LinkedIn indfører AI slop-knap efter at have blokeret milliarder af falske kommentarer

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LinkedIn har lanceret en ny funktion, der lader brugere markere kommentarer som “virker som AI slop” – et direkte modtræk mod den stigende mængde automatiseret spam og lavkvalitetsindhold genereret af kunstig intelligens på platformen. Det oplyser LinkedIns produktchef Hari Srinivasan ifølge Fortune.

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“AI slop er en topprioritet for os alle,” skriver Srinivasan i et opslag om initiativet. Ifølge ham har LinkedIn de seneste måneder blokeret milliarder af forsøg på automatiserede kommentarer på platformen, hvilket understreger omfanget af problemet for det Microsoft-ejede karrierenetværk.

En bredere front mod AI-spam

LinkedIn er langt fra alene om at kæmpe mod fænomenet. Ifølge BBC er både Snapchat, YouTube og Substack i gang med lignende tiltag for at dæmme op for automatisk genereret indhold, der oversvømmer brugernes feeds med lav kvalitet og ofte vildledende materiale.

Business Insider bekræfter billedet og peger på, at flere store platforme – herunder YouTube og TikTok – aktivt navigerer i spændingsfeltet mellem at omfavne AI-teknologi og samtidig undgå at deres tjenester oversvømmes af det, industrien kalder “AI slop”: masseproduceret, lavkvalitets AI-indhold uden reel værdi for brugerne.

Fænomenet er opstået i takt med, at generative AI-værktøjer er blevet så tilgængelige, at både enkeltpersoner og automatiserede systemer kan producere store mængder tekst, billeder og kommentarer på få sekunder. På LinkedIn har det især vist sig som falske eller robotgenererede kommentarer på opslag, hvilket underminerer den professionelle netværkstjenestes troværdighed.

Hvad betyder det for brugerne

Den nye rapporteringsknap giver LinkedIns over en milliard brugere mulighed for direkte at flage indhold, de mistænker for at være AI-genereret spam. Det skal ifølge selskabet hjælpe med at træne algoritmerne til bedre at identificere og fjerne automatiseret indhold, før det når frem til andre brugere.

For danske investorer, der følger Microsoft-aktien, er LinkedIn en mindre, men strategisk vigtig del af koncernens forretning. Platformens troværdighed som professionelt netværk har direkte betydning for annonceindtægter og premium-abonnementer, som udgør en væsentlig del af LinkedIns forretningsmodel. Bekæmpelse af AI slop kan derfor ses som en investering i platformens langsigtede brugertillid.

En industri under pres

Udviklingen afspejler et bredere dilemma for techbranchen: Samtidig med at selskaber som Microsoft, Google og andre investerer massivt i egen AI-udvikling, må de samme selskaber nu bekæmpe konsekvenserne af, at teknologien gør det billigere end nogensinde at producere støj og spam i stor skala.

Hvordan platformene balancerer denne modsætning, kan få betydning for, hvordan investorer vurderer kvaliteten og bæredygtigheden af brugerengagementet på tværs af de store sociale medieplatforme fremover.

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Kilder: Fortune, BBC, Business Insider