Mest handlet fredag var Novo Nordisk, mens C25 endte op 0,14 pct.

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,1 mia. kr.

→ Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,1 mia. kr.

Ambu steg mest med 5,04 pct., mens Genmab faldt mest med 2,32 pct.

→ Ambu steg mest med 5,04 pct., mens Genmab faldt mest med 2,32 pct.

C25 steg 0,14 pct. fredag den 13. november og lukkede i 2.017,61. Siden nytår er indekset oppe 10,61 pct.

PRO

Se insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.

Opret gratis bruger →

47 danske aktier endte i plus og 45 i minus, når man ser på de 102, vi har kurser på.

ANNONCE · SAXO Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter Gå til Saxo →

Vindere og tabere blandt C25-aktierne

Ambu A/S steg mest med 5,04 pct. til 91,65 kr. Genmab faldt mest med 2,32 pct. til 3.448,00 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde cBrain (+3,27 pct.), Trifork (+2,34 pct.), TORM plc (+1,81 pct.); størst fald havde Hove (-5,07 pct.), Bang & Olufsen (-3,46 pct.), NTG Nordic Transport Group (-1,63 pct.).

Dagens største omsætning

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,1 mia. kr. (3.806.446 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca. Novo Nordisk 278,45 kr. +0,98 % 1,1 mia. kr. Vestas 194,55 kr. -1,87 % 599 mio. kr. DSV 1.482,50 kr. +0,41 % 531 mio. kr. Genmab 3.448,00 kr. -2,32 % 435 mio. kr. Demant 350,20 kr. +3,18 % 240 mio. kr.

Norden og Europa

Indeks Lukkede i I dag I år C25 2.017,61 +0,14 % +10,61 % OMXS30 3.359,00 -0,01 % +16,51 % DAX 26.796,87 +0,09 % +9,42 % Euro Stoxx 50 6.403,80 +0,08 % +10,57 %

Insiderhandler i fredagens meddelelser

Kl. Selskab Person Handel Beløb 11.26 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 741.000 kr. 13.34 Djurslands Bank A/S ME Invest ApS, nærtstående til medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Morten Svenningsen Salg 1,4 mio. kr. 13.13 Dantax A/S Familien Bøgh Jensen Holding A/S, nærtstående til Peter Bøgh Jensen (ejer 49,5 %) Salg 216.000 kr. 08.13 Jyske Bank A/S Per Schnack, bestyrelsesmedlem Salg 1,9 mio. kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen mandag

Regnskab fredag kom fra Bavarian Nordic.

Handles uden udbytte (ex-dato) mandag: TORM plc (1,35 kr. pr. aktie).

Se hele finanskalenderen.

Valuta og råvarer

En dollar kostede 6,7620 kr. (0,00 pct.). En euro kostede 7,4755 kr. (+0,01 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,37 kr. 100 norske kroner kostede 70,71 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 94,28 dollar pr. tønde (-0,24 pct.), guld 3.880,86 dollar pr. troy ounce (-2,46 pct.), sølv 50,12 dollar pr. troy ounce (-2,23 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning fredag den 13. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.