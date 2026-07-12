Meta trækker ny AI-billedfunktion tilbage kun dage efter lancering

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Meta har trukket en ny AI-drevet billedfunktion tilbage blot dage efter, at den blev lanceret på Instagram. Funktionen, kaldet Muse, gjorde det muligt for brugere automatisk at generere billeder ved hjælp af indhold fra offentlige Instagram-konti – men mødte omgående massiv kritik for at gå for langt på privatlivsområdet.

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Funktionen blev lanceret tirsdag og gjorde det muligt for brugere at bruge andres offentligt tilgængelige Instagram-indhold som grundlag for AI-genererede billeder. Det fik hurtigt kritikere, deriblandt en Hollywood-fagforening, til at rejse alvorlige indvendinger mod, hvordan folks billeder og indhold kunne genbruges uden reelt samtykke, skriver The Guardian.

Meta erkender fejlvurdering

I en officiel udmelding forklarer Meta, at hensigten bag Muse var at levere et nyttigt kreativt værktøj, hvor brugerne selv skulle kunne bestemme, om deres offentlige indhold kunne bruges på den måde. “Vores hensigt var at levere et nyttigt kreativt værktøj og give folk kontrol over, hvorvidt deres offentlige indhold kunne refereres på denne måde,” lyder det fra Meta ifølge The Guardian.

Selskabet har ikke uddybet, præcis hvilke tekniske eller politiske justeringer der ligger bag beslutningen om at skrotte funktionen helt i stedet for blot at justere den. Ifølge Investing.com bekræfter Meta dog, at funktionen nu er taget helt af markedet igen efter kun få dages levetid – en usædvanlig hurtig U-vending for en teknologigigant, der normalt tester nye AI-produkter grundigt, inden de rulles bredt ud.

Endnu en AI-brandslukning for techgiganterne

Sagen føjer sig til en række episoder, hvor store techselskaber har måttet trække nye AI-funktioner tilbage kort efter lancering på grund af privatlivs- eller ophavsretsbekymringer. For Meta understreger episoden det stigende pres, selskabet står under, når det gælder balancen mellem hurtig AI-innovation og respekt for brugernes og skabernes rettigheder til eget indhold.

For danske investorer, der følger Meta som en af de tungeste techaktier i mange globale porteføljer, illustrerer sagen en risiko, der ikke nødvendigvis viser sig direkte i kvartalstal, men i omdømme og regulatorisk opmærksomhed. Skandinaviske og europæiske myndigheder har generelt et skarpt øje for netop persondatabeskyttelse, og sager som denne kan potentielt få betydning for, hvordan EU’s databeskyttelsesregler fremover anvendes på AI-drevne funktioner fra amerikanske techselskaber.

Meta har ikke oplyst, om og hvornår en revideret udgave af Muse-funktionen kan blive genlanceret med stærkere privatlivsbeskyttelse indbygget. Sagen kommer i en periode, hvor Meta ellers har investeret massivt i AI som et centralt vækstspor for koncernen, og hvor markedet nøje følger, om AI-satsningen kan omsættes til reel forretningsmæssig værdi uden at skabe nye tillidsproblemer hos brugerne.

Kilder: Seeking Alpha, Investing.com, The Guardian