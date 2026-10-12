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NYHEDERC25 · Demant

Mest handlet mandag var Novo Nordisk, mens C25 endte op 0,85 pct.

C25 steg 0,85 pct. mandag. Størst stigning: FLSmidth & Co. (+4,76 pct.). Størst fald: Pandora (-1,83 pct.).

Henrik Solgaard
Henrik Solgaard · Journalist 12. okt 2026 · kl. 17.40 · 2 min. læsetid
✓ Gennemgået af Mads Kjeldsen
Mest handlet mandag var Novo Nordisk, mens C25 endte op 0,85 pct.
KORT FORTALT
C25 steg 0,85 pct. mandag og lukkede i 1.840,49.
FLSmidth steg mest med 4,76 pct., mens Pandora faldt mest med 1,83 pct.
Novo Nordisk havde den største omsætning på ca. 1,0 mia. kr.

Ved lukketid mandag den 12. oktober stod C25 i 1.840,49. Det er 0,85 pct. højere end ved forrige lukning. Siden nytår er indekset oppe 0,90 pct.

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Bredden: 49 af 102 danske aktier lukkede højere, og 46 lukkede lavere.

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C25-aktierne der bevægede sig mest

FLSmidth & Co. steg mest med 4,76 pct. til 594,00 kr. Pandora faldt mest med 1,83 pct. til 806,00 kr.

Steg Ændring Faldt Ændring
FLSmidth & Co. +4,76 % Pandora -1,83 %
Demant +2,81 % DSV -0,90 %
Carlsberg +2,47 % GN Store Nord -0,83 %
Ambu A/S +2,47 % Rockwool -0,54 %
Coloplast +2,39 %

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde SJF Bank A/S (+5,65 pct.), Skjern Bank (+3,14 pct.), Djurslands Bank (+2,36 pct.); størst fald havde Better Collective (-3,76 pct.), Embla Medical hf (-2,17 pct.), Per Aarsleff Holding A/S (-1,70 pct.).

Dagens største omsætning

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,0 mia. kr. (3.967.342 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca.
Novo Nordisk 256,40 kr. +0,45 % 1,0 mia. kr.
DSV 1.156,00 kr. -0,90 % 411 mio. kr.
Danske Bank 358,50 kr. +2,17 % 310 mio. kr.
A.P. Møller-Mærsk 24.900,00 kr. +0,04 % 287 mio. kr.
Vestas 189,70 kr. 0,00 % 273 mio. kr.

Sådan gik nabobørserne

Indeks Lukkede i I dag I år
C25 1.840,49 +0,85 % +0,90 %
OMXS30 3.273,51 +0,47 % +13,55 %
DAX 25.289,62 +0,81 % +3,26 %
Euro Stoxx 50 6.210,33 +0,60 % +7,23 %

Insiderhandler i mandagens meddelelser

Kl. Selskab Person Handel Beløb
16.17 Danske Bank A/S Carsten Rasch Egeriis, administrerende direktør Anden
15.22 Tryg A/S Charlotte Dietzer, bestyrelsesmedlem Køb 4,5 mio. kr.
14.46 Tryg A/S Johan Kirstein Brammer, administrerende direktør Anden 1,5 mio. kr.
14.46 Tryg A/S Allan Kragh Thaysen, finansdirektør (CFO) Anden 584.000 kr.
14.46 Tryg A/S Lars Bonde, driftsdirektør (COO) Anden 1,0 mio. kr.
14.46 Tryg A/S Alexandra Bastkær Winther, kommerciel direktør (CCO) Anden 442.000 kr.
09.52 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Johanne C F Riegels Salg 1,1 mio. kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kronen, olien og guldet

En dollar kostede 6,6850 kr. (+0,17 pct.). En euro kostede 7,4748 kr. (+0,11 pct.). 100 svenske kroner kostede 66,71 kr. 100 norske kroner kostede 69,85 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 102,88 dollar pr. tønde (+0,31 pct.), guld 4.195,63 dollar pr. troy ounce (-0,01 pct.), sølv 60,82 dollar pr. troy ounce (-0,02 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning mandag den 12. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.

Nævnte emnerC25CarlsbergDagens markedDemantFLSmidth & Co.
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Indholdet er information, ikke rådgivning, og kan være delvist udarbejdet med hjælp af AI, så det kan indeholde fejl. Investering indebærer risiko for tab, og vi kan modtage provision via links til partnere.
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