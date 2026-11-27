Ambu steg mest med 7,60 pct., mens Carlsberg faldt mest med 2,07 pct.

→ Ambu steg mest med 7,60 pct., mens Carlsberg faldt mest med 2,07 pct.

C25-indekset lukkede fredag den 27. november i 1.974,73, en stigning på 1,00 pct. i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 8,26 pct.

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C25-aktierne der bevægede sig mest

Ambu A/S steg mest med 7,60 pct. til 93,45 kr. Carlsberg faldt mest med 2,07 pct. til 988,60 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde NTG Nordic Transport Group (+6,06 pct.), H Lundbeck A/S (+4,11 pct.), Boozt (+3,29 pct.); størst fald havde Djurslands Bank (-1,33 pct.), Parken Sport & Entertainment (-1,16 pct.), TCM Group (-0,93 pct.).

Hvor pengene blev handlet

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,0 mia. kr. (3.639.259 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca. Novo Nordisk 280,60 kr. +1,21 % 1,0 mia. kr. DSV 1.427,00 kr. +3,29 % 664 mio. kr. Genmab 3.910,00 kr. +0,98 % 445 mio. kr. Vestas 170,45 kr. +1,46 % 284 mio. kr. Carlsberg 988,60 kr. -2,07 % 262 mio. kr.

Norden og Europa

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.974,73 +1,00 % +8,26 % OMXS30 3.297,96 +1,43 % +14,39 % DAX 25.434,66 +0,87 % +3,86 % Euro Stoxx 50 6.087,41 +1,21 % +5,11 %

I New York var handlen i gang, da rapporten blev lavet. S&P 500 stod kl. 17.20 dansk tid 1,12 pct. højere end ved forrige lukning. Nasdaq 100 stod kl. 17.20 dansk tid 1,67 pct. højere end ved forrige lukning.

Insiderhandler i fredagens meddelelser

Kl. Selskab Person Handel Beløb 17.30 Bavarian Nordic A/S Russell Edward Thirsk, cOO Anden 3,8 mio. kr. 17.30 Bavarian Nordic A/S Russell Edward Thirsk, cOO Salg 5,0 mio. kr. 17.30 Bavarian Nordic A/S Henrik Juuel, cFO Anden 7,4 mio. kr. 17.30 Bavarian Nordic A/S Henrik Juuel, cFO Salg 8,3 mio. kr. 11.30 Dampskibsselskabet Norden AS A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Johanne C F Riegels Salg 910.000 kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kronen, olien og guldet

En dollar kostede 6,8307 kr. (+0,25 pct.). En euro kostede 7,4735 kr. (0,00 pct.). 100 svenske kroner kostede 66,56 kr. 100 norske kroner kostede 69,64 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 90,38 dollar pr. tønde (-1,28 pct.), guld 3.637,44 dollar pr. troy ounce (+1,94 pct.), sølv 41,35 dollar pr. troy ounce (-0,50 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning fredag den 27. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.