MARA-tilknyttede wallets flytter 1.000 bitcoin til børser for 82,8 mio. dollar

Adresser koblet til minerselskabet MARA har sendt omkring 1.000 bitcoin til Binance og Gate. Et salg er ikke bekræftet, og aktien faldt 2,06 procent.

MARA.US 7,48 ▲ +1,42% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Wallets, som on-chain-analytikere forbinder med det amerikanske minerselskab MARA Holdings, har over fem dage sendt omkring 1.000 bitcoin til kryptobørserne Binance og Gate. Ifølge analyser knyttet til Lookonchain er overførslerne cirka 82,8 mio. dollar værd, oplyser Bitcoinist. Det er dog ikke dokumenteret, at MARA har solgt mønterne.

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Aktien handlede senest mandag til 7,38 USD, et fald på 2,06 % fra forrige lukkekurs på 7,53 USD, ifølge NPinvestors kursdata pr. 19. oktober kl. 22.28 dansk tid.

Overførsel til en børs er ikke det samme som et salg

Når store mængder bitcoin flyttes fra en privat wallet til en børs, tolker markedet det ofte som et tegn på, at sælgeren gør klar til at afhænde. Bitcoinist fastslår dog, at sådanne indskud kan gå forud for et salg, men at overførslerne i sig selv ikke beviser, at MARA har solgt.

Koblingen til MARA bygger desuden på analytikeres tilskrivning af adresserne. Selskabet har ifølge kilderne ikke bekræftet et salg. Overførslerne kan derfor dække over flere ting, og det præcise formål kendes ikke.

Sagen har fået AMBCrypto til at sætte spørgsmålstegn ved styrken i bitcoins seneste opsving. Mediet peger på, at værdien af selskabers bitcoinbeholdninger er steget med 20 mia. dollar igen, mens signalerne om efterspørgsel fra amerikanske købere fortsat halter efter.

Minerens beholdning påvirker både aktien og bitcoinprisen

En miner som MARA tjener sine bitcoin ved at stille regnekraft til rådighed for netværket og kan vælge at beholde dem eller sælge dem. Det gør aktien til en gearet måde at eksponere sig mod bitcoin på, fordi både driften og beholdningens værdi følger kryptokursen. Den mekanik er forklaret nærmere i vores guide til kryptoaktier.

Svingningerne har været voldsomme. Aktiens 52-ugers interval går fra 6,66 til 23,45 USD, og kursen ligger nu 68,6 % under toppen, viser NPinvestors kursdata. Markedsværdien er ca. 2,8 mia. USD efter et dagsfald på omkring 60 mio. USD.

Omregnet til et konkret beløb svarer 10.000 kr. investeret ved forrige lukkekurs nu til 9.794 kr., før valutaudsving. Aktien handles i dollar på det amerikanske marked, så en dansk investor bærer også en valutarisiko over for kronen.

Markedet hæfter sig ved mønstret

Beløbet er ikke stort set mod hele bitcoinmarkedet. Signalværdien er større. Når en af de kendte minere ser ud til at flytte mønter mod børserne, mens den amerikanske efterspørgsel ifølge AMBCrypto er afdæmpet, kan det lægge en dæmper på stemningen omkring både bitcoin og mineaktierne.

Det nye er, at MARAs beholdning igen er blevet et punkt, markedet holder øje med, og at den seneste stigning i treasury-værdierne ikke følges af tilsvarende amerikansk købelyst. Det uvisse er, om de 1.000 bitcoin faktisk bliver solgt, eller om de er flyttet af andre årsager. Ingen af kilderne nævner en dato for en udmelding fra selskabet. Indtil da står konklusionen ved overførslen på 82,8 mio. dollar og en aktie, der handles 68,6 % under sin 52-ugers top.