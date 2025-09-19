London-aktier falder, da divergens i centralbanker tynger markederne

London-aktierne er klar til at afslutte ugen med et lille fald, da investorerne har fordøjet en række forskellige beslutninger fra store centralbanker. Mens Bank of England holdt sin ledende rente uændret, et skridt, der i høj grad var forventet efter en rentenedsættelse på et kvart procentpoint i august, valgte dens modparter i USA, Canada og Norge alle at sænke renten. Denne divergens i pengepolitikken, med den amerikanske centralbank i centrum, har skabt et klima af usikkerhed, der holder markedsstemningen dæmpet.

Indenlandske bekymringer øger markedets forsigtighed

Ud over de bredere makroøkonomiske bekymringer afslørede en nylig undersøgelse et fald i den britiske forbrugertillid denne måned. Udsigten til skattestigninger i det kommende novemberbudget fra finansminister Rachel Reeves truer med yderligere at udhule forbruger- og erhvervsstemningen. Bank of Englands forsigtige holdning afspejler dens igangværende kamp med vedvarende inflation og usikre vækstudsigter, en udfordring, som store mæglere, herunder Goldman Sachs og JPMorgan, mener vil forhindre yderligere rentenedsættelser i år.

Blandet præstation på tværs af sektorer

Markedets præstation var blandet, hvor nogle sektorer oplevede betydelige tab, mens andre fandt støtte. Medieaktier var blandt de hårdest ramte og faldt med 1,5%, mens Bloomsbury Publishing faldt markant med 4,7%. Omvendt hjalp ædelmetalmineselskaber med at dæmme op for et stejlere fald og steg med 2,4%, da guldpriserne steg en smule. På virksomhedsfronten steg Spire Healthcare med 17,3% efter at have annonceret en gennemgang af strategiske muligheder, herunder et potentielt salg. Dette stod i skarp kontrast til Close Brothers, som oplevede et fald på 6,6% efter at have forsinket sine foreløbige resultater.