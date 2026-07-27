LVMH’s modedivision vender tilbage til vækst efter Dior-fremgang

LVMH's mode- og læderdivision vokser for første gang i næsten to år, mens amerikansk luksusefterspørgsel opvejer svagere salg i Mellemøsten.

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LVMH’s mode- og læderdivision, der huser mærker som Dior og Louis Vuitton, er igen vendt tilbage til vækst efter næsten to år med tilbagegang. Fremgangen kommer, ifølge Financial Times, primært fra en genopretning hos Dior, som længe har trukket den samlede division ned.

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Ifølge Investing.com viser den franske luksuskoncerns seneste salgstal, at stigende efterspørgsel fra amerikanske forbrugere har mere end opvejet et fald i salget knyttet til den geopolitiske uro omkring Iran-krigen. Det tegner et billede af en global luksusgigant, der stadig kan finde vækst trods et blandet makroøkonomisk billede i flere regioner.

Mode- og læderdivisionen som barometer

Mode- og læderdivisionen er historisk den mest lønsomme og vigtigste del af LVMH’s forretning, og udviklingen her betragtes ofte som et pejlemærke for den globale luksusindustri som helhed. Når netop denne del af koncernen igen leverer positive tal, sender det et signal om, at forbrugernes lyst til at bruge penge på højprisvarer er ved at vende tilbage efter en længere periode med tilbageholdenhed, særligt i Kina.

Dior har i en længere periode kæmpet med svagere salg, og genopretningen hos netop dette mærke fremhæves som den centrale drivkraft bag vendingen. Det understreger, hvor afhængig den samlede koncern er af enkelte flagskibsbrands, når det kommer til at løfte de finansielle resultater.

USA opvejer uro i Mellemøsten

Den amerikanske efterspørgsel efter luksusvarer har ifølge Investing.com været en vigtig medvirkende faktor til, at LVMH’s samlede salg er steget. Det sker samtidig med, at koncernen har mærket et negativt bidrag fra den geopolitiske situation i Mellemøsten i kølvandet på Iran-krigen, som har lagt en dæmper på salget i regionen.

At amerikanske forbrugere fortsat er villige til at investere i luksusvarer, trods usikkerhed om renter og forbrugerøkonomi, understreger, hvor central det amerikanske marked er blevet for de store europæiske luksushuse. For LVMH betyder det, at koncernen kan sprede risikoen på tværs af geografier, når enkelte regioner rammes af politisk eller økonomisk uro.

Betydning for danske investorer

LVMH er en af verdens største og mest omtalte luksuskoncerner og indgår i mange danske og internationale investeringsforeninger og pensionsporteføljer med eksponering mod europæiske blue chip-aktier. Selskabets udvikling følges tæt af markedet som en indikator for, hvordan det står til med den globale forbrugerlyst blandt velhavende kunder – noget der historisk har haft afsmittende effekt på stemningen omkring hele luksussektoren, herunder europæiske modehuse og skønhedsmærker.

En genopretning i LVMH’s vigtigste division kan derfor give positive signaler til andre aktører i sektoren og potentielt styrke investorernes appetit på luksusaktier bredt set. Samtidig understreger udviklingen, at geopolitisk uro fortsat kan påvirke regionale salgstal, selv for globale koncerner med en veldiversificeret forretning.

Kilder: Financial Times, Investing.com