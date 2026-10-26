Mest handlet mandag var Genmab, mens C25 endte op 1,63 pct.

Novonesis faldt mest med 2,64 pct. til 468,80 kr.

→ Novonesis faldt mest med 2,64 pct. til 468,80 kr.

Genmab steg mest med 12,10 pct. til 2.964,00 kr.

→ Genmab steg mest med 12,10 pct. til 2.964,00 kr.

C25 steg 1,63 pct. mandag og lukkede i 1.912,04.

→ C25 steg 1,63 pct. mandag og lukkede i 1.912,04.

C25 steg 1,63 pct. mandag den 26. oktober og lukkede i 1.912,04. Siden nytår er indekset oppe 4,82 pct.

PRO

Se insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.

Opret gratis bruger →

60 danske aktier endte i plus og 35 i minus, når man ser på de 101, vi har kurser på.

ANNONCE · SAXO Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter Gå til Saxo →

Største stigere og fald i C25 mandag

Genmab steg mest med 12,10 pct. til 2.964,00 kr. Novonesis faldt mest med 2,64 pct. til 468,80 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde NTG Nordic Transport Group (+8,00 pct.), DFDS A/S (+4,18 pct.), Per Aarsleff Holding A/S (+4,04 pct.); størst fald havde Better Collective (-14,23 pct.), GreenMobility (-2,82 pct.), NNIT (-2,13 pct.).

Mest handlede aktier

Genmab havde den største omsætning med ca. 1,3 mia. kr. (445.351 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca. Genmab 2.964,00 kr. +12,10 % 1,3 mia. kr. Novo Nordisk 260,45 kr. +0,12 % 780 mio. kr. DSV 1.361,50 kr. -0,80 % 450 mio. kr. Novonesis 468,80 kr. -2,64 % 292 mio. kr. Vestas 186,75 kr. +0,62 % 252 mio. kr.

Norden og Europa

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.912,04 +1,63 % +4,82 % OMXS30 3.195,22 +0,61 % +10,83 % DAX 25.341,27 +0,63 % +3,47 % Euro Stoxx 50 6.082,81 +0,24 % +5,03 %

Ledelsens handler mandag

Kl. Selskab Person Handel Beløb 12.24 Danske Bank A/S APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand for bestyrelsen Salg 1,9 mio. kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kronen, olien og guldet

En dollar kostede 6,6691 kr. (-0,04 pct.). En euro kostede 7,4746 kr. (-0,15 pct.). 100 svenske kroner kostede 67,11 kr. 100 norske kroner kostede 71,37 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 110,58 dollar pr. tønde (-0,25 pct.), guld 3.993,61 dollar pr. troy ounce (0,00 pct.), sølv 53,87 dollar pr. troy ounce (-1,30 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning mandag den 26. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.