Marmot-forskning finansieres nu bedre af Solana-memecoin end af OnlyFans

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Et langvarigt videnskabeligt studie af marmotter har fået en usædvanlig sidegevinst fra kryptoverdenen. En memecoin ved navn OnlyMarms, der er lanceret på Solana-blockchainen via platformen Pump.fun, indsamler nu efter alt at dømme mere kapital end den OnlyFans-konto, forskerne selv driver for at finansiere deres arbejde. Det skriver BeInCrypto og Decrypt, som begge har dækket sagen.

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Fra forskningsbudget til OnlyFans og videre til Solana

Ifølge Decrypt har forskerne bag det årelange marmotstudie i flere år brugt OnlyFans som en alternativ indtægtskilde, når traditionelle forskningsbevillinger ikke slår til. Platformen, der oftest forbindes med voksenindhold, er her blevet omdannet til et betalingsabonnement, hvor følgere kan støtte forskningen mod adgang til opdateringer og indhold om marmotterne.

Historien om den utraditionelle finansieringsmetode har fanget opmærksomhed i kryptomiljøet, hvor uofficielle memecoins inspireret af projektet er dukket op på Solana. En af dem, OnlyMarms, er ifølge BeInCrypto skabt via Pump.fun – en platform, der gør det muligt for stort set alle at lancere deres eget token uden traditionel børsintroduktion eller godkendelsesproces.

Memecoinen overhaler den officielle indsamling

Det bemærkelsesværdige er, at OnlyMarms-tokenet ifølge begge kilder nu har indsamlet mere kapital, end forskernes officielle OnlyFans-abonnementer har genereret. Det illustrerer, hvor hurtigt spekulative memecoins kan mobilisere kapital, når et emne – i dette tilfælde søde gnaverdyr og en usædvanlig finansieringshistorie – rammer en nerve i kryptofællesskabet.

Det er værd at bemærke, at memecoinen ikke er skabt eller kontrolleret af forskerne selv. Den er, som Decrypt beskriver det, en uofficiel skabelse inspireret af forskningsprojektet, og der er ingen garanti for, at midlerne fra tokenhandlen rent faktisk finder vej til forskningen. Det er en gennemgående risiko ved memecoins generelt: Kapitalen strømmer ofte ind på baggrund af en fortælling eller et fænomen, uden at der nødvendigvis er en formel forbindelse til det, tokenet påstår at repræsentere.

Et symptom på memecoin-kulturen på Solana

Sagen om OnlyMarms er langt fra enestående. Pump.fun har gjort det muligt at lancere tusinder af memecoins på Solana med minimal friktion, og mange af dem opstår netop ud fra virale historier, internetfænomener eller absurde detaljer – uden nogen underliggende forretningsplan eller produkt. For danske investorer, der følger kryptomarkedet, er casen et påmindelse om, hvor spekulativt segmentet er: Priser og interesse kan stige hurtigt på baggrund af opmærksomhed alene, men falder ofte lige så hurtigt igen, når nyhedscyklussen bevæger sig videre.

Historien understreger samtidig et bredere billede: Forskningsfinansiering er under pres flere steder, og forskere søger i stigende grad utraditionelle indtægtskilder – fra abonnementstjenester til kryptorelaterede fænomener – for at holde langsigtede projekter, som marmotstudiet, i live. At en memecoin uden officiel tilknytning til projektet nu indsamler mere end den formelle finansieringskanal, siger dog mere om kryptomarkedets appetit på skæve historier end om markedet for forskningsstøtte.

For investorer, der overvejer at følge trop i lignende memecoins, er pointen klar: Der er ingen fundamental værdi bag disse tokens, og prisudsving styres primært af opmærksomhed og spekulation snarere end indtjening eller nytteværdi. Som altid med memecoins på platforme som Pump.fun bør investering behandles som højrisikospil, ikke som en langsigtet placering.

Kilder: Beincrypto, Decrypt