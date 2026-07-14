Mantle skifter til Chainlink CCIP – bridge-sikkerhed i fokus igen

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Layer 2-netværket Mantle er i gang med at flytte sin kritiske bro-infrastruktur, kaldet Super Portal, over til Chainlinks Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP). Det bekræfter både Bitcoinist og NewsBTC, som begge har dækket beslutningen. Skiftet er ikke en stor markedsføringsbegivenhed, men en teknisk opgradering, der alligevel sender et vigtigt signal til hele kryptobranchen om, hvor sårbar infrastrukturen mellem forskellige blockchains fortsat er.

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Broer – de systemer der flytter aktiver og data mellem forskellige blockchains – har i årevis været et af de mest udsatte punkter i kryptoøkosystemet. Milliarder af dollar er gennem tiden forsvundet via hacks af netop denne type infrastruktur, og både Bitcoinist og NewsBTC fremhæver, at seriøse netværk i dag ikke har råd til at ignorere risikoen.

Hvorfor broer er kryptos svageste led

En bro fungerer som et bindeled, der lader brugere flytte tokens fra én blockchain til en anden. Problemet er, at disse broer historisk har været bygget med varierende grad af sikkerhed, og fejl i koden eller kompromitterede validator-nøgler har gjort dem til et yndet mål for hackere.

Ved at migrere til Chainlinks CCIP forsøger Mantle at læne sig op ad en mere standardiseret og gennemtestet infrastruktur. Chainlink er allerede kendt i branchen for sine oracle-løsninger, der leverer data til smart contracts, og CCIP er selskabets bud på en sikrere protokol til netop cross-chain-kommunikation.

Hvad betyder det konkret for Mantle-brugere

Super Portal er den infrastruktur, brugere benytter, når de skal flytte aktiver ind og ud af Mantle-netværket. Ved at lade Chainlink CCIP overtage denne funktion overlader Mantle en central del af sin sikkerhedsarkitektur til en ekstern, specialiseret udbyder frem for at drive løsningen internt.

For almindelige brugere af netværket bør skiftet i praksis betyde en mere robust og standardiseret afvikling af transaktioner på tværs af kæder – uden at brugeroplevelsen nødvendigvis ændrer sig mærkbart.

Relevant for danske investorer i krypto-infrastruktur

For danske investorer, der har eksponering mod Layer 2-netværk eller tokens som MNT og LINK, understreger sagen, at infrastruktursikkerhed fortsat er en central risikofaktor i kryptomarkedet – ofte vigtigere end kortsigtede prisudsving. Historisk har store bridge-hacks kunnet udløse tillidskriser, der rammer bredere end det enkelte projekt.

At flere netværk nu bevæger sig mod fælles, gennemtestede standarder som Chainlink CCIP, kan på sigt reducere den systemiske risiko, der har hængt over sektoren siden de store bro-hacks i tidligere år. Det ændrer dog ikke ved, at investering i krypto-infrastruktur fortsat kræver, at man forholder sig aktivt til den tekniske risiko bag de enkelte projekter.

Kilder: Bitcoinist, Newsbtc