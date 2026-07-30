Meta dykker op til 8 pct.: AI-milliarder skræmmer investorer trods Zuckerbergs charmeoffensiv

Meta skuffede på regnskabet og løftede samtidig investeringsbudgettet til op mod 65 mia. dollar. Aktien faldt kraftigt trods Zuckerbergs AI-optimisme i Wall Street Journal.

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Meta Platforms’ aktie sendte investorerne ud i en tur på rutsjebanen, efter selskabet præsenterede et kvartalsregnskab, der ikke levede op til Wall Streets forventninger. Aktien faldt op mod 8 pct. i kølvandet på regnskabet, hvilket ifølge MarketWatch gjorde Meta til en af de mest omtalte “stock movers” i markedet i ugens løb.

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Faldet kom trods en offensiv PR-indsats fra topchef Mark Zuckerberg, der dagen forinden havde skrevet en kronik i Wall Street Journal, hvor han udtrykte optimisme om en fremtid, hvor alle har adgang til superintelligente AI-systemer. Ifølge The Guardian formåede kronikken dog ikke at afbøde den negative markedsreaktion på selve regnskabstallene.

Investorer nervøse for pengeforbruget

Ifølge MarketWatch handler Wall Streets bekymring ikke kun om de aktuelle regnskabstal, men i høj grad om Metas fremadrettede udgiftsplaner. Selskabet meldte ud, at man forventer at bruge mellem 60 og 65 mia. dollar på investeringer i 2026 – primært drevet af AI-satsningen og opbygningen af store datacentre, skriver Wall Street Journal.

Det markerer en markant optrapning af Metas kapitaludgifter og understreger, hvor stor en del af selskabets ressourcer der nu kanaliseres over i kunstig intelligens. For investorer betyder det udsigten til, at afkastet af de enorme investeringer først viser sig langt ude i fremtiden – hvis overhovedet.

Netop denne usikkerhed om, hvornår og hvordan AI-investeringerne skal tjene sig hjem, ser ud til at være den centrale forklaring på markedets nervøsitet, fremgår det af MarketWatchs gennemgang af analytikernes reaktioner.

Zuckerbergs charmeoffensiv slog fejl

Timingen af Zuckerbergs kronik i Wall Street Journal fremstår i bakspejlet uheldig. Ifølge The Guardian brugte Meta-topchefen dagen op til regnskabet på en decideret medieoffensiv, hvor han fremhævede AI’s positive effekter for samfundet og for Metas egne produkter.

Strategien ser dog ikke ud til at have overbevist investorerne, som i stedet fokuserede på de konkrete regnskabstal og de kommende års massive investeringsbehov. Det peger på, at markedet i stigende grad kræver håndgribelige resultater af tech-selskabernes AI-satsninger frem for visioner og løfter om fremtidens teknologi.

Del af en bredere AI-investeringsbølge

Metas opjustering af investeringsbudgettet føjer sig til en række af de store amerikanske tech-selskaber, der i disse måneder melder om historisk høje udgifter til AI-infrastruktur og datacentre. For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske techaktier gennem indeksfonde eller enkeltaktier, er sagen et konkret eksempel på, hvordan markedet nu straffer selskaber, hvis vækstfortælling om AI ikke understøttes af tilfredsstillende regnskabstal her og nu.

Samtidig illustrerer episoden en bredere risiko for den amerikanske techsektor: Jo større investeringerne i AI bliver, desto mere sårbare bliver aktiekurserne over for skuffelser, hvis indtjeningsvæksten ikke følger med. Det er en dynamik, som danske porteføljeforvaltere med tunge positioner i amerikanske megacaps må holde nøje øje med i de kommende kvartaler.

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Kilder: Seeking Alpha, The Guardian, MarketWatch, The Wall Street Journal