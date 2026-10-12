Mest handlet mandag var Novo Nordisk, mens C25 endte op 0,85 pct.

Ved lukketid mandag den 12. oktober stod C25 i 1.840,49. Det er 0,85 pct. højere end ved forrige lukning. Siden nytår er indekset oppe 0,90 pct.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Bredden: 49 af 102 danske aktier lukkede højere, og 46 lukkede lavere.
C25-aktierne der bevægede sig mest
FLSmidth & Co. steg mest med 4,76 pct. til 594,00 kr. Pandora faldt mest med 1,83 pct. til 806,00 kr.
|Steg
|Ændring
|Faldt
|Ændring
|FLSmidth & Co.
|+4,76 %
|Pandora
|-1,83 %
|Demant
|+2,81 %
|DSV
|-0,90 %
|Carlsberg
|+2,47 %
|GN Store Nord
|-0,83 %
|Ambu A/S
|+2,47 %
|Rockwool
|-0,54 %
|Coloplast
|+2,39 %
Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde SJF Bank A/S (+5,65 pct.), Skjern Bank (+3,14 pct.), Djurslands Bank (+2,36 pct.); størst fald havde Better Collective (-3,76 pct.), Embla Medical hf (-2,17 pct.), Per Aarsleff Holding A/S (-1,70 pct.).
Dagens største omsætning
Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 1,0 mia. kr. (3.967.342 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.
|Aktie
|Kurs
|Ændring
|Omsætning ca.
|Novo Nordisk
|256,40 kr.
|+0,45 %
|1,0 mia. kr.
|DSV
|1.156,00 kr.
|-0,90 %
|411 mio. kr.
|Danske Bank
|358,50 kr.
|+2,17 %
|310 mio. kr.
|A.P. Møller-Mærsk
|24.900,00 kr.
|+0,04 %
|287 mio. kr.
|Vestas
|189,70 kr.
|0,00 %
|273 mio. kr.
Sådan gik nabobørserne
|Indeks
|Lukkede i
|I dag
|I år
|C25
|1.840,49
|+0,85 %
|+0,90 %
|OMXS30
|3.273,51
|+0,47 %
|+13,55 %
|DAX
|25.289,62
|+0,81 %
|+3,26 %
|Euro Stoxx 50
|6.210,33
|+0,60 %
|+7,23 %
Insiderhandler i mandagens meddelelser
|Kl.
|Selskab
|Person
|Handel
|Beløb
|16.17
|Danske Bank A/S
|Carsten Rasch Egeriis, administrerende direktør
|Anden
|–
|15.22
|Tryg A/S
|Charlotte Dietzer, bestyrelsesmedlem
|Køb
|4,5 mio. kr.
|14.46
|Tryg A/S
|Johan Kirstein Brammer, administrerende direktør
|Anden
|1,5 mio. kr.
|14.46
|Tryg A/S
|Allan Kragh Thaysen, finansdirektør (CFO)
|Anden
|584.000 kr.
|14.46
|Tryg A/S
|Lars Bonde, driftsdirektør (COO)
|Anden
|1,0 mio. kr.
|14.46
|Tryg A/S
|Alexandra Bastkær Winther, kommerciel direktør (CCO)
|Anden
|442.000 kr.
|09.52
|NORDEN
|A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Johanne C F Riegels
|Salg
|1,1 mio. kr.
Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.
Kronen, olien og guldet
En dollar kostede 6,6850 kr. (+0,17 pct.). En euro kostede 7,4748 kr. (+0,11 pct.). 100 svenske kroner kostede 66,71 kr. 100 norske kroner kostede 69,85 kr.
Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 102,88 dollar pr. tønde (+0,31 pct.), guld 4.195,63 dollar pr. troy ounce (-0,01 pct.), sølv 60,82 dollar pr. troy ounce (-0,02 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.
Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning mandag den 12. oktober. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.