Mest handlet mandag var Genmab, mens C25 endte op 1,63 pct.

C25 steg 1,63 pct. mandag den 26. oktober og lukkede i 1.912,04. Siden nytår er indekset oppe 4,82 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
60 danske aktier endte i plus og 35 i minus, når man ser på de 101, vi har kurser på.
Største stigere og fald i C25 mandag
Genmab steg mest med 12,10 pct. til 2.964,00 kr. Novonesis faldt mest med 2,64 pct. til 468,80 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|Genmab
|+12,10 %
|Novonesis
|-2,64 %
|A.P. Møller-Mærsk
|+4,02 %
|Coloplast
|-0,89 %
|FLSmidth & Co.
|+3,12 %
|DSV
|-0,80 %
|Nordea
|+2,46 %
|GN Store Nord
|-0,22 %
|Pandora
|+2,00 %
|Tryg
|-0,13 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde NTG Nordic Transport Group (+8,00 pct.), DFDS A/S (+4,18 pct.), Per Aarsleff Holding A/S (+4,04 pct.); størst fald havde Better Collective (-14,23 pct.), GreenMobility (-2,82 pct.), NNIT (-2,13 pct.).
Mest handlede aktier
Genmab havde den største omsætning med ca. 1,3 mia. kr. (445.351 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|Genmab
|2.964,00 kr.
|+12,10 %
|1,3 mia. kr.
|Novo Nordisk
|260,45 kr.
|+0,12 %
|780 mio. kr.
|DSV
|1.361,50 kr.
|-0,80 %
|450 mio. kr.
|Novonesis
|468,80 kr.
|-2,64 %
|292 mio. kr.
|Vestas
|186,75 kr.
|+0,62 %
|252 mio. kr.
Norden og Europa
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|1.912,04
|+1,63 %
|+4,82 %
|OMXS30
|3.195,22
|+0,61 %
|+10,83 %
|DAX
|25.341,27
|+0,63 %
|+3,47 %
|Euro Stoxx 50
|6.082,81
|+0,24 %
|+5,03 %
Ledelsens handler mandag
|Kl.
|Selskab
|Person
|Handel
|Beløb
|12.24
|Danske Bank A/S
|APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand for bestyrelsen
|Salg
|1,9 mio. kr.
Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.
Kronen, olien og guldet
En dollar kostede 6,6691 kr. (-0,04 pct.). En euro kostede 7,4746 kr. (-0,15 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,11 kr. 100 norske kroner kostede 71,37 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 110,58 dollar pr. tønde (-0,25 pct.), guld 3.993,61 dollar pr. troy ounce (0,00 pct.), sølv 53,87 dollar pr. troy ounce (-1,30 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning mandag den 26. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.