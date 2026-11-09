Mærsk venter nu underliggende EBITDA på 14-14,5 mia. USD i 2026

A.P. Møller - Mærsk hævede torsdag 5. november kl. 07.55 forventningen til underliggende EBITDA for 2026. Rammen er nu 14-14,5 mia. USD. Tidligere lød den på 10,5-12,5 mia. USD.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Coloplast skruer ned mod 2029/30, Ambu vokser 10,1 %
Mandag 2. november sænkede Coloplast sin organiske vækstambition frem mod 2029/30 til 5-7 % om året fra tidligere 7-8 %. EBIT-marginen ventes i midten af 20'erne, og ROIC ventes at blive ca. 20 % i 2029/30 mod tidligere over 20 %. Regnskabet for 2025/26 viste 6 % organisk vækst og et EBIT før særlige poster på 7.447 mio. kr. Marginen endte på 26 % mod 28 % året før. For 2026/27 venter Coloplast 5-7 % vækst.
Ambu fremlagde tal torsdag 5. november. Omsætningen i 2025/26 blev 6.471 mio. kr. mod 6.037 mio. kr., en organisk vækst på 10,1 %. Endoscopy Solutions voksede 16,4 %, mens Anesthesia & Patient Monitoring voksede 0,4 %. I fjerde kvartal steg omsætningen organisk 13,9 % til 1.700 mio. kr., og EBIT blev 293 mio. kr. mod 147 mio. kr. For 2026/27 venter Ambu 9,5-11,5 % vækst.
Flere opjusteringer og et udbyttestop
AL Sydbank venter nu et resultat efter skat for 2026 på 3.800-4.200 mio. kr. mod tidligere 3.500-4.000 mio. kr. Schouw & Co. løftede fredag 6. november omsætningsforventningen for 2026 til 36,2-38,1 mia. kr. fra 35,1-37,6 mia. kr. Mandag 2. november havde BioMar hævet sin omsætningsforventning til 17,8-18,6 mia. kr. fra 17-18 mia. kr. ChemoMetec opjusterede tirsdag 3. november og venter nu en omsætning for 2026/27 på 570-605 mio. kr. og EBITDA på 335-360 mio. kr.
Fynske Bank udbetaler ikke udbytte for regnskabsåret 2026. Bestyrelsen lægger i stedet årets overskud til egenkapitalen for at understøtte den fortsatte vækst.
Blandt storaktionærerne oplyste Wellington Management Group at kontrollere 5,34 % af stemmerne i Netcompany pr. 4. november. Coloplast holder ordinær generalforsamling tirsdag 1. december kl. 15.30 i Humlebæk.
|Offentliggjort
|Selskab
|Type
|Kort fortalt
|2/11 08.22
|Dataproces Group
|Selskabsmeddelelse
|Dataproces indgik 7 softwareaftaler og 6 dataanalyseaftaler i oktober
|2/11 09.28
|EgnsINVEST Ejd. Tyskland
|Selskabsmeddelelse
|EgnsINVEST Ejendomme Tyskland købte 650 egne aktier i uge 44
|2/11 10.07
|cBrain
|Selskabsmeddelelse
|cBrain indgår distributionsaftale med Carahsoft om salg til amerikanske myndigheder
|2/11 11.00
|DFDS
|Selskabsmeddelelse
|DFDS offentliggør regnskab for 3. kvartal den 11. november
|2/11 13.20
|Netcompany Group
|Storaktionær
|Handelsbanken Fonder ejer nu 5,13 % af stemmerne i Netcompany
|2/11 15.40
|BioMar Group
|Selskabsmeddelelse
|BioMar hæver forventningerne til omsætning og EBIT for 2026, men sænker volumen
|2/11 15.41
|Aktieselskabet Schouw
|Selskabsmeddelelse
|BioMar hæver forventningerne til omsætning og EBIT for 2026
|2/11 17.19
|Coloplast
|Selskabsmeddelelse
|Coloplast sænker vækstambition mod 2030 til 5-7 % om året
|2/11 18.38
|Coloplast
|Regnskab
|Coloplast: 6 % organisk vækst i 2025/26 og forventer 5-7 % i 2026/27
|3/11 07.15
|Trifork Group
|Selskabsmeddelelse
|Trifork får CE-mærkning under MDR for landsdækkende medicinløsning
|3/11 07.44
|Coloplast
|Regnskab
|Coloplast voksede organisk 6 % i 2025/26 og venter 5-7 % vækst næste år
|3/11 09.37
|Torm
|Selskabsmeddelelse
|Torm vil revidere CEO-bonus efter over 20 % modstand på generalforsamlingen
|3/11 10.21
|ChemoMetec
|Selskabsmeddelelse
|ChemoMetec opjusterer og venter nu omsætning på 570-605 mio. kr.
|3/11 12.17
|cBrain
|Selskabsmeddelelse
|cBrain leverer F2 til international skatteindberetning på Turks- og Caicosøerne
|3/11 13.48
|NKT
|Storaktionær
|BlackRock ejer samlet 8,70 % af NKT
|3/11 13.48
|NKT
|Storaktionær
|BlackRock ejer samlet 8,70 % af NKT
|4/11 07.35
|Sampo
|Selskabsmeddelelse
|Sampo hæver forventningerne til 2026 efter stigning i forsikringsresultatet på 9 %
|4/11 10.31
|Danmarks Nationalbank
|Selskabsmeddelelse
|Staten sælger obligationer for 2.950 mio. kr. på auktion
|4/11 14.00
|DFDS
|Selskabsmeddelelse
|DFDS ansætter Liezel du Toit som Chief Transformation Officer
|4/11 15.00
|Genmab
|Selskabsmeddelelse
|Genmab viser første fase 3-data fra EPCORE DLBCL-4 med epcoritamab på ASH
|5/11 07.00
|Ambu
|Regnskab
|Ambu voksede organisk 13,9 % i fjerde kvartal og venter 9,5-11,5 % vækst i 2026/27
|5/11 07.10
|Ambu
|Regnskab
|Ambu voksede organisk 10,1 % i 2025/26 og venter 9,5-11,5 % vækst i 2026/27
|5/11 07.54
|AL Sydbank
|Selskabsmeddelelse
|AL Sydbank hæver forventningen til årets resultat til 3,8-4,2 mia. kr.
|5/11 07.55
|A.P. Møller - Mærsk
|Selskabsmeddelelse
|Mærsk opjusterer: Underliggende EBITDA ventes nu på 14-14,5 mia. USD i 2026
|5/11 07.56
|Bactiquant
|Selskabsmeddelelse
|Bactiquant opjusterer EBITDA og indsnævrer omsætningsforventning til 10-11 mio. kr.
|5/11 08.00
|Matas
|Regnskab
|Matas: EBITDA faldt i andet kvartal – forventninger fastholdt, men mod den lave ende
|5/11 08.00
|Bang & Olufsen
|Storaktionær
|UBS kortvarigt over 5 % i Bang & Olufsen – nu nede på 4,66 %
|5/11 08.27
|cBrain
|Selskabsmeddelelse
|cBrain opjusterer forventningerne til vækst og indtjening for 2026
|5/11 08.58
|Columbus
|Selskabsmeddelelse
|Columbus sigter mod 2 mia. kr. i omsætning og 300 mio. kr. i EBITDA i 2029
|5/11 09.00
|Alefarm Brewing
|Selskabsmeddelelse
|Alefarm Brewing øgede omsætningen 29 % i oktober og satte månedsrekord
|5/11 10.10
|Dataproces Group
|Selskabsmeddelelse
|Dataproces indgår første SchulRadar-abonnement med tysk kommune
|5/11 12.00
|MT Højgaard
|Selskabsmeddelelse
|MT Højgaard offentliggør konsensusestimater før regnskab for 3. kvartal
|5/11 12.02
|Swiss Properties Invest
|Selskabsmeddelelse
|Swiss Properties Invest-direktør præsenterede resultater og strategi på KapitalForum
|5/11 16.56
|NKT
|Storaktionær
|BlackRock-datterselskab falder under 5 % af stemmerne i NKT
|5/11 16.56
|NKT
|Storaktionær
|BlackRock-datterselskab under 5 % af stemmerne i NKT
|6/11 08.02
|Aktieselskabet Schouw
|Selskabsmeddelelse
|Schouw & Co. opjusterer forventningerne til omsætning og EBITDA for 2026
|6/11 08.23
|Q-Interline
|Selskabsmeddelelse
|Q-Interline får ordre fra norsk mejerikoncern på DairyQuant GO med Bag Sampler
|6/11 08.38
|Dataproces Group
|Selskabsmeddelelse
|Dataproces lander endnu en tysk kommune som abonnent på SchulRadar
|6/11 10.02
|Hove
|Selskabsmeddelelse
|Hove får tredje kontrakt inden for havneterminaler, denne gang i Malaysia
|6/11 11.04
|ChemoMetec
|Storaktionær
|BlackRock falder under 15 % af stemmerne i ChemoMetec
|6/11 12.56
|German High Street Properties
|Selskabsmeddelelse
|Nedskrivning på 9,0 mio. euro af tyske ejendomme i tredje kvartal
|6/11 13.49
|Coloplast
|Selskabsmeddelelse
|Coloplast holder generalforsamling 1. december
|6/11 14.00
|Fynske Bank
|Selskabsmeddelelse
|Fynske Bank dropper udbytte for 2026 for at styrke kapitalen efter kraftig vækst
|6/11 14.21
|Netcompany Group
|Storaktionær
|Wellington Management ejer nu 5,34 % af stemmerne i Netcompany
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