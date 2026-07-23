Lummis fremlægger opdateret CLARITY Act – Senatet stemmer uden demokrater

Senator Cynthia Lummis har offentliggjort den fulde tekst til den opdaterede CLARITY Act, mens demokratisk modstand sender Polymarket-odds for vedtagelse ned.

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Den amerikanske senator Cynthia Lummis har offentliggjort den fulde, opdaterede tekst til CLARITY Act – lovforslaget, der skal sætte de overordnede regler for kryptomarkedet i USA. Ifølge CryptoNewsz kom teksten frem den 22. juli og markerer en afgørende fase for et af de mest omdiskuterede lovforslag inden for amerikansk finansregulering i år.

Lummis er en af de centrale forhandlere bag loven, og hun oplyser til Coindesk, at hun er “tilfreds” med, at den opdaterede tekst nu er klar til offentliggørelse. Samtidig understreger hun over for mediet, at flere elementer i lovforslaget – herunder etiske bestemmelser – fortsat skal diskuteres yderligere, før teksten er endeligt på plads.

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Afstemning uden aftale med demokraterne

Ifølge Crypto Briefing er planen, at Senatet skal stemme om CLARITY Act allerede i den kommende uge – og det skal ske, uden at der er indgået en aftale med Senatets demokrater. Det er en risikabel manøvre for tilhængerne af loven, da et bredt politisk flertal typisk anses for afgørende, når reguleringen skal stå distancen gennem flere kongresperioder.

Modstanden fra demokratisk side handler blandt andet om den seneste version af lovteksten, som flere senatorer mener ikke tager tilstrækkeligt hensyn til forbrugerbeskyttelse og potentielle interessekonflikter. Det skaber usikkerhed om, hvorvidt loven overhovedet kan samle det nødvendige flertal, når den kommer til afstemning.

Markedet nedjusterer forventningerne

Den politiske uenighed afspejler sig allerede i markedets forventninger. På forudsigelsesplatformen Polymarket er sandsynligheden for, at CLARITY Act bliver vedtaget i 2026, faldet markant og lå ifølge CoinGape på 39 procent efter demokraternes seneste kritik af lovforslagets nyeste version.

Faldet i odds illustrerer, hvor tæt markedet følger den politiske proces omkring kryptoreguleringen. Hvor optimismen tidligere har svinget i takt med positive udmeldinger fra republikanske forhandlere som Lummis, viser den seneste udvikling, at manglende opbakning fra den anden side af midtergangen kan sende sandsynligheden for vedtagelse betydeligt ned på kort tid.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

CLARITY Act har været fulgt tæt internationalt, fordi loven skal afklare, hvilke amerikanske myndigheder – SEC eller CFTC – der har tilsynet med forskellige typer digitale aktiver. En klar amerikansk ramme kan have afsmittende effekt på, hvordan globale kryptobørser og -produkter struktureres, hvilket også kan påvirke danske investorers adgang til og priser på kryptorelaterede investeringsprodukter.

Usikkerheden om lovens skæbne betyder samtidig, at kryptomarkedet fortsat må navigere uden en fast amerikansk retlig ramme i den nærmeste fremtid. For investorer, der følger krypto som aktivklasse, er den politiske udvikling i Washington derfor fortsat et vigtigt pejlemærke for markedets risikoappetit – uanset om man selv sidder med direkte eksponering mod digitale aktiver eller blot følger sektoren fra sidelinjen.

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Kilder: Cryptonewsz, CoinDesk, Cryptobriefing, Coingape