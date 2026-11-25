A.P. Møller Maritime, der hører under Mærsk-familiens investeringsselskab A.P. Møller Holding, har på fire handelsdage købt aktier i det norske offshorerederi DOF Group for 436,9 mio. norske kroner. Det sidste køb kom tirsdag, hvor selskabet ifølge DOF's meddelelse til Oslo Børs købte 636.912 aktier til en snitkurs på 125,90 NOK. Omregnet med Nationalbankens kurs fra tirsdag svarer de fire køb til ca. 304 mio. danske kroner.

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Handlerne er indberettet som ledelseshandler, fordi A.P. Møller Maritime er nærtstående til DOF's næstformand, Erik Bergöö. Det er de første handelsmeddelelser fra A.P. Møller Maritime på Oslo Børs, siden selskabet overtog Mærsk-familiens DOF-aktier i maj 2025.

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Ujusterede lukkekurser fra Euronext/Oslo Børs. Købene er hentet fra de fire indberetninger til det norske finanstilsyn, som DOF har offentliggjort.

Fire køb på en uge

Handelsdag Aktier Snitkurs (NOK) Beløb (mio. NOK) Kilde Onsdag 18/11 950.000 128,01 121,6 Meddelelse Torsdag 19/11 1.200.000 129,06 154,9 Meddelelse Fredag 20/11 650.000 123,38 80,2 Meddelelse Tirsdag 24/11 636.912 125,90 80,2 Meddelelse I alt 3.436.912 127,11 436,9 Egen sammenlægning

Der blev ikke meldt noget køb mandag. De 3.436.912 aktier svarer til 1,4 procent af DOF's 246.278.655 aktier. Snitprisen på 127,11 NOK ligger lidt over tirsdagens lukkekurs på 126,00 NOK, så købene står samlet set med et lille papirtab på knap 1 procent. Kursen er dog steget 32 procent i år fra 95,25 NOK ved udgangen af 2025, men ligger 12 procent under årets højeste lukkekurs på 143,40 NOK fra 18. maj.

Martin Bruteig, der skriver om norske aktier under navnet @aksjefokus på X, lagde de fire handler sammen kort efter tirsdagens meddelelse:

⚓ Fjerde innsidekjøp i DOF Group

🟢 24.11: A.P. Møller Maritime ApS (nærstående til nestleder i styret Erik Bergöö) kjøpte for 80,2 mill kr (636 912 aksjer à snitt 125,90)

🔁 Etter kjøp 18.11 (121,6 mill), 19.11 (154,9 mill) og 20.11 (80,2 mill)

🧮 Totalt fire dager: 3,4 mill… — Martin Bruteig (@aksjefokus) 24. november 2026

Fra 25 procent til omkring 26,4 procent

Mærsk-familien blev storaktionær i DOF, da rederiet i 2024 overtog Maersk Supply Service og betalte en del af prisen i nye aktier. I maj 2025 blev posten flyttet ned i A.P. Møller Maritime. Ifølge DOF's meddelelse om overførslen var det 61.569.664 aktier, svarende til præcis 25 procent af kapitalen og stemmerne.

DOF har ikke offentliggjort andre handler fra A.P. Møller Maritime på Oslo Børs mellem maj 2025 og 18. november i år. Lægger man de fire nye køb til, ejer selskabet derfor omkring 65,0 mio. aktier eller ca. 26,4 procent. Det er vores egen beregning. Selskabet har ikke selv oplyst sin nye beholdning i meddelelserne. Ved tirsdagens lukkekurs er posten ca. 8,2 mia. NOK værd, eller ca. 5,7 mia. danske kroner.

Aktionærlisten i DOF's regnskab for 3. kvartal viser stillingen pr. 30. september. Den største post står i Danske Bank A/S' navn med 25,01 procent. Listen viser det depot, aktierne ligger i, og ikke hvem der ejer dem, men størrelsen passer med Mærsk-posten. Nummer to er John Fredriksens Geveran Trading med 12,13 procent, og nummer tre er den norske statsfond Folketrygdfondet med 7,79 procent.

Der er god plads op til næste juridiske grænse. Efter den norske værdipapirhandellovs § 6-1 skal den, der ejer mere end en tredjedel af stemmerne i et børsnoteret norsk selskab, give tilbud på resten af aktierne. Med vores beregnede beholdning mangler A.P. Møller Maritime ca. 17,1 mio. aktier for at nå en tredjedel. Ved tirsdagens kurs svarer det til ca. 2,2 mia. NOK. Intet i meddelelserne tyder på, at selskabet har planer om at komme derop.

De to første køb gav ret til udbytte

Timingen omkring udbyttet er værd at bemærke. DOF har besluttet et kvartalsudbytte på 0,40 dollar pr. aktie, og torsdag 19. november var sidste handelsdag med ret til det. Fredag blev aktien handlet uden udbytte, og beløbet er fastsat til 3,87252 NOK pr. aktie, som udbetales 30. november.

De 2.150.000 aktier, der blev købt onsdag og torsdag, giver altså udbytte. Efter vores beregning er det ca. 8,3 mio. NOK. Fredagens og tirsdagens køb kom efter skæringsdagen og blev handlet ved lavere kurser, blandt andet fordi udbyttet var trukket ud af kursen. Fredagens snitkurs på 123,38 NOK var den laveste af de fire.

Udbyttet er en stor del af historien i DOF. I 2026 har selskabet sendt aktien ex-udbytte fire gange med 0,35, 0,37, 0,38 og nu 0,40 dollar pr. aktie, i alt 1,50 dollar. Ifølge kvartalsregnskabet giver det seneste udbytte en udbetaling på 98,5 mio. dollar.

Hvad selskabet selv har meldt ud

Købene kommer en uge efter tredje kvartal. Her steg omsætningen til 615 mio. dollar fra 501 mio. dollar året før, og EBITDA steg til 240 mio. dollar fra 205 mio. dollar. Ordrebogen var på 7,0 mia. dollar inklusive kontrakter, der er kommet til efter kvartalets udløb, og den rentebærende nettogæld svarede til 1,6 gange det seneste års EBITDA.

Samme tirsdag som det fjerde køb meldte DOF også salget af skibet Skandi Forza fra 2008. Rederiet venter en regnskabsmæssig gevinst på ca. 35 mio. dollar og et nettoprovenu på ca. 30 mio. dollar, efter at gæld er betalt. DOF lejer skibet tilbage i to år og beholder en minoritetsandel i køberselskabet.

Imens sælger Mærsk-sfæren Danske Bank-aktier i København

På Nasdaq København går en anden del af A.P. Møller Holding den modsatte vej, men af en mere teknisk grund. APMH Invest solgte 5.314 Danske Bank-aktier 20. november og 44.221 aktier 23. november, for i alt ca. 18,0 mio. kr., ifølge bankens indberetninger (20/11 og 23/11). Salgene sker løbende og pro rata, mens banken køber egne aktier tilbage, så ejerandelen ikke stiger af sig selv. Det er altså ikke et udtryk for et frit valg om at sælge, og beløbet er lille ved siden af DOF-købene.

Når en storaktionær med en plads i bestyrelsen køber for næsten en halv milliard NOK, siger det noget om, hvordan ejeren ser på selskabet. Det siger ikke noget sikkert om kursen fremover. Vil du følge flere ledelseshandler, står de danske på insiderhandler-oversigten, og de nordiske meddelelser samles i NPinvestor Pro. Kurs og nøgletal for familiens børsnoterede rederi finder du på A.P. Møller-Mærsks aktieside, og for banken på Danske Banks aktieside.

Om tallene (læst 25. november): Antal, kurser og beløb for de fire køb står i DOF's meddelelser og de vedhæftede KRT-1500-skemaer til Finanstilsynet i Norge. Summen, snitkursen på 127,11 NOK og ejerandelen på ca. 26,4 procent er vores egne beregninger. Ejerandelen bygger på de 61.569.664 aktier fra maj 2025 og forudsætter, at der ikke har været andre handler siden. Vi har gennemgået DOF's meddelelser på Oslo Børs fra maj 2025 og frem uden at finde nogen. Aktieantal, aktionærliste og regnskabstal er fra Q3-rapporten. Lukkekurser er ujusterede kurser fra Euronext/Oslo Børs. Kronebeløb er omregnet med Nationalbankens kurs 24. november (100 NOK = 69,63 kr.). Artiklen er ikke en anbefaling.