Mest handlet mandag var Novo Nordisk, mens C25 endte op 0,85 pct.

Novo Nordisk havde den største omsætning på ca. 1,0 mia. kr.

→ Novo Nordisk havde den største omsætning på ca. 1,0 mia. kr.

FLSmidth steg mest med 4,76 pct., mens Pandora faldt mest med 1,83 pct.

→ FLSmidth steg mest med 4,76 pct., mens Pandora faldt mest med 1,83 pct.

C25 steg 0,85 pct. mandag og lukkede i 1.840,49.

→ C25 steg 0,85 pct. mandag og lukkede i 1.840,49.

Ved lukketid mandag den 12. oktober stod C25 i 1.840,49. Det er 0,85 pct. højere end ved forrige lukning. Siden nytår er indekset oppe 0,90 pct.

PRO

Se insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.

Opret gratis bruger →

Bredden: 49 af 102 danske aktier lukkede højere, og 46 lukkede lavere.

ANNONCE · SAXO Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter Gå til Saxo →

C25-aktierne der bevægede sig mest

FLSmidth & Co. steg mest med 4,76 pct. til 594,00 kr. Pandora faldt mest med 1,83 pct. til 806,00 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde SJF Bank A/S (+5,65 pct.), Skjern Bank (+3,14 pct.), Djurslands Bank (+2,36 pct.); størst fald havde Better Collective (-3,76 pct.), Embla Medical hf (-2,17 pct.), Per Aarsleff Holding A/S (-1,70 pct.).

Dagens største omsætning

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,0 mia. kr. (3.967.342 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Sådan gik nabobørserne

Indeks Lukkede i I dag I år C25 1.840,49 +0,85 % +0,90 % OMXS30 3.273,51 +0,47 % +13,55 % DAX 25.289,62 +0,81 % +3,26 % Euro Stoxx 50 6.210,33 +0,60 % +7,23 %

Insiderhandler i mandagens meddelelser

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kronen, olien og guldet

En dollar kostede 6,6850 kr. (+0,17 pct.). En euro kostede 7,4748 kr. (+0,11 pct.). 100 svenske kroner kostede 66,71 kr. 100 norske kroner kostede 69,85 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 102,88 dollar pr. tønde (+0,31 pct.), guld 4.195,63 dollar pr. troy ounce (-0,01 pct.), sølv 60,82 dollar pr. troy ounce (-0,02 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning mandag den 12. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.