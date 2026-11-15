Likvidationer for over 1,9 mia. dollar, mens bitcoin nærmer sig 63.000 dollar

Kryptomarkedet har set likvidationer for mere end 1,9 mia. dollar, mens bitcoin nærmer sig 63.000 dollar, og amerikanske kryptofonde mister fortsat penge.

Gearede kryptopositioner for mere end 1,9 mia. dollar er blevet tvangslukket, mens bitcoin nærmer sig 63.000 dollar, oplyser Crypto Briefing. Ifølge Investing.com bevæger kursen sig i retning af 60.000 dollar, efterhånden som både likvidationerne og pengestrømmen ud af børshandlede fonde tager til.

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En likvidation sker, når en handelsplatform automatisk lukker en position købt for lånte penge, fordi sikkerhedsstillelsen ikke længere dækker tabet. Når mange positioner lukkes på én gang, giver de tvungne salg kursen et ekstra skub nedad.

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Bitcoin-fondene bløder for anden uge i træk

Amerikanske spot-bitcoin-ETF'er har tabt omkring 1 mia. dollar for anden uge i træk, viser data fra SoSoValue, som The Block henviser til. Regnes de øvrige kryptofonde med, løb den samlede udstrømning op i cirka 1,55 mia. dollar.

Kun én kategori trak den anden vej. Fonde knyttet til Avalanche fik 227.000 dollar ind, og det var den eneste ugentlige tilgang blandt de 15 kategorier, SoSoValue følger.

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XRP rammer laveste niveau siden november 2024

Uroen rammer bredere end bitcoin. XRP er ifølge CoinDesk faldet til det laveste niveau siden november 2024, og mediet peger på udstrømning fra ETF'er og et skrumpende udbud af stablecoins som medvirkende årsager.

Stablecoins er digitale mønter, der følger en valuta som dollaren, og de fungerer som en slags kontantbeholdning inde i kryptomarkedet. Færre af dem i omløb peger på, at der står færre penge klar til nye køb.

Bullish-aktien var under pres 13. november

Kryptobørsen Bullish lukkede 13. november i 22,49 dollar, et fald på 2,93 procent i forhold til forrige lukkekurs på 23,17 dollar, ifølge NPinvestors kursdata kl. 22.00 dansk tid. Markedsværdien faldt med ca. 103 mio. dollar til omkring 3,4 mia. dollar, og aktien ligger 54,0 procent under sin 52-ugers top på 48,93 dollar.

Regnet om svarer 10.000 kr. investeret ved forrige lukkekurs til 9.707 kr. ved lukketid 13. november, før valutaudsving.

Bitcoin handles døgnet rundt, mens aktier som Bullish kun handles inden for børsens åbningstider. For danske investorer med eksponering via kryptoaktier slår bevægelser uden for åbningstiden derfor først igennem, når handlen i New York genoptages.

Kilderne oplyser ikke, hvor stor en del af de 1,9 mia. dollar der stammer fra bitcoin alene, og heller ikke om ETF-udstrømningen fortsætter i en tredje uge.