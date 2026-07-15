Meta sagsøgt af ansatte: AI-værktøj anklages for at ramme handicappede i fyringsrunde

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Meta er blevet indklaget for retten af en gruppe på 26 nuværende og tidligere medarbejdere, der beskylder techgiganten for at have brugt kunstig intelligens til at diskriminere handicappede og sygemeldte medarbejdere i forbindelse med fyringsrunder. Det fremgår af søgsmålet, som er omtalt af både CNBC og Business Insider.

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Ifølge sagsanlægget skal Metas interne AI-drevne HR-systemer have identificeret og prioriteret medarbejdere på medicinsk orlov, når selskabet skulle udpege, hvem der skulle afskediges. Sagsøgerne mener, at dette udgør ulovlig forskelsbehandling af mennesker med handicap og kroniske sygdomme, der havde behov for sygeorlov.

AI’ens rolle i fyringsbeslutninger under lup

Kernen i sagen er, hvordan Meta har brugt algoritmer og automatiserede systemer til at træffe eller understøtte beslutninger om, hvem der skulle rammes af nedskæringer. Sagsøgerne argumenterer for, at de teknologiske værktøjer effektivt fungerede som et redskab til at sortere sygemeldte og handicappede medarbejdere fra, uden at der blev taget tilstrækkeligt hensyn til deres individuelle situation.

Det er en type sag, som kan få stor betydning ud over selve Meta, fordi den rejser principielle spørgsmål om ansvar, når virksomheder overlader dele af personalebeslutninger til automatiserede systemer. Hvis AI-modeller trænes eller anvendes på en måde, der utilsigtet straffer medarbejdere for lovligt fravær som sygeorlov, kan det udgøre et brud på arbejdsretlig lovgivning om diskrimination – både i USA og potentielt i andre jurisdiktioner med lignende regler.

Meta afviser ikke direkte, men understreger processer

Meta har endnu ikke offentligt afvist anklagerne i detaljer, men selskabet har tidligere understreget, at beslutninger om personalereduktioner følger interne retningslinjer og gældende lovgivning. Sagen føjer sig til en række af udfordringer, som store techselskaber står over for, når de i stigende grad automatiserer HR-processer for at effektivisere store organisationer med titusindvis af ansatte.

For investorer er sagen relevant af flere grunde. Dels kan en potentiel dom eller forlig medføre økonomiske omkostninger og omdømmerisiko for Meta, dels sætter den fokus på, hvordan brugen af AI i virksomhedsstyring – herunder HR og medarbejderforhold – kan udvikle sig til en juridisk og governance-mæssig risikofaktor, som markedet i stigende grad kigger på i takt med, at flere selskaber implementerer lignende teknologier.

Bredere tendens: AI og arbejdsmarkedet under pres

Sagen mod Meta kommer i en periode, hvor flere store techvirksomheder har gennemført omfattende fyringsrunder, samtidig med at brugen af AI i alt fra rekruttering til performance-vurdering og afskedigelser vokser markant. Kritikere har længe advaret om, at automatiserede systemer risikerer at videreføre eller forstærke eksisterende bias, hvis de ikke er tilstrækkeligt gennemsigtige eller testet for diskriminerende mønstre.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske techaktier – enten direkte eller via globale indeksfonde – er sagen endnu et eksempel på, at regulatorisk og juridisk risiko omkring AI ikke kun handler om produktudvikling og datasikkerhed, men også om, hvordan teknologien anvendes internt i virksomhederne selv. Det kan på sigt påvirke både omkostningsniveauer og krav til dokumentation og transparens i HR-processer hos store selskaber som Meta.

Sagen er stadig i sin tidlige fase, og det er endnu uvist, hvornår en dommer eller en eventuel forligsaftale vil afklare, om Metas brug af AI i fyringsprocessen reelt var i strid med amerikansk arbejdsret. Men allerede nu illustrerer den, hvordan AI-drevne beslutninger i HR kan blive en ny front i den juridiske og etiske debat om kunstig intelligens i erhvervslivet.

Kilder: Cryptobriefing, CNBC, Business Insider