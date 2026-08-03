Lummis angriber demokrater: Blokerer krypto-lovgivning før sommerpause

Republikansk senator Cynthia Lummis kritiserer demokraterne for at forsinke Clarity Act, mens tiden løber ud før Kongressens augustpause.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Den republikanske senator Cynthia Lummis, kendt som “Bitcoin-senatoren” for sin markante krypto-venlige profil, har igen rettet en skarp kritik mod de demokratiske senatorer i USA. Ifølge Bitcoin Magazine sagde Lummis torsdag under podcasten Crypto in America, at det længe ventede lovforslag Clarity Act kunne have været vedtaget for flere måneder siden, men nu holdes tilbage på urimelig vis.

Clarity Act skal skabe klare regler for, hvordan digitale aktiver som bitcoin og andre kryptovalutaer skal reguleres i USA – herunder hvilken myndighed der har ansvaret for tilsynet. Loven har været undervejs i lang tid og betragtes af mange i branchen som en afgørende milepæl for at give krypto-sektoren juridisk klarhed.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Tidspres før sommerpause

Ifølge Cointelegraphs ugentlige opsamling Hodler’s Digest er der kun ganske få dage tilbage, før Kongressen går på sommerferie i august, og der er dermed et reelt tidspres for at få lovforslaget stemt igennem Senatet. Republikanerne håber fortsat, at Clarity Act kan vedtages, inden lovgiverne forlader Washington.

Lummis’ udmelding kommer i forlængelse af en periode, hvor krypto-lovgivningen i USA har været under stigende bevågenhed. Ifølge CryptoNewsZ har den amerikanske børstilsynsmyndighed SEC allerede signaleret, at den er klar til selv at overtage ansvaret for at fastlægge regler for kryptomarkedet, hvis Clarity Act ikke bliver vedtaget. Det understreger, hvor høj indsatsen er for de lovgivere, der forsøger at få loven igennem, før andre aktører tager over med egne rammer.

Politisk tovtrækkeri om reguleringen

Lummis har gentagne gange fremhævet, at manglen på klar lovgivning skader amerikanske virksomheder og investorer i kryptobranchen, som i stedet risikerer at flytte aktiviteter til lande med mere forudsigelige regler. Hendes kritik af demokraterne peger på en dybere politisk splittelse om, hvordan digitale aktiver skal reguleres – en debat, der har trukket ud i flere kongresperioder.

For danske investorer, der følger udviklingen i det amerikanske kryptomarked, er sagen relevant, fordi en eventuel vedtagelse af Clarity Act kan få betydning for den globale regulering af kryptovalutaer – herunder for aktørers rammevilkår og investorbeskyttelse langt uden for USA’s grænser. Usikkerheden om, hvorvidt loven når at blive vedtaget før sommerpausen, bidrager samtidig til den generelle volatilitet, som har præget kryptomarkedet i den seneste tid.

Det er endnu uvist, om Senatet når at stemme om Clarity Act, inden Kongressen går på pause. Skulle det ikke lykkes, kan sagen trække yderligere ud, og som CryptoNewsZ bemærker, ligger SEC allerede klar til at tage sagen i egen hånd, hvis den lovgivende proces igen går i stå.

Læs også: Coldcard-hack vokser til 88 mio. dollar: Dogecoin-bidragyder advarer brugere

Kilder: Bitcoin Magazine, Cointelegraph, Cryptonewsz