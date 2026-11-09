Mærsk venter nu underliggende EBITDA på 14-14,5 mia. USD i 2026

Mærsk hævede torsdag sin ramme fra 10,5-12,5 mia. USD. Coloplast sænkede vækstambitionen, og Fynske Bank udbetaler ikke udbytte for 2026.

A.P. Møller - Mærsk hævede torsdag 5. november kl. 07.55 forventningen til underliggende EBITDA for 2026. Rammen er nu 14-14,5 mia. USD. Tidligere lød den på 10,5-12,5 mia. USD.

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Coloplast skruer ned mod 2029/30, Ambu vokser 10,1 %

Mandag 2. november sænkede Coloplast sin organiske vækstambition frem mod 2029/30 til 5-7 % om året fra tidligere 7-8 %. EBIT-marginen ventes i midten af 20'erne, og ROIC ventes at blive ca. 20 % i 2029/30 mod tidligere over 20 %. Regnskabet for 2025/26 viste 6 % organisk vækst og et EBIT før særlige poster på 7.447 mio. kr. Marginen endte på 26 % mod 28 % året før. For 2026/27 venter Coloplast 5-7 % vækst.

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Ambu fremlagde tal torsdag 5. november. Omsætningen i 2025/26 blev 6.471 mio. kr. mod 6.037 mio. kr., en organisk vækst på 10,1 %. Endoscopy Solutions voksede 16,4 %, mens Anesthesia & Patient Monitoring voksede 0,4 %. I fjerde kvartal steg omsætningen organisk 13,9 % til 1.700 mio. kr., og EBIT blev 293 mio. kr. mod 147 mio. kr. For 2026/27 venter Ambu 9,5-11,5 % vækst.

Flere opjusteringer og et udbyttestop

AL Sydbank venter nu et resultat efter skat for 2026 på 3.800-4.200 mio. kr. mod tidligere 3.500-4.000 mio. kr. Schouw & Co. løftede fredag 6. november omsætningsforventningen for 2026 til 36,2-38,1 mia. kr. fra 35,1-37,6 mia. kr. Mandag 2. november havde BioMar hævet sin omsætningsforventning til 17,8-18,6 mia. kr. fra 17-18 mia. kr. ChemoMetec opjusterede tirsdag 3. november og venter nu en omsætning for 2026/27 på 570-605 mio. kr. og EBITDA på 335-360 mio. kr.

Fynske Bank udbetaler ikke udbytte for regnskabsåret 2026. Bestyrelsen lægger i stedet årets overskud til egenkapitalen for at understøtte den fortsatte vækst.

Blandt storaktionærerne oplyste Wellington Management Group at kontrollere 5,34 % af stemmerne i Netcompany pr. 4. november. Coloplast holder ordinær generalforsamling tirsdag 1. december kl. 15.30 i Humlebæk.

Offentliggjort Selskab Type Kort fortalt 2/11 08.22 Dataproces Group Selskabsmeddelelse Dataproces indgik 7 softwareaftaler og 6 dataanalyseaftaler i oktober 2/11 09.28 EgnsINVEST Ejd. Tyskland Selskabsmeddelelse EgnsINVEST Ejendomme Tyskland købte 650 egne aktier i uge 44 2/11 10.07 cBrain Selskabsmeddelelse cBrain indgår distributionsaftale med Carahsoft om salg til amerikanske myndigheder 2/11 11.00 DFDS Selskabsmeddelelse DFDS offentliggør regnskab for 3. kvartal den 11. november 2/11 13.20 Netcompany Group Storaktionær Handelsbanken Fonder ejer nu 5,13 % af stemmerne i Netcompany 2/11 15.40 BioMar Group Selskabsmeddelelse BioMar hæver forventningerne til omsætning og EBIT for 2026, men sænker volumen 2/11 15.41 Aktieselskabet Schouw Selskabsmeddelelse BioMar hæver forventningerne til omsætning og EBIT for 2026 2/11 17.19 Coloplast Selskabsmeddelelse Coloplast sænker vækstambition mod 2030 til 5-7 % om året 2/11 18.38 Coloplast Regnskab Coloplast: 6 % organisk vækst i 2025/26 og forventer 5-7 % i 2026/27 3/11 07.15 Trifork Group Selskabsmeddelelse Trifork får CE-mærkning under MDR for landsdækkende medicinløsning 3/11 07.44 Coloplast Regnskab Coloplast voksede organisk 6 % i 2025/26 og venter 5-7 % vækst næste år 3/11 09.37 Torm Selskabsmeddelelse Torm vil revidere CEO-bonus efter over 20 % modstand på generalforsamlingen 3/11 10.21 ChemoMetec Selskabsmeddelelse ChemoMetec opjusterer og venter nu omsætning på 570-605 mio. kr. 3/11 12.17 cBrain Selskabsmeddelelse cBrain leverer F2 til international skatteindberetning på Turks- og Caicosøerne 3/11 13.48 NKT Storaktionær BlackRock ejer samlet 8,70 % af NKT 3/11 13.48 NKT Storaktionær BlackRock ejer samlet 8,70 % af NKT 4/11 07.35 Sampo Selskabsmeddelelse Sampo hæver forventningerne til 2026 efter stigning i forsikringsresultatet på 9 % 4/11 10.31 Danmarks Nationalbank Selskabsmeddelelse Staten sælger obligationer for 2.950 mio. kr. på auktion 4/11 14.00 DFDS Selskabsmeddelelse DFDS ansætter Liezel du Toit som Chief Transformation Officer 4/11 15.00 Genmab Selskabsmeddelelse Genmab viser første fase 3-data fra EPCORE DLBCL-4 med epcoritamab på ASH 5/11 07.00 Ambu Regnskab Ambu voksede organisk 13,9 % i fjerde kvartal og venter 9,5-11,5 % vækst i 2026/27 5/11 07.10 Ambu Regnskab Ambu voksede organisk 10,1 % i 2025/26 og venter 9,5-11,5 % vækst i 2026/27 5/11 07.54 AL Sydbank Selskabsmeddelelse AL Sydbank hæver forventningen til årets resultat til 3,8-4,2 mia. kr. 5/11 07.55 A.P. Møller - Mærsk Selskabsmeddelelse Mærsk opjusterer: Underliggende EBITDA ventes nu på 14-14,5 mia. USD i 2026 5/11 07.56 Bactiquant Selskabsmeddelelse Bactiquant opjusterer EBITDA og indsnævrer omsætningsforventning til 10-11 mio. kr. 5/11 08.00 Matas Regnskab Matas: EBITDA faldt i andet kvartal – forventninger fastholdt, men mod den lave ende 5/11 08.00 Bang & Olufsen Storaktionær UBS kortvarigt over 5 % i Bang & Olufsen – nu nede på 4,66 % 5/11 08.27 cBrain Selskabsmeddelelse cBrain opjusterer forventningerne til vækst og indtjening for 2026 5/11 08.58 Columbus Selskabsmeddelelse Columbus sigter mod 2 mia. kr. i omsætning og 300 mio. kr. i EBITDA i 2029 5/11 09.00 Alefarm Brewing Selskabsmeddelelse Alefarm Brewing øgede omsætningen 29 % i oktober og satte månedsrekord 5/11 10.10 Dataproces Group Selskabsmeddelelse Dataproces indgår første SchulRadar-abonnement med tysk kommune 5/11 12.00 MT Højgaard Selskabsmeddelelse MT Højgaard offentliggør konsensusestimater før regnskab for 3. kvartal 5/11 12.02 Swiss Properties Invest Selskabsmeddelelse Swiss Properties Invest-direktør præsenterede resultater og strategi på KapitalForum 5/11 16.56 NKT Storaktionær BlackRock-datterselskab falder under 5 % af stemmerne i NKT 5/11 16.56 NKT Storaktionær BlackRock-datterselskab under 5 % af stemmerne i NKT 6/11 08.02 Aktieselskabet Schouw Selskabsmeddelelse Schouw & Co. opjusterer forventningerne til omsætning og EBITDA for 2026 6/11 08.23 Q-Interline Selskabsmeddelelse Q-Interline får ordre fra norsk mejerikoncern på DairyQuant GO med Bag Sampler 6/11 08.38 Dataproces Group Selskabsmeddelelse Dataproces lander endnu en tysk kommune som abonnent på SchulRadar 6/11 10.02 Hove Selskabsmeddelelse Hove får tredje kontrakt inden for havneterminaler, denne gang i Malaysia 6/11 11.04 ChemoMetec Storaktionær BlackRock falder under 15 % af stemmerne i ChemoMetec 6/11 12.56 German High Street Properties Selskabsmeddelelse Nedskrivning på 9,0 mio. euro af tyske ejendomme i tredje kvartal 6/11 13.49 Coloplast Selskabsmeddelelse Coloplast holder generalforsamling 1. december 6/11 14.00 Fynske Bank Selskabsmeddelelse Fynske Bank dropper udbytte for 2026 for at styrke kapitalen efter kraftig vækst 6/11 14.21 Netcompany Group Storaktionær Wellington Management ejer nu 5,34 % af stemmerne i Netcompany Meddelelser fra danske børsnoterede selskaber, offentliggjort mandag 2. november til fredag 6. november

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