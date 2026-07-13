Lindsey Graham er død – kamp om hans magtfulde senatssæde er skudt i gang

Senator Lindsey Graham er død, 71 år, af en aortaruptur. Nu kæmper flere republikanere om at overtage hans indflydelsesrige sæde i South Carolina.

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Den mangeårige amerikanske senator Lindsey Graham er død, 71 år gammel. Det bekræfter en talsmand for republikaneren fra South Carolina ifølge BBC, der beskriver forløbet som en pludselig og kortvarig sygdom. Grahams død udløser nu både politiske mindeord fra hele verden og et løb om at overtage hans indflydelsesrige plads i det amerikanske senat.

Ifølge foreløbige oplysninger fra den retsmedicinske myndighed i Washington D.C., som Fortune har omtalt, døde Graham af en aortaruptur forårsaget af åreforkalkning. Dødsårsagen stemmer overens med senatorens kontors udmelding om, at hans hjerte var involveret i det pludselige dødsfald.

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En af Washingtons mest indflydelsesrige stemmer

Graham sad i Kongressen i mere end 30 år og var en af de mest markante republikanske stemmer i amerikansk udenrigs- og finanspolitik. Ifølge Business Insider spillede han en central rolle i udformningen af selskabsskattelovgivning, toldpolitik og forsvarsbudgetter gennem sit lange virke i Senatet.

Han var desuden en af Donald Trumps tætteste allierede i Senatet og havde stor indflydelse på udenrigspolitikken, ikke mindst i forhold til Ukraine og Mellemøsten. The Guardian beskriver, hvordan både israelske og ukrainske ledere hurtigt sendte kondolencer efter nyheden om hans død – deriblandt Israels premierminister Benjamin Netanyahu, der kaldte Graham en “kær ven”, og Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj, som betegnede ham som en sand ven af landet.

Kamp om senatssædet i South Carolina

Grahams død efterlader et vakant senatssæde i South Carolina, og flere republikanske profiler nævnes allerede som mulige efterfølgere. Ifølge CNBC er kongreskvinde Nancy Mace og guvernør Henry McMaster blandt de første navne, der bliver nævnt som kandidater til pladsen.

Hvem der ender med at overtage sædet, kan få betydning for magtbalancen i Senatet og for republikanernes linje i sager om told, skat og forsvarspolitik – områder hvor Graham historisk har haft stor indflydelse. Det er guvernøren i South Carolina, der formelt udpeger en midlertidig efterfølger, indtil der kan afholdes et særskilt valg.

Betydning for markeder og investorer

Selvom Grahams død i første omgang er en politisk nyhed, kan konsekvenserne også mærkes i markederne. Graham var en central stemme i sager om told og sanktioner, herunder i forhold til Rusland og Kina, og hans efterfølger kan få indflydelse på fremtidige lovforslag om handelspolitik og forsvarsudgifter – temaer, der løbende påvirker både amerikanske og internationale aktiemarkeder.

For danske investorer med eksponering mod amerikanske forsvars- og industriaktier vil det derfor være relevant at følge, hvem der overtager sædet, og hvilken linje vedkommende lægger i forhold til told- og forsvarspolitikken i den kommende tid.

Kilder: CNBC, Business Insider, Investing.com, BBC, Fortune