London-børsen vil tilbyde natlig handel fra 2027 i kamp mod krypto

LSE planlægger en separat handelsplatform med åbningstid fra kl. 17-07:50, så investorer globalt kan handle uden for normal børstid.

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London Stock Exchange planlægger at lancere en separat handelsplatform med natlig åbningstid i første halvdel af 2027. Det skriver Financial Times, som flere internationale medier henviser til, herunder Cointelegraph og Economic Times. Formålet er at give investorer adgang til handel uden for de traditionelle børstider – en udvikling der drives af stigende konkurrence fra kryptomarkeder og tokeniserede aktieplatforme, der allerede tilbyder handel døgnet rundt.

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Ifølge Economic Times skal den nye platform have åbent fra klokken 17.00 til 07.50 dansk-britisk tid, altså uden for den almindelige børsdag. Ved lancering vil den primært give adgang til børshandlede produkter som ETF’er, mens en bredere vifte af værdipapirer kan komme til senere.

Kryptomarkeder og tokeniserede aktier presser de traditionelle børser

Baggrunden for beslutningen er ifølge kilderne det stigende pres, som traditionelle børser oplever fra digitale aktivmarkeder. Kryptobørser har i årevis tilbudt handel 24 timer i døgnet, og flere platforme eksperimenterer nu med tokeniserede versioner af aktier og andre finansielle instrumenter, som kan handles uden for almindelig åbningstid.

London Stock Exchange er langt fra den eneste børs, der ser sig nødsaget til at reagere. Flere globale børser overvejer eller har allerede udvidet deres åbningstider for at imødekomme investorer, der ønsker fleksibilitet til at handle på tidspunkter, hvor de traditionelle markeder normalt er lukket.

London kan udnytte sin tidszone

En pointe, der fremhæves i dækningen, er Londons geografiske placering mellem de amerikanske og asiatiske markeder. Ved at tilbyde handel fra sen eftermiddag til tidlig morgen kan LSE potentielt fange investorer, der ønsker eksponering mod globale aktiver på tidspunkter, hvor både amerikanske og asiatiske børser er lukket eller ved at åbne.

For danske investorer kan udviklingen få praktisk betydning på sigt. Skulle initiativet vise sig succesfuldt, er det sandsynligt, at flere europæiske børser vil følge trop med lignende tilbud – hvilket kan give private investorer i Danmark bedre muligheder for at reagere hurtigt på nyheder og markedsbevægelser uden for normal dansk børsåbningstid, som i forvejen ligger tæt op ad de øvrige europæiske markeder.

Stadig tidligt stadie

Planerne er fortsat på et tidligt stadie, og der er endnu ikke offentliggjort detaljer om, hvilke selskaber eller aktivklasser der præcist vil være tilgængelige ved lanceringen ud over børshandlede fonde. London Stock Exchange Group har ikke selv udsendt en officiel meddelelse om projektet, og de foreløbige oplysninger stammer fra Financial Times’ kilder.

Det er heller ikke afklaret, hvordan den nye handelsplatform vil blive reguleret, eller om likviditeten uden for normal åbningstid vil kunne matche den, investorer er vant til i dagtimerne. Historisk har forsøg på udvidet handelstid andre steder budt på udfordringer med lav likviditet og bredere spreads, hvilket kan gøre handel dyrere for private investorer, selv når mulighederne for at reagere hurtigt øges.

Kilder: Cryptobriefing, Cointelegraph, Economictimes