTCQB-marked og som I2D på den tyske Frankfurt-børs (FSE). Den brede notering betyder, at selskabets aktier i princippet er tilgængelige for investorer i flere valutaområder, herunder europæiske investorer via den tyske børs.

Hvad er en non-brokered privat placering?

En non-brokered privat placering betyder, at selskabet selv – uden brug af en mæglervirksomhed som mellemled – henvender sig direkte til udvalgte investorer for at sælge nye aktier eller units. Metoden bruges ofte af mindre, børsnoterede selskaber, fordi den typisk er hurtigere og billigere at gennemføre end en traditionel, mæglerarrangeret emission.

Til gengæld er den type kapitalrejsning normalt underlagt strengere begrænsninger for, hvem der kan deltage, og hvor stort et beløb der kan sælges uden yderligere godkendelser fra børsens regulator – i dette tilfælde TSX Venture Exchange i Canada.

Pressemeddelelsen understreger samtidig, at oplysningerne ikke er beregnet til distribution via amerikanske nyhedstjenester eller offentliggørelse i USA – en standardformulering, der typisk skyldes, at udbuddet af units foreløbig kun retter sig mod investorer uden for USA, blandt andet af hensyn til amerikansk værdipapirlovgivning.

Begrænset offentliggjort om vilkår

På nuværende tidspunkt har LibertyStream ikke offentliggjort konkrete detaljer om tegningskursen pr. unit, det samlede provenu selskabet forventer at hente ind, eller hvad kapitalen konkret skal bruges til. Det fremgår hverken af selskabets egen meddelelse eller af Financial Posts dækning af sagen.

Det er heller ikke oplyst, om enhederne (units) inkluderer warrants eller andre instrumenter ud over almindelige aktier, hvilket ellers er en almindelig konstruktion i den type emissioner på TSX Venture Exchange. Investorer må derfor afvente yderligere oplysninger fra selskabet, før de fulde vilkår for placeringen kendes.

Relevans for danske investorer

LibertyStream er et forholdsvis lille, internationalt spredt selskab, og en privat placering af denne størrelse vil for langt de fleste danske investorer være et perifert bekendtskab. Ikke desto mindre er sagen et eksempel på, hvordan mindre, børsnoterede selskaber med noteringer i flere lande – herunder Frankfurt – løbende henter kapital gennem alternative udbudsformer frem for traditionelle aktieemissioner.

For investorer, der følger small cap-selskaber på nordamerikanske vækstbørser, er det værd at holde øje med, om LibertyStream i de kommende uger offentliggør flere detaljer om pris, størrelse på provenuet og anvendelsen af kapitalen. Sådanne oplysninger vil typisk komme i en opfølgende meddelelse, når placeringen er endeligt lukket og godkendt af TSX Venture Exchange.

Kilder: Seeking Alpha, Financialpost