Metaplanet lancerer “Project NOVA” til bitcoin-baserede kreditprodukter

Det japanske bitcoin-selskab Metaplanet har ifølge Seeking Alpha lanceret et nyt initiativ, der skal udvikle digitale kreditprodukter med bitcoin som sikkerhed.

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Det japanske investeringsselskab Metaplanet har lanceret et nyt initiativ kaldet “Project NOVA”, der skal udvikle digitale kreditprodukter med bitcoin som sikkerhedsstillelse. Det skriver Seeking Alpha.

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Nyheden er endnu et skridt i Metaplanets ambition om at gøre sin voksende bitcoin-beholdning til andet end blot en passiv reserve på balancen. Selskabet, der har gjort sig bemærket som et af de mest aggressive bitcoin-treasury-selskaber uden for USA, har tidligere fokuseret på ren akkumulering af bitcoin efter samme model som det amerikanske selskab Strategy, tidligere kendt som MicroStrategy.

Fra bitcoin-opkøb til finansielle produkter

Metaplanet har over de seneste år bygget sig op til at være en central figur i den globale bevægelse af børsnoterede selskaber, der bruger bitcoin som en strategisk reserveaktiv. Med “Project NOVA” ser det ud til, at selskabet nu vil bevæge sig ind på et nyt forretningsområde, hvor bitcoin-beholdningen kan bruges som grundlag for kreditprodukter rettet mod digitale aktiver.

Konceptet med bitcoin-sikrede lån er ikke nyt i kryptobranchen, men det er bemærkelsesværdigt, at et børsnoteret selskab med en betydelig bitcoin-beholdning på balancen nu ser ud til at ville formalisere denne type produkter under et selvstændigt navn. Det kan potentielt åbne for nye indtægtskilder ud over den rene kursgevinst på selskabets bitcoin-beholdning.

Hvorfor det er interessant for investorer

For investorer, der følger bitcoin-treasury-selskaber, er lanceringen relevant, fordi den potentielt kan ændre Metaplanets forretningsmodel fra at være rent afhængig af bitcoins kursudvikling til også at generere indtægter fra finansielle produkter bygget oven på beholdningen. Det minder om en udvikling, man tidligere har set hos andre selskaber i samme kategori, hvor bitcoin-reserver over tid er blevet brugt som grundlag for mere komplekse finansielle strukturer.

Samtidig indebærer en sådan strategi typisk øget kompleksitet og risiko, da kreditprodukter med bitcoin som sikkerhed kan være sårbare over for store udsving i bitcoin-kursen. Hvis værdien af sikkerheden falder markant, kan det skabe udfordringer for både selskabet og eventuelle modparter i kreditprodukterne.

Metaplanet er noteret på Tokyo Stock Exchange og har i de seneste år tiltrukket sig international opmærksomhed, blandt andet fordi selskabet ofte omtales som “Japans svar på Strategy” på grund af sin bitcoin-tunge kapitalstruktur. Enhver udvidelse af forretningsmodellen bliver derfor typisk fulgt tæt af både kryptoinvestorer og analytikere, der forsøger at vurdere, om selskabets aktiekurs i højere grad bør ses som en direkte bitcoin-proxy eller som en mere traditionel finansiel virksomhed.

Begrænset information om detaljerne

Der er på nuværende tidspunkt ikke offentliggjort yderligere konkrete detaljer om, hvordan “Project NOVA” vil blive struktureret, hvilke produkter der konkret bliver tale om, eller hvornår de kan forventes lanceret kommercielt. Seeking Alpha har foreløbig alene bekræftet, at initiativet er blevet annonceret af Metaplanet.

Danske investorer, der har eksponering mod kryptorelaterede aktier eller følger udviklingen i bitcoin-treasury-selskaber som en del af deres porteføljestrategi, bør holde øje med, om flere detaljer om Project NOVA offentliggøres i de kommende uger. Sådanne initiativer kan få betydning for, hvordan markedet værdisætter selskaber, der bygger deres forretning op omkring store bitcoin-beholdninger, herunder hvordan risikoen ved denne type strategier vurderes fremadrettet.

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