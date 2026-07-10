Metaplanet undersøger bitcoin-baserede digitale obligationer i Japan

Metaplanet, JPYC og Progmat vil undersøge, om bitcoin kan bruges som sikkerhed for digitale virksomhedsobligationer i Japan. Intet produkt er lanceret endnu.

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Den japanske investeringsvirksomhed og bitcoin-opkøber Metaplanet tager endnu et skridt ind i den finansielle sektor. Selskabets værdipapirarm, Metaplanet Securities, har indledt et samarbejde med stablecoin-udstederen JPYC og tokeniseringsinfrastrukturen Progmat om at undersøge, hvordan bitcoin kan bruges som sikkerhed i digitale kreditprodukter. Det skriver Cointelegraph.

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Ifølge en meddelelse fra Metaplanet, offentliggjort fredag, handler undersøgelsen om at bruge bitcoin som pant og kreditforbedring kombineret med den yen-pegged stablecoin JPYC til afregning og betalinger. Security tokens skal håndtere de rettigheder, som indehaverne af eventuelle produkter får.

Der er tale om et forstudie, og ingen konkrete produkter er endnu blevet lanceret. Formålet er at undersøge, om bitcoin kan fungere som sikkerhed eller kreditforbedring for digitale virksomhedsobligationer og andre kreditinstrumenter, der er udstedt på en blockchain med døgnåben adgang, løbende afregning og daglig renteopgørelse for indehaverne.

Del af en større strategi for bitcoin-baserede finansielle tjenester

Studiet er en del af Metaplanets initiativ “Project Nova”, som blev annonceret tidligere i 2026, og som skal udvide selskabets forretning til at omfatte et bredere økosystem af bitcoin-baserede finansielle tjenester i Japan. Gennem projektet betragter Metaplanet bitcoin som et “produktivt sikkerhedsaktiv på balancen” frem for udelukkende en passiv beholdning, fremgår det af selskabets kommunikation.

Metaplanet oplyser, at samarbejdet med JPYC og Progmat skal bidrage til at skabe et “mere effektivt og gennemsigtigt kreditmarked for både udstedere og investorer”. Selskabet understreger dog, at intet er besluttet omkring en egentlig udstedelse på nuværende tidspunkt, og at studiet foreløbig kun omfatter produktdesign, proof-of-concept-forsøg og en vurdering af, om fremtidig udstedelse overhovedet giver mening.

Metaplanet har i de seneste måneder bygget videre på sin finansielle infrastruktur. I juni meddelte selskabet planer om at overtage Siiibo Securities og omdøbe det til Metaplanet Securities som led i udbygningen af Project Nova. Allerede i marts etablerede selskabet desuden Metaplanet Ventures, en venturekapitalenhed, der skal understøtte udviklingen af bitcoin-økosystemet i Japan.

Metaplanet er verdens tredjestørste bitcoin-selskab

Ifølge Cointelegraph er Metaplanet i dag verdens tredjestørste virksomhedsholder af bitcoin med en beholdning på omkring 43.000 bitcoin, svarende til en værdi på cirka 4,1 milliarder dollar. I andet kvartal af 2026 opkøbte selskabet 2.823 bitcoin til en gennemsnitspris på omkring 78.850 dollar per mønt.

Strategien minder på flere punkter om den, som det amerikanske selskab Strategy har anvendt i årevis. Strategy, der er verdens største virksomhedsholder af bitcoin, har blandt andet brugt digitale kreditinstrumenter som den præferenceaktie-lignende STRC til at rejse kapital til yderligere bitcoin-opkøb. At Metaplanet nu udforsker lignende værktøjer, tyder på, at japanske investorer i stigende grad ser bitcoin som mere end blot en reserveaktiv – nemlig som et redskab til at optimere selskabers finansieringsstruktur.

Voksende marked for tokeniserede kreditprodukter

Interessen for blockchain-baserede kreditprodukter er stigende globalt. Ifølge data fra analysehuset RWA.xyz udgør det samlede marked for tokeniserede real-world assets omkring 33 milliarder dollar. Heraf er aktivbaseret kredit den tredjestørste kategori med en værdi på 2,3 milliarder dollar, mens tokeniseret virksomhedskredit er den femtestørste med 1,76 milliarder dollar.

Tallene understreger, at Metaplanets forsøg indgår i en bredere trend, hvor traditionelle kreditinstrumenter i stigende grad flytter over på blockchain-infrastruktur. For danske investorer, der følger både krypto- og fintech-sektoren, er udviklingen interessant, fordi den peger på, at bitcoin i stigende grad testes som et reelt finansielt værktøj i etablerede markeder – ikke kun som spekulativt aktiv. Skulle Metaplanets forsøg vise sig levedygtigt, kan det inspirere lignende initiativer i Europa, hvor reguleringen af stablecoins og tokeniserede værdipapirer også er under hastig udvikling.

Cointelegraph oplyser, at mediet har kontaktet Metaplanet for at høre, om studiet kan lægge grunden til fremtidige, egentlige bitcoin-baserede kreditprodukter. Der foreligger endnu ikke svar herpå, og selskabet gentager, at intet er endeligt besluttet vedrørende en kommende udstedelse.

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