Lucid-aktien styrtdykker på rygter om konkurs – selskabet afviser kategorisk

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LCID.US 4,62 ▼ -16,15% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Aktien i den amerikanske elbilproducent Lucid Group blev tirsdag ramt af et voldsomt kursfald, efter en rapport hævdede, at selskabet overvejer at gå konkurs eller trække sig fra børsen. Lucid har efterfølgende kaldt rapporten falsk, men skaden på aktiekursen var allerede sket, da nyheden nåede markedet.

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Ifølge CNBC beskrev den omtalte rapport, at Lucid angiveligt undersøger flere strategiske muligheder, herunder at gå private eller søge om konkursbeskyttelse under det amerikanske kapitel 11. Meldingen sendte investorer på flugt, og aktien tabte massivt i værdi i løbet af handelsdagen, skriver BeInCrypto, der omtaler et fald på op mod 50 procent, før kursen delvist rettede sig igen.

Lucid afviser rygterne som falske

Lucid reagerede hurtigt og afviste kategorisk, at selskabet skulle overveje hverken konkurs eller en afnotering fra børsen. Ifølge CNBC understregede selskabet, at rapporten var ukorrekt, og at der ikke er hold i påstandene om, at ledelsen arbejder på den slags scenarier.

Trods dementiet nåede rygterne at sætte gang i en bølge af nervøs handel i aktien, hvilket illustrerer, hvor følsomme investorer i øjeblikket er over for negative historier i sektoren for elbiler. Selv en uafhængigt bekræftet, falsk rapport kan altså udløse voldsomme kursbevægelser, når tilliden til et selskabs økonomi allerede er skrøbelig.

Pres på Lucids økonomi vækker bekymring

Baggrunden for, at rygterne overhovedet fik næring, skal formentlig findes i Lucids langvarige udfordringer med at skabe overskud. Selskabet, der er kendt for sin luksuselbil Lucid Air og den nyere SUV-model Gravity, har i flere år kæmpet med store underskud, høje produktionsomkostninger og et betydeligt kapitalbehov.

Selv om Lucid tidligere har hentet milliarder af dollar i kapital fra blandt andre den saudiarabiske statsfond PIF, som er storaktionær i selskabet, er markedet fortsat nervøst for, hvor længe elbilproducenten kan fortsætte med at brænde penge af, før der skal findes nye finansieringskilder. Det er netop denne usikkerhed, der ifølge markedskommentatorer gjorde investorerne modtagelige for rygter om konkurs eller en mulig afnotering.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske vækst- og teknologiaktier, er sagen en påmindelse om, hvor volatile elbilaktier fortsat er – især selskaber uden for de etablerede storspillere som Tesla. Lucid er ikke en del af de store danske indeks som C25, men aktien handles ofte via internationale platforme og indgår i flere globale teknologi- og elbilfokuserede ETF’er, som også danske investorer kan have i deres porteføljer.

Episoden understreger desuden, hvor hurtigt uverificerede rapporter kan flytte milliarder af dollar i markedsværdi, før virksomheder når at reagere officielt. For investorer er det endnu et argument for at holde sig til bekræftede kilder og officielle selskabsmeddelelser, når kursudsving af denne størrelse opstår på baggrund af enkeltstående rapporter.

Kilder: Seeking Alpha, CNBC, Beincrypto