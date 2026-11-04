Mest handlet onsdag var Novo Nordisk, mens C25 endte op 2,34 pct.

C25-indekset lukkede onsdag den 4. november i 2.036,95, en stigning på 2,34 pct. i forhold til dagen før. Siden nytår er indekset oppe 11,67 pct.

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52 danske aktier endte i plus og 38 i minus, når man ser på de 99, vi har kurser på.

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C25-aktierne der bevægede sig mest

Pandora steg mest med 10,90 pct. til 919,80 kr. Genmab faldt mest med 3,79 pct. til 3.578,00 kr.

Uden for C25, blandt aktier med en omsætning over 1 mio. kr., størst stigning havde Boozt (+6,49 pct.), Better Collective (+4,90 pct.), Djurslands Bank (+3,00 pct.); størst fald havde TORM plc (-7,21 pct.), Solar (-2,91 pct.), Brødrene A&O Johansen (-2,06 pct.).

Dagens største omsætning

Novo Nordisk havde den største omsætning med ca. 3,3 mia. kr. (11.703.898 aktier). Omsætningen er beregnet som antal handlede aktier gange lukkekursen.

Aktie Kurs Ændring Omsætning ca. Novo Nordisk 285,20 kr. +5,57 % 3,3 mia. kr. Vestas 203,10 kr. +2,86 % 847 mio. kr. DSV 1.461,50 kr. +0,86 % 697 mio. kr. Genmab 3.578,00 kr. -3,79 % 689 mio. kr. Pandora 919,80 kr. +10,90 % 559 mio. kr.

Sådan gik nabobørserne

Indeks Lukkede i I dag I år C25 2.036,95 +2,34 % +11,67 % OMXS30 3.309,40 +0,76 % +14,79 % DAX 26.244,69 +1,47 % +7,16 % Euro Stoxx 50 6.247,35 +1,67 % +7,87 %

Insiderhandler offentliggjort onsdag

Alle danske insiderhandler står løbende på insiderhandler-oversigten.

Kalenderen torsdag

Regnskab onsdag kom fra North Media, Novo Nordisk, Pandora.

Ifølge finanskalenderen ventes regnskab torsdag fra A.P. Møller-Mærsk, Ambu A/S, Columbus, Genmab, GN Store Nord, Matas, NNIT, Ørsted. Datoer kan flytte sig.

Se hele finanskalenderen.

Kronen, olien og guldet

En dollar kostede 6,6316 kr. (-0,67 pct.). En euro kostede 7,4738 kr. (-0,02 pct.). 100 svenske kroner kostede 68,09 kr. 100 norske kroner kostede 71,88 kr.

Råvarer ved seneste notering: Brent-olie 102,45 dollar pr. tønde (-1,30 pct.), guld 3.936,76 dollar pr. troy ounce (-0,04 pct.), sølv 49,89 dollar pr. troy ounce (-1,46 pct.). Se også valutakurser og råvarepriser.

Tallene er NPinvestors egne kursdata, opgjort efter børslukning onsdag den 4. november. Kurser kan være op til 20 minutter forsinkede og afvige lidt fra børsens officielle slutkurser. Artiklen er ikke en anbefaling. Tidligere markedsrapporter.