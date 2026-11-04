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NYHEDERC25 · Dagens marked

Mest handlet onsdag var Novo Nordisk, mens C25 endte op 2,34 pct.

C25 steg 2,34 pct. onsdag. Størst stigning: Pandora (+10,90 pct.). Størst fald: Genmab (-3,79 pct.).

Simon Lauritesen
Simon Lauritesen · Journalist 4. nov 2026 · kl. 17.40 · 2 min. læsetid
✓ Gennemgået af Mads Kjeldsen
Mest handlet onsdag var Novo Nordisk, mens C25 endte op 2,34 pct.
KORT FORTALT
C25 lukkede onsdag i 2.036,95, en stigning på 2,34 pct.
Pandora steg mest med 10,90 pct., mens Genmab faldt mest med 3,79 pct.
Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 3,3 mia. kr.

C25-indekset lukkede onsdag den 4. november i 2.036,95, en stigning på 2,34 pct. i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 11,67 pct.

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52 danske aktier endte i plus og 38 i minus, når man ser på de 99, vi har kurser på.

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C25-aktierne der bevægede sig mest

Pandora steg mest med 10,90 pct. til 919,80 kr. Genmab faldt mest med 3,79 pct. til 3.578,00 kr.

Steg Ændring Faldt Ændring
Pandora +10,90 % Genmab -3,79 %
Novo Nordisk +5,57 % FLSmidth & Co. -3,14 %
Coloplast +5,47 % A.P. Møller-Mærsk -1,77 %
Ørsted +4,60 % NKT A/S -1,71 %
Ambu A/S +4,25 % ISS A/S -0,54 %

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Boozt (+6,49 pct.), Better Collective (+4,90 pct.), Djurslands Bank (+3,00 pct.); størst fald havde TORM plc (-7,21 pct.), Solar (-2,91 pct.), Brødrene A&O Johansen (-2,06 pct.).

Dagens største omsætning

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 3,3 mia. kr. (11.703.898 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca.
Novo Nordisk 285,20 kr. +5,57 % 3,3 mia. kr.
Vestas 203,10 kr. +2,86 % 847 mio. kr.
DSV 1.461,50 kr. +0,86 % 697 mio. kr.
Genmab 3.578,00 kr. -3,79 % 689 mio. kr.
Pandora 919,80 kr. +10,90 % 559 mio. kr.

Sådan gik nabobørserne

Indeks Lukkede i I dag I år
C25 2.036,95 +2,34 % +11,67 %
OMXS30 3.309,40 +0,76 % +14,79 %
DAX 26.244,69 +1,47 % +7,16 %
Euro Stoxx 50 6.247,35 +1,67 % +7,87 %

Insiderhandler offentliggjort onsdag

Kl. Selskab Person Handel Beløb
15.44 Alm. Brand A/S Andreas Ruben Madsen, administrerende direktør Anden 209.000 kr.
11.13 Jyske Bank A/S Lars Mørch, administrerende direktør Køb 154.000 kr.
11.05 Jyske Bank A/S Erik Johannes Christian Gadeberg, direktør Køb 122.000 kr.
09.13 NORDEN A/S Motortramp, nærtstående til bestyrelsesmedlem Salg 609.000 kr.
09.19 Danske Bank A/S APMH Invest A/S, nærtstående til næstformand for bestyrelsen Salg 5,9 mio. kr.

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen torsdag

Regnskab onsdag kom fra North Media, Novo Nordisk, Pandora.

Ifølge finanskalenderen ventes regnskab torsdag fra A.P. Møller-Mærsk, Ambu A/S, Columbus, Genmab, GN Store Nord, Matas, NNIT, Ørsted. Datoer kan flytte sig.

Se hele finanskalenderen.

Kronen, olien og guldet

En dollar kostede 6,6316 kr. (-0,67 pct.). En euro kostede 7,4738 kr. (-0,02 pct.). 100 svenske kroner kostede 68,09 kr. 100 norske kroner kostede 71,88 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 102,45 dollar pr. tønde (-1,30 pct.), guld 3.936,76 dollar pr. troy ounce (-0,04 pct.), sølv 49,89 dollar pr. troy ounce (-1,46 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning onsdag den 4. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.

Nævnte emnerC25ColoplastDagens markedNovo NordiskPandora
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Indholdet er information, ikke rådgivning, og kan være delvist udarbejdet med hjælp af AI, så det kan indeholde fejl. Investering indebærer risiko for tab, og vi kan modtage provision via links til partnere.
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