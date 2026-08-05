Lucid udskyder billig el-bil og varsler 1,4 mia. dollar i besparelser

Lucids nye topchef Silvio Napoli sætter gang i et "operationelt reset": Den ventede billigere el-bil udskydes, og selskabet skærer massivt i omkostningerne.

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Den amerikanske el-bilproducent Lucid Group udskyder lanceringen af sin ventede mere prisvenlige model og går samtidig i gang med et omfattende “operationelt reset” af hele selskabet. Det oplyser den relativt nytiltrådte topchef Silvio Napoli, skriver Investing.com og CNBC.

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Napoli, der overtog roret hos Lucid tidligere på året, har allerede tidligere suspenderet selskabets produktionsforventninger. Nu følger han op med besked om, at den midsize-model, som mange investorer har set som Lucids mulighed for at nå et bredere marked, ikke kommer så hurtigt som ventet. Selskabet har ikke opdateret sin guidance i forbindelse med udmeldingen, fremgår det af CNBC’s dækning.

1,4 milliarder dollar i besparelser

Ifølge Financial Times har Napoli samtidig annonceret et besparelsesprogram på 1,4 milliarder dollar. Programmet skal ses som et forsøg på at gøre Lucid mere robust i en bilindustri, som den nye topchef selv forventer vil gennemgå en større “udrensning” i de kommende år.

Napoli peger desuden på den stigende konkurrence fra kinesiske el-bilproducenter som en central udfordring for amerikanske aktører. Ifølge Financial Times advarer Lucid-chefen om, at USA ikke kan “forblive isoleret” fra den kinesiske konkurrence på el-bilmarkedet – en udmelding, der understreger det pres, som vestlige producenter oplever fra billigere og teknologisk konkurrencedygtige kinesiske modeller.

Hvad betyder det for investorer

Udskydelsen af den mere prisvenlige model er en central udfordring for Lucid, som ellers har positioneret sig som et af de mest lovende alternativer til Tesla i det øvre premiumsegment. Uden en bredere og billigere modelpalet risikerer selskabet at forblive et nichebrand med begrænset volumen, hvilket kan lægge et yderligere pres på indtjeningen.

For danske investorer, der følger el-bilsektoren, er sagen endnu et eksempel på, hvordan amerikanske producenter kæmper med både omkostningspres og stigende konkurrence fra Kina. Det er en dynamik, der også kan få betydning for europæiske leverandører og komponentproducenter med eksponering mod den globale bilindustri, herunder danske underleverandører til elbilsektoren.

At Lucids nye ledelse vælger at fryse guidance og i stedet fokusere på et omfattende omkostningsprogram, kan tolkes som et tegn på, at selskabet forbereder sig på en længere og mere usikker periode, før det igen kan love konkrete vækstmål til markedet.

Kilder: Investing.com, CNBC, Financial Times