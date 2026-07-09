Meta bygger første store datacenter i Canada for 9 mia. dollar

Meta opfører sit 33. datacenter globalt og det første store i Canada – en 1 GW-facilitet i Alberta til omkring 9 mia. dollar, mens investorer tvivler på selskabets AI-satsning.

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Meta Platforms udvider sin AI-infrastruktur til Canada for første gang med et stort datacenter. Det skriver CNBC med henvisning til et blogindlæg fra techgiganten, der offentliggjorde planerne onsdag. Faciliteten skal opføres i provinsen Alberta og bliver på hele 1 gigawatt – en kapacitet der sætter den blandt Metas største anlæg globalt.

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Ifølge CNBC forventer Meta at bruge omkring 9 mia. dollar på projektet, og byggeriet ventes at tage to til tre år. Det bliver selskabets 33. datacenter i alt og markerer endnu et skridt i Metas aggressive udbygning af kapacitet til kunstig intelligens.

Alberta lokker med billig energi og lempelig regulering

Valget af Alberta er ifølge CNBC ikke tilfældigt. Provinsen i det vestlige Canada tilbyder rigelig energikapacitet og et regulatorisk miljø, techgiganten anser for imødekommende over for store industrianlæg. Placeringen i Sturgeon County har desuden i mange år været zonet til industriel brug og ligger i et område, hvor der er plads til yderligere energiinfrastruktur.

En talsperson for Meta udtaler ifølge CNBC: “This specific location met the factors we typically look for: good access to infrastructure, a robust electric grid and access to energy, a strong pool of talent, and a great set of community partners that helped us move this project forward.” Meta oplyser desuden, at man har samarbejdet med flere energiselskaber i Canada – heriblandt Greenlight Limited Partnership, Altalink, Capitol Power og den systemansvarlige operatør Alberta Electric System Operator – for at sikre energiforsyningen i god tid før anlægget står klar.

Byggeriet ventes ifølge selskabet at skabe beskæftigelse til over 3.000 håndværkere på sit højeste, og Meta har lovet investeringer i lokal infrastruktur samt støtte til non-profit-organisationer i området.

Investorer stiller spørgsmålstegn ved milliardregningen

Udvidelsen kommer, mens Meta samtidig planlægger at etablere en ny cloud-forretning, hvor overskydende serverkapacitet potentielt kan sælges til tredjeparter, eller hvor kunder kan få adgang til Metas egne AI-modeller. Det skriver CNBC, som peger på, at selskabet dermed søger nye indtægtskilder ud over det traditionelle annoncesalg.

Netop det er blevet en kilde til bekymring blandt investorer. Ifølge CNBC har markedet vist skepsis over for Metas guidance om investeringer på op til 145 mia. dollar i år, fordi selskabet fortsat halter efter AI-førerne OpenAI, Anthropic og Google, uden at have vist en klar vej til indtjening fra AI-satsningen ud over reklamer. Meta-aktien er ifølge CNBC faldet omkring 9 procent i år, mens det teknologitunge Nasdaq-indeks til sammenligning er steget cirka 11 procent i samme periode.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske techgiganter gennem globale indeksfonde eller enkeltaktier, understreger tallene den stigende usikkerhed om, hvorvidt de enorme AI-investeringer kan tjene sig hjem. Meta konkurrerer om markedsandele mod de øvrige hyperscalere Alphabet, Microsoft og Amazon, som alle allerede har etableret store og lønsomme cloud-forretninger, hvilket lægger et ekstra pres på Meta for at vise resultater af sine investeringer.

Lokale bekymringer om miljøpåvirkning

Væksten i datacenterkapacitet følger med en stigende opmærksomhed på anlæggenes miljømæssige fodaftryk. CNBC henviser til en rapport fra Canadian Broadcasting Corp. fra juni, der pegede på problemstillinger som udledninger, vandforbrug og støjgener fra store datacentre.

Sådanne bekymringer er ikke ukendte i en europæisk og dansk kontekst, hvor debatten om datacentres energi- og vandforbrug har fyldt i takt med, at flere internationale techselskaber har etableret eller overvejer anlæg i Norden. Sagen i Alberta illustrerer, hvordan den globale kapløb om AI-infrastruktur fortsat rejser spørgsmål om, hvordan lokalsamfund og energisystemer skal håndtere den stigende belastning.

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