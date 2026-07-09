Meta lancerer AI-værktøj der lader andre genbruge dine Instagram-billeder

Metas nye Muse Image-model tillader som standard, at andre bruger og ændrer offentlige Instagram-opslag med AI – uden besked til den oprindelige ejer.

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Metas nye AI-model Muse Image gør det som standard muligt for andre Instagram-brugere at genbruge og redigere offentlige opslag – herunder profilbilleder – med kunstig intelligens. Det skriver Business Insider, som påpeger, at funktionen automatisk er slået til for alle offentlige profiler, medmindre brugeren selv finder frem til en skjult indstilling og deaktiverer den.

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Nyheden er relevant for investorer, der følger Meta Platforms tæt, fordi lanceringen markerer selskabets seneste fremstød i kapløbet om generativ AI – et felt hvor konkurrenter som OpenAI, Google, Midjourney og Adobe allerede kæmper om brugerne. Samtidig risikerer sagen at blive endnu et kapitel i Metas lange historie med privatlivskritik, hvilket kan påvirke selskabets omdømme og regulatoriske risiko fremadrettet.

Sådan fungerer den nye funktion

Muse Image blev præsenteret tirsdag og gør det muligt at generere AI-billeder ved simpelthen at tagge en anden brugers konto i en prompt. Ifølge Business Insider betyder det, at alle med en offentlig Instagram-profil automatisk er “opt-in” til, at deres opslag, reels og profilbillede kan bruges som råmateriale til andres AI-skabte indhold.

Kontrollen over funktionen ligger gemt i selve Instagram-appen under menupunktet “Deling og genbrug” i indstillingerne, hvor brugere kan slå separate funktioner for henholdsvis opslag og reels fra. Business Insider bemærker, at indstillingen ikke er tilgængelig via Instagrams hjemmeside – kun i mobilappen.

Selv hvis en bruger efterfølgende deaktiverer funktionen, fjernes eksisterende AI-billeder, der allerede er lavet med vedkommendes indhold, ikke automatisk. Det fremgår desuden af Instagrams egen hjælpeside, at brugere ikke får besked, hvis deres indhold bliver anvendt af andre til at generere nye AI-billeder.

Del af Metas kamp om AI-brugerne

Lanceringen af Muse Image skal ses som et led i Metas bredere strategi for at gøre AI-billedgenerering til en indbygget del af Instagram, der ifølge selskabet har milliarder af brugere globalt. Ved at integrere teknologien direkte i appen forsøger Meta at tage kampen op mod konkurrenter, der ellers har haft et forspring inden for generativ billed-AI.

For investorer er det værd at bemærke, at AI-satsningen kommer oven på flere år, hvor Meta har investeret massivt i både infrastruktur og modeludvikling for at positionere sig som en central spiller inden for generativ AI. Om den nye funktion kan øge brugerengagementet på Instagram – og dermed reklameindtægterne, som fortsat er Metas vigtigste indtægtskilde – vil formentlig først vise sig i kommende kvartalsregnskaber.

Endnu et kapitel i Metas privatlivsstrid

Business Insider fremhæver, at udrulningen af Muse Image er det seneste eksempel i en lang række af privatlivssager, som Meta har været involveret i. Selskabet er tidligere blevet kritiseret for som standard at bruge offentlige opslag til at træne AI-modeller og for at kræve, at brugere aktivt skal fravælge sådanne praksisser i stedet for selv at skulle vælge dem til.

Fortalere for digitalt privatliv har længe argumenteret for, at denne type standardindstillinger giver brugerne for lidt kontrol over, hvordan deres personlige indhold genbruges af andre – et kritikpunkt, der nu gentager sig med Muse Image-lanceringen, ifølge Business Insider.

For danske Instagram-brugere med offentlige profiler betyder det konkret, at feriebilleder, portrætter eller andet offentligt indhold potentielt kan blive brugt som grundlag for AI-genereret indhold af andre brugere verden over – medmindre man selv aktivt går ind og slår funktionen fra i appens indstillinger. Sagen føjer sig til en international debat om, hvor grænsen skal gå mellem teknologisk innovation og beskyttelse af personoplysninger, som også har relevans i forhold til EU’s databeskyttelsesregler.

Meta har ikke tidligere været bleg for at teste grænserne for, hvordan brugerdata og -indhold kan udnyttes til at træne og drive selskabets AI-modeller, og markedet vil formentlig følge nøje med i, om den nye funktion udløser yderligere regulatorisk opmærksomhed – ikke mindst i Europa, hvor databeskyttelsesmyndighederne historisk har haft en hårdere linje over for techgiganterne end i USA.

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