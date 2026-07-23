Macquarie skifter topchef: Greg Ward tager over efter Wikramanayake

Australske Macquarie Group udpeger Greg Ward som ny CEO. Shemara Wikramanayake stopper i november efter otte år i spidsen for finanskoncernen.

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Den australske finanskoncern Macquarie Group har udpeget Greg Ward som ny administrerende direktør. Han overtager posten efter Shemara Wikramanayake, der stopper som topchef i november efter otte år i spidsen for selskabet, skriver Financial Times og Financial Post.

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Ledelsesskiftet markerer afslutningen på en æra for Macquarie, der under Wikramanayakes ledelse har udviklet sig fra en regional australsk bank til en global finans- og investeringskoncern med aktiviteter inden for infrastruktur, energi, kapitalforvaltning og rådgivning i en lang række lande.

Ward har ledet Macquaries bankdivision

Greg Ward har ifølge Financial Times stået i spidsen for koncernens bankforretning og er en erfaren figur internt i organisationen. Udnævnelsen af en intern kandidat signalerer, at Macquarie ønsker kontinuitet i strategien frem for et markant kursskifte, samtidig med at der sker et generationsskifte på topposten.

Wikramanayake har i sine otte år som CEO stået i spidsen for en periode med kraftig international ekspansion, hvor Macquarie blandt andet har styrket sin position inden for infrastrukturinvesteringer og grøn omstilling. Hun regnes som en af de mest profilerede kvindelige topchefer i den globale finanssektor, og hendes exit vil blive fulgt tæt af investorer og analytikere verden over.

Betydning for investorer

Macquarie Group er en af verdens største uafhængige forvaltere af infrastrukturaktiver og har betydelig eksponering mod grønne energiprojekter, herunder havvindmølleparker, hvor selskabet også har haft aktiviteter i Europa. Et roligt og forudsigeligt ledelsesskifte kan derfor have betydning for tilliden blandt de institutionelle investorer, der har penge placeret i koncernens fonde – herunder danske pensionskasser, som traditionelt har haft eksponering mod globale infrastrukturaktiver via lignende forvaltere.

For aktionærer i Macquarie Group, der er noteret på den australske børs under tickeren MQG, er spørgsmålet nu, om Ward vil fortsætte den nuværende vækststrategi eller sætte sit eget aftryk på koncernens prioriteringer. Markedet vil typisk se positivt på, at successionen sker planlagt og med en intern kandidat, frem for en pludselig udskiftning, der kan skabe usikkerhed om strategisk retning.

Overgang frem mod november

Ifølge de foreløbige oplysninger vil overgangen ske gradvist frem mod november, hvor Wikramanayake officielt forlader posten. Det giver Ward tid til at forberede overtagelsen af en koncern med aktiviteter spredt over adskillige kontinenter og forretningsområder, fra kapitalforvaltning til rådgivning og handel med råvarer og finansielle produkter.

Macquarie har de senere år oplevet stigende konkurrence fra andre globale investeringsselskaber inden for infrastruktur og alternative investeringer, herunder amerikanske aktører som Blackstone og Brookfield. Hvordan Ward positionerer koncernen i det konkurrenceprægede marked, vil formentlig blive et centralt tema, når han officielt tiltræder.

Kilder: Investing.com, Financial Times, Financialpost