Lille altcoin LAB brænder tokens for 82 mio. kr. – nu truer ny udlåsning

Altcoinen LAB steg 25 pct. efter et tokenburn på 11 mio. dollar, men en snarlig udlåsning af 46 mio. tokens kan hurtigt vende gevinsten.

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Den mindre kendte altcoin LAB har oplevet et voldsomt kursudsving den seneste tid, efter at udviklerholdet bag tokenet har brændt tokens for omkring 11,3 millioner dollar. Det får kursen til at stige markant, men en snarlig udlåsning af nye tokens kan hurtigt vende den positive udvikling, skriver kryptomediet AMBCrypto.

Ifølge AMBCrypto bundede LAB tidligere i juli omkring 5,68 dollar, hvorefter kursen steg kraftigt til et højdepunkt på 18,32 dollar. Efter toppen fulgte et brat fald med tre på hinanden følgende dage med lavere lukkekurser, og tokenet dykkede kortvarigt til under 1 dollar. Ved redaktionens deadline handlede LAB omkring 1,17 dollar efter en stigning på cirka 25 procent over det seneste døgn, mens markedsværdien steg tilsvarende til næsten 366 millioner dollar.

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Stigningen kommer dog med et vigtigt forbehold. Handelsvolumen faldt mere end 40 procent, selv mens kursen steg, hvilket ifølge AMBCrypto tyder på, at genopretningen ikke er drevet af bred efterspørgsel i markedet, men snarere af en teknisk manøvre fra udviklerteamet selv.

Tokenburn skabte kortsigtet lettelse

Ifølge AMBCrypto skyldes kursstigningen primært, at LAB-teamet har brændt 10 millioner tokens til en værdi af cirka 11,3 millioner dollar, mens tokenet stod under et hårdt salgspres. Ved at reducere den cirkulerende mængde tokens lettede teamet umiddelbart presset på kursen og hjalp LAB tilbage over 1 dollar.

Historisk har tokenburns ofte kunnet understøtte kortsigtede kursopgange i kryptomarkedet, og LAB ser ud til at følge samme mønster, fremgår det af AMBCryptos analyse. For investorer er det dog vigtigt at forstå, at et burn i sig selv ikke ændrer den underliggende efterspørgsel efter et aktiv – det reducerer blot udbuddet, hvilket kan skabe en midlertidig prisstigning uden at afspejle reel interesse fra nye købere.

Insidere kontrollerer størstedelen af udbuddet

Det bredere billede af LAB-tokenets udbud giver dog anledning til bekymring. Blockchain-efterforskeren ZachXBT har tidligere hævdet, at insidere kontrollerer omkring 95 procent af den samlede tokenmængde, hvilket giver en lille gruppe aktører betydelig indflydelse på markedet, skriver AMBCrypto.

ZachXBT har desuden hævdet, at en låntager-adresse forbundet med LAB-kontrakten er blevet brugt til tilbagekøb af tokens, hvilket ifølge efterforskeren tyder på, at teamet bag tokenet selv styrer både tilbagekøb, burns og salg af tokens. En sådan koncentration af kontrol gør det vanskeligt for udenforstående investorer at vurdere, hvor meget af prisudviklingen der reelt afspejler markedskræfter, og hvor meget der er styret af de aktører, der sidder på størstedelen af beholdningen.

Ny udlåsning på vej kan opveje effekten af burnet

Ifølge data fra Tokenomist, som AMBCrypto henviser til, ventes 14,8 millioner LAB-tokens fra den oprindelige airdrop-tildeling, svarende til omkring 15,4 millioner dollar, at blive frigivet snart. Dertil kommer en investorallokering på yderligere 31,5 millioner tokens, værd cirka 33 millioner dollar.

Samlet set kan op mod 46,3 millioner LAB-tokens komme i cirkulation i løbet af blot få dage, hvilket potentielt kan udvande effekten af det seneste burn markant. Sættes de kommende udlåsninger i forhold til den nuværende markedsværdi på omkring 366 millioner dollar, er der tale om en betydelig tilførsel af nyt udbud på kort tid – noget der historisk har lagt pres på mindre, likviditetsfattige tokens.

Fortsat bearish momentum trods stigningen

Selv med den seneste opgang forbliver den overordnede tekniske tendens negativ. MACD-indikatoren lå ifølge AMBCrypto fortsat dybt i negativt territorium på minus 2,2, hvilket viser, at sælgerne fortsat dominerer momentum i markedet.

Hvis købsinteressen aftager efter effekten af tokenburnet klinger af, kan LAB ifølge AMBCryptos vurdering falde tilbage under 1 dollar igen. Omvendt vil der kræves vedvarende efterspørgsel for at absorbere de kommende udlåsninger og fastholde den nuværende genopretning.

For danske investorer, der følger eller overvejer at investere i mindre, likviditetsfattige altcoins, illustrerer LAB-sagen en klassisk risiko i kryptomarkedet: Kombinationen af høj insiderkoncentration, teknisk styrede tilbagekøb og store forestående tokenudlåsninger kan gøre kursbevægelser vanskelige at forudsige og øger risikoen for pludselige, kraftige udsving. Sådanne mikrokapital-tokens handles ofte med langt lavere gennemsigtighed end etablerede kryptovalutaer som bitcoin og ether, hvilket gør dem betydeligt mere spekulative.

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