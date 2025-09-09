Magnum sætter ambitiøse vækstmål forud for opsplitning fra Unilever

I et træk designet til at vinde en ny klasse af investorer har Magnum, flagskibsvirksomheden inden for iscreme hos Unilever, afsløret sine finansielle mål i forbindelse med forberedelserne til at adskille sig fra sit moderselskab. Den ambitiøse vejledning, der blev fremlagt på den nylige kapitalmarkedsdag, signalerer et dristigt nyt kapitel for brandet, i takt med at det overgår til en uafhængig, børsnoteret enhed.

En dristig finansiel udsigt for et nyt børsnoteret selskab

Magnum har sat en klar og optimistisk finansiel kurs og forudser en organisk salgsvækst på mellemlang sigt på 3% til 5% startende i regnskabsåret 2026. Dette mål overgår de nuværende konsensusprognoser for virksomheden, som ligger på mere konservative 2,7%. Denne forskel fremhæver virksomhedens tillid til sin evne til at overgå markedet og moderselskabets historiske præstation. Ud over toplinjevæksten forventer Magnum også at forbedre sin justerede EBITDA-margin med 40 til 60 basispoint årligt og generere mellem 0,8 milliarder euro og 1 milliard euro i frit cash flow inden 2028. Disse målinger er designet til at bevise, at virksomheden ikke kun er i stand til hurtig vækst, men også til at levere ensartet rentabilitet og økonomisk disciplin som en selvstændig virksomhed.

Udstikker en kurs ud over Unilever-porteføljen

Spaltningen, der er planlagt til midten af ​​november, vil frigøre Magnum til at operere som en enkeltstående virksomhed uhæmmet af den bredere portefølje fra en forbrugsvaregigant. Da Unilever beholder en ejerandel på mindre end 20% efter opdelingen, vil Magnum have den strategiske autonomi til udelukkende at fokusere på innovation og markedsandele i den globale iskategori. Virksomheden har også fastsat en stabil udbyttepolitik med en udbetalingsgrad på 40 % til 60 % af det justerede nettoresultat, hvor det første udbytte forventes i 2027. Ved at fastlægge disse klare, ambitiøse finansielle mål imødekommer Magnum direkte bekymringerne hos investorerne, der snart skal afgøre virksomhedens værdi som en rendyrket iscremeleder, adskille sig fra sin forbrugsbaserede modervirksomhed og kortlægge sin egen fremtid.