MetaMask-ejer Consensys afslørede nordkoreansk udvikler i teamet

Consensys, selskabet bag MetaMask, opdagede at en udvikler hyret via tredjepart reelt var tilknyttet Nordkorea – han nåede at arbejde på koden i en måned.

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Selskabet bag den populære krypto-tegnebog MetaMask, Consensys, har opdaget at en udvikler, der i en periode arbejdede på virksomhedens kode, reelt var tilknyttet Nordkorea. Det oplyser Consensys ifølge BeInCrypto og Cointelegraph.

Udvikleren blev hyret gennem en ekstern formidler, som Consensys selv har beskrevet som en “reputable third-party service provider” – altså en anerkendt og pålidelig samarbejdspartner. Alligevel viste det sig, at personen bag opgaverne havde forbindelser til det nordkoreanske regime.

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En måned inde i systemet, før alarmen gik

Ifølge Consensys nåede udvikleren at arbejde på MetaMask-koden i omtrent en måned, før virksomhedens interne kontrolmekanismer fangede uregelmæssighederne og fjernede personen fra teamet. Opdagelsen skete som led i en intern undersøgelse, skriver Cointelegraph.

Det er endnu ikke offentliggjort, præcis hvilke advarselstegn der ledte til afsløringen, eller om der er fundet tegn på egentlig sabotage eller bagdøre i koden. Consensys har dog valgt at gå offentligt ud med sagen, hvilket peger på, at virksomheden ønsker at signalere åbenhed omkring hændelsen frem for at fortie den.

Et kendt mønster i kryptobranchen

Sagen føjer sig til en længere række af tilfælde, hvor nordkoreanske it-arbejdere har formået at infiltrere teknologivirksomheder – ofte ved at udgive sig for at være freelance-udviklere fra andre lande. Formålet har typisk været at skaffe indtægter til det isolerede regime eller at få adgang til følsomme systemer og kode, der senere kan udnyttes til hacking og tyveri af kryptoaktiver.

Amerikanske myndigheder har gentagne gange advaret om, at nordkoreanske agenter benytter falske identiteter, stjålne pas og forfalskede CV’er for at blive ansat som IT-konsulenter hos vestlige virksomheder – herunder i krypto- og teknologisektoren, hvor rekruttering ofte foregår hurtigt og digitalt uden fysiske jobsamtaler.

Betydning for MetaMask-brugere og investorer

MetaMask er en af verdens mest udbredte krypto-tegnebøger og bruges af millioner til at opbevare og handle digitale aktiver samt interagere med decentrale applikationer. En sikkerhedsbrist i kernekoden kunne potentielt have alvorlige konsekvenser for brugernes midler, hvis en ondsindet aktør havde formået at indsætte skjult funktionalitet.

For danske investorer, der bruger MetaMask til at opbevare Ethereum-baserede aktiver eller interagere med DeFi-protokoller, understreger sagen vigtigheden af at følge med i sikkerhedsopdateringer fra Consensys og generelt være opmærksom på, hvilke tegnebøger og platforme man betror sine kryptoaktiver til.

Sagen er også endnu et eksempel på, at geopolitiske spændinger i stigende grad påvirker den globale teknologi- og kryptosektor, hvor både statslige aktører og kriminelle netværk forsøger at udnytte den decentrale og ofte globale rekrutteringspraksis i branchen.

Kilder: Beincrypto, Cointelegraph